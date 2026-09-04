Informe revela que los usuarios de Mac sufren más infecciones por malware que los de Windows

Solo el 35% de los usuarios de Mac cuenta con software de seguridad específico, una cifra menor al 42% registrado entre los usuarios de Windows. (Reuters)

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Los ordenadores de Apple han cargado durante años con una fama de invulnerabilidad frente a los virus informáticos, sostenida por las capas de seguridad integradas en macOS y por una cuota de mercado tradicionalmente menor que la de Windows.

Sin embargo, un nuevo estudio de Kaspersky desmonta esa percepción: el 12% de los usuarios de macOS reportó al menos una infección por malware durante el último año, frente al 9% de los usuarios de Windows, lo que representa un 33% más de incidentes entre los propietarios de equipos de la marca de la manzana.

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La investigación se realizó mediante una encuesta a 7.200 personas en 18 países, entre ellos México, Brasil, Colombia, China, Estados Unidos, Francia, Alemania, India, Italia y España. El objetivo fue analizar los hábitos de seguridad y el nivel de exposición de los usuarios de distintos sistemas operativos ante las amenazas digitales actuales.

El 51% de los propietarios de un Mac evita abrir enlaces o correos sospechosos, una proporción inferior al 62% de los usuarios de Windows. (Europa Press)

Los usuarios de Mac adoptan menos medidas de protección

Uno de los factores detrás de esta brecha es la confianza excesiva que muchos propietarios de Mac depositan en las herramientas nativas de macOS, en detrimento de medidas básicas de seguridad adicionales. Según los datos de Kaspersky, solo el 35% de los usuarios de macOS cuenta con un software de seguridad específico, frente al 42% de los usuarios de Windows.

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La diferencia se repite en otros hábitos de prevención. El 62% de los usuarios de Windows afirmó evitar abrir enlaces o correos electrónicos sospechosos, mientras que entre los dueños de un Mac esa cifra cae al 51%.

En la gestión de contraseñas, el 38% de los usuarios de Windows utiliza una clave distinta para cada cuenta, frente al 35% de los usuarios de macOS, y el 52% del primer grupo crea contraseñas complejas, contra el 45% del segundo. La adopción de autenticación de dos o múltiples factores también es mayor entre los usuarios de Windows, con el 51% frente al 46% de macOS.

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El robo de datos personales afectó al 12% de los usuarios de Mac, casi el doble del 7% registrado entre los usuarios de Windows. (Europa Press)

Solo en algunas funciones vinculadas a la privacidad, como la revisión de ajustes del sistema o el control de posibles filtraciones de claves, los usuarios de macOS registran cifras ligeramente superiores a los de Windows.

Phishing, fraudes y robo de datos golpean más a los usuarios de Apple

El malware no es la única amenaza en la que los usuarios de Mac muestran mayor exposición. El 12% de los encuestados con equipos macOS reportó haber sido víctima de intentos de phishing —correos, sitios web o mensajes falsos— durante el último año, frente al 9% de los usuarios de Windows.

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La brecha se amplía en otros tipos de incidentes. Los fraudes relacionados con inversiones alcanzaron el 16% entre los usuarios de macOS, frente al 13% en Windows; las vulneraciones de privacidad llegaron al 11%, contra el 8%; y el robo de datos personales se ubicó en el 12%, frente al 7% registrado por los usuarios del sistema de Microsoft.

La autenticación de dos o múltiples factores es usada por el 46% de los usuarios de macOS, frente al 51% de los usuarios de Windows. (Reuters)

Para Leandro Cuozzo, analista de Seguridad en el Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina de Kaspersky, el foco de los ciberdelincuentes ya no está en explotar vulnerabilidades técnicas de un sistema operativo en particular.

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“El valor ya no estaba necesariamente en comprometer un sistema operativo específico, sino en acceder a las cuentas, la información financiera y la identidad digital de la persona que estaba detrás del dispositivo”, afirmó el especialista.

Esta lógica explica por qué el phishing, las páginas web falsas, las aplicaciones maliciosas y los ataques a la cadena de suministro pueden afectar a cualquier usuario, sin importar si opera un Mac, una computadora con Windows o un teléfono móvil.

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