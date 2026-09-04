Economía

Gestión Compartida, de Clarín, se quedó con el 60% la compañía de tercerización de procesos del Grupo ST

La alianza busca consolidar a Gestión como una plataforma de BPO, automatización y gestión de procesos. Los detalles de la negociación

Ejecutivos empresariales estrechando manos en un acuerdo comercial importante durante una reunión. La negociación y la colaboración empresarial se destacan en la fotografía. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las empresas no dieron a conocer el monto de la transacción. (Imagen ilustrativa Infobae)
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La empresa Gestión Compartida, del Grupo Clarín, adquirirá el 60% de Gestión de Préstamos y Cobranzas S.A. (Gestión), una compañía del Grupo ST, que permanecerá con el 40% restante de la firma.

El acuerdo apunta a ampliar la oferta de servicios de tercerización de procesos de negocio, automatización y gestión de operaciones para empresas argentinas. “Para competir, ganar productividad e incorporar tecnología, necesitan invertir y desarrollar nuevas capacidades. Acompañar ese recorrido es el sentido de esta alianza”, destacan desde las firmas.

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No se informó el monto de la transacción ni otras condiciones del acuerdo. Sí trascendió que Gestión de Préstamos y Cobranzas S.A. continuará como una plataforma dedicada a servicios BPO —tercerización de procesos de negocio—, automatización y administración de procesos. La compañía se especializa desde 2015 en cobranzas, ventas, atención al cliente y soluciones BPO.

Según un comunicado, la asociación reunirá dos capacidades. Gestión Compartida aportará su experiencia en la administración, optimización y transformación de procesos empresariales. Grupo ST, en tanto, sumará su recorrido en negocios y soluciones para los sectores de servicios financieros, seguros y mercado de capitales.

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“Por un lado, la experiencia de Gestión Compartida en la gestión, optimización y transformación de procesos empresariales. Por otro lado, la trayectoria de más de dos décadas de Grupo ST desarrollando negocios y soluciones, principalmente en los sectores de servicios financieros, seguros y mercado de capitales”, señalaron.

El objetivo del acuerdo

La propuesta de Gestión abarca además procesos de atención al cliente, back office, procesamiento de operaciones y administración de flujos de trabajo específicos para distintas industrias. El texto oficial indicó que la firma combina personas, tecnología y conocimiento especializado para diseñar, operar y modificar esos servicios de acuerdo con las necesidades de cada organización.

Persona con gafas analizando datos financieros en tres monitores y un portátil, señalando gráficos de ingresos con un lápiz. Teclado, ratón y documentos con diagramas.
La propuesta de Gestión abarca procesos de back office (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo prevé fortalecer la oferta de Gestión y acelerar el desarrollo de soluciones para procesos empresariales. El objetivo declarado es que los clientes puedan operar con mayor agilidad, eficiencia y capacidad de escala.

El comunicado vincula la operación con una expectativa de crecimiento de las empresas argentinas y con la incorporación de tecnología en sus operaciones. También sostiene que la transformación de procesos figura entre los desafíos de las organizaciones.

Acompañar el crecimiento del país implica impulsar empresas más competitivas, tecnológicas y preparadas para capturar nuevas oportunidades”, afirma el texto.

Las carteras de clientes

Entre los clientes de Gestión figuran Banco Macro, Gasnor y Jardín de Paz, de acuerdo con la información difundida. La compañía forma parte de Grupo ST hasta la concreción de la venta anunciada y mantendrá esa vinculación a través de la participación accionaria del 40% que conservará el grupo.

Por su parte, Gestión Compartida informa una trayectoria de 25 años, un equipo de más de 500 profesionales y procesos críticos administrados para más de 400 clientes de Argentina y la región.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Gestión cuenta con más de 1.200 profesionales en sus distintas organizaciones.

Grupo ST, que mantendrá una participación minoritaria en Gestión, cuenta con más de 1.200 profesionales en sus distintas organizaciones, entre ellas BST, ST Securities, FIDaval, GSTCapital, Life Seguros, Orígenes Seguros de Retiro, MEGAQM y Directo.

El trasfondo de la alianza

El comunicado describió a Grupo ST como un “motor de oportunidades para los distintos sectores que integran la matriz económica local”, una definición que la compañía utiliza para explicar su rol dentro de la operación y su vínculo con el desarrollo del sector privado en el país.

Gestión Compartida, por su parte, define su oferta como un “conjunto de soluciones integrales de outsourcing, tecnología y seguros, orientadas a que las organizaciones optimicen sus procesos, mejoren su eficiencia y acompañen el crecimiento de sus operaciones”.

La compañía sostiene que la demanda de procesos tercerizados crece de la mano de la digitalización de las empresas, un fenómeno que las compañías identifican como parte de los desafíos que atraviesan hoy las organizaciones argentinas a la hora de ganar escala.

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