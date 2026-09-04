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¿Cómo cuidar la salud mental al iniciar el semestre universitario? Cinco claves para prevenir el estrés y el agotamiento

Sandra Fuentes Chávez, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo (UCV), recomienda incorporar hábitos de autocuidado desde las primeras semanas de clases y buscar apoyo profesional cuando determinadas dificultades interfieran con la vida cotidiana

Foto: Difusión
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El inicio de un nuevo semestre universitario implica retomar horarios de estudio, asumir nuevas responsabilidades y reorganizar las actividades cotidianas, un proceso que puede estar acompañado de nervios, ansiedad o presión, especialmente durante las primeras semanas de clases.

Ante este periodo de adaptación, Sandra Fuentes Chávez, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo (UCV), recomienda no esperar a que el estrés o el agotamiento se vuelvan difíciles de manejar. La especialista señala que pequeños hábitos cotidianos pueden contribuir a mantener un equilibrio entre las responsabilidades académicas y la vida personal.

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Cinco claves para cuidar la salud mental

1. Organizar el tiempo y respetar el descanso. Establecer prioridades, distribuir adecuadamente las actividades y respetar los momentos de descanso son medidas recomendadas para prevenir el agotamiento y el estrés académico.

2. Mantener vínculos saludables. Relacionarse con compañeros, docentes, familiares y amigos permite compartir preocupaciones, recibir apoyo emocional y afrontar mejor las dificultades que puedan presentarse durante el semestre.

3. Cuidar los hábitos cotidianos. Dormir adecuadamente, mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física y disponer de momentos de recreación son otras de las recomendaciones para favorecer el bienestar físico y psicológico.

4. Identificar y comunicar lo que se siente. La especialista recomienda reconocer las propias emociones, expresarlas y permitirse afrontar las situaciones difíciles. “Pedir ayuda no es una señal de debilidad”, señala.

5. Reconocer cuándo buscar apoyo profesional. Ante situaciones de ansiedad, tristeza persistente, agotamiento, dificultades académicas o problemas interpersonales que interfieran con la vida cotidiana, Fuentes Chávez recomienda acudir a los servicios de psicología o bienestar universitario.

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Apoyo dentro de la universidad

Estas recomendaciones se vinculan con “Blindaje para el Cora”, programa de la UCV orientado, según la institución, a fortalecer el autocuidado, prevenir riesgos emocionales y promover redes de apoyo entre los estudiantes. De acuerdo con datos de la casa de estudios, en su primer año esta iniciativa ha brindado 28.645 atenciones individuales en salud mental en los diferentes campus a nivel nacional.

Durante el inicio de clases, la universidad instaló módulos y realizó activaciones en sus diferentes sedes para informar a los estudiantes sobre el programa y los servicios de psicología disponibles. En estas actividades participaron integrantes del denominado “Comando Cora”.

Lesly Nicoll Elias Maldonado, estudiante del VI ciclo de Psicología del campus Los Olivos, comenta que ser voluntaria de “Comando Cora” le ha permitido contribuir al bienestar de otros estudiantes y, al mismo tiempo, fortalecer habilidades que considera esenciales para su formación personal y profesional.

Foto: Difusión
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“Blindaje para el Cora” conmemora así su primer aniversario reafirmando una idea que ha acompañado a sus voluntarios durante este recorrido, destaca la UCV. Cuidar el bienestar también significa aprender a mirar al otro, escuchar sus necesidades y comprender que, en determinadas circunstancias, un pequeño gesto puede convertirse en un gran paso para alguien más, agrega.

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