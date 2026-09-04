Qué pasó en la última década de Yayoi Kusama, cuando el aislamiento coincidió con un notable crecimiento del valor de sus obras

Instalación de un gran maniquí inflable que representa a la artista japonesa Yayoi Kusama se asoma sobre la tienda insignia de Louis Vuitton en la avenida de los Campos Elíseos en París, Francia, 21 de enero de 2023 (REUTERS/Benoit Tessier)

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Los últimos años de la vida de Yayoi Kusama fueron algunos de los más rentables.

Antes de su fallecimiento el mes pasado a los 97 años, se había convertido en una de las artistas más cotizadas de nuestro tiempo. Una de sus pinturas abstractas se vendió en subasta por 10,5 millones de dólares en 2022. Y gracias a un acuerdo de colaboración con Louis Vuitton en 2023, los diseños de la artista japonesa adornaron un bolso que costaba más de 150 mil dólares y una tabla de surf de 50 mil dólares. Incluso apareció una inquietante versión robótica de la artista en anuncios publicitarios de la marca de lujo.

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En abril de 2027, el galerista David Zwirner exhibirá en Nueva York una selección de las últimas obras de Kusama. “Estamos muy entusiasmados con la última década”, dijo el vendedor. “Podría decirse que ha sido la década más extraordinaria y exitosa de su carrera”.

También fue la más esquiva, ya que el artista se fue alejando del ojo público. Una de las últimas apariciones públicas de Kusama fue en 2017, en la inauguración de su museo en Tokio. Amigos de toda la vida, curadores y coleccionistas comentaron que dejó de recibir a la mayoría de los visitantes en 2019 en el hospital psiquiátrico donde había vivido durante décadas. Sin embargo, su estudio —un pequeño grupo de asistentes destinados a llevar a cabo su visión artística— era más prolífico que nunca, produciendo docenas de pinturas y esculturas con su firma.

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Varias personas contemplan la escultura "Calabaza" de la artista japonesa Yayoi Kusama en los jardines del Palacio de Kensington, en Londres, Reino Unido. 9 de julio de 2024 (REUTERS/Hollie Adams)

En 2024, una nueva escultura de calabaza en la azotea del Museo Yayoi Kusama en Tokio suscitó interrogantes. Si bien estaba firmada y fechada por la artista, fue creada en un momento en que, según sus allegados, permanecía postrada en cama la mayor parte del tiempo y pintaba con la ayuda de asistentes que le llevaban pequeños lienzos.

Es habitual que los artistas subcontraten la fabricación de sus obras sin dejar de participar activamente en el proceso de diseño. Artistas como Jeff Koons se han hecho famosos por el uso de sistemas de estudio. Pero, ¿podría una nonagenaria como Kusama supervisar una producción de tal envergadura?

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“La última década de la vida de Kusama podría describirse como un enigma envuelto en un misterio dentro de una calabaza”, dijo Thomas Danziger, un abogado cuyos clientes han competido por las obras de la artista en subastas. “Los compradores astutos harían bien en hacer todas las preguntas posibles, conscientes de que es poco probable que obtengan respuestas definitivas”.

Las calabazas fueron en su día un símbolo de vitalidad para el artista.

Fue un consuelo abundante durante la infancia de Kusama en Matsumoto, una ciudad japonesa a unos 160 kilómetros al noroeste de Tokio, relativamente intacta por la devastación de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de haber comido calabazas hasta el punto de las náuseas durante su adolescencia, según su propio relato, la artista mantuvo un apego a ellas hasta la edad adulta. Creó enormes esculturas de bronce con lunares en su honor.

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Una cartera de Louis Vuitton decorada con los diseños de la artista

A lo largo de su vida, Kusama experimentó alucinaciones auditivas y visuales. También padecía lo que ella misma describió como una compulsión obsesiva por crear arte a su manera. Su repentina fama en la última década significó que estuviera al frente de un negocio multimillonario que subcontrataba la creación de sus calabazas a fabricantes tan lejanos como el norte del estado de Nueva York.

“Primero crea bocetos y maquetas en su estudio y en su habitación, para luego proceder a la producción en colaboración con fabricantes”, declaró su fundación en un comunicado. “Supervisa personalmente la producción de las obras y aprueba las esculturas terminadas”.

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En 2017, Kusama apareció en silla de ruedas y con una llamativa peluca roja en la inauguración del museo, frente al hospital psiquiátrico de Tokio donde había vivido durante casi cuatro décadas. Cuando un periodista le preguntó sobre la relación entre su historial de enfermedad mental y su arte, un asistente sugirió que la pregunta era “demasiado delicada”.

Pero Kusama insistió en responder, diciendo que sentía la necesidad imperiosa de seguir pintando. “Sigo viendo lunares por todas partes”, dijo. “El arte lo es todo para mí y he estado luchando por él”.

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Los curadores describieron a Kusama como una persona muy involucrada en la organización de exposiciones hasta bien entrados sus ochenta años. “Cambiaba su selección cuatro veces”, dijo Marie Laurberg, directora del centro de arte Copenhagen Contemporary, quien organizó la retrospectiva de Kusama de 2015 en el Museo de Arte Moderno Louisiana en Dinamarca.

Varias personas visitan la exposición «Una retrospectiva», de la artista japonesa Yayoi Kusama, en el museo Gropius Bau, mientras continúan relajándose las restricciones por la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en Berlín, Alemania, el 19 de mayo de 2021 (REUTERS/Annegret Hilse)

Laurberg recordaba a Kusama como una persona cálida y amable. Cuando llegó al estudio de la artista en Tokio para una reunión con sus asistentes, la propia artista apareció en escena. “Me invitó a tomar un café de repente”, dijo Laurberg. “Bajé las escaleras y la encontré con una bata de pintor, sin peluca ni nada”.

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Para 2019, algunos amigos notaron un cambio. Ryutaro Takahashi, psiquiatra y destacado coleccionista que ha comprado obras de Kusama desde la década de 1990, tenía programada una reunión con la artista ese año. “Estaba despidiendo a muchos de sus empleados, uno tras otro”, dijo Takahashi, quien describió a Kusama como “paranoica” durante ese tiempo. “Luego me dijo: ‘No vuelvas más’”.

Dejó de asistir a las principales exposiciones anuales que se celebraban en todo el mundo en honor a su obra. Los curadores y coleccionistas tenían acceso a ella a través de los asistentes que permanecían en el equipo.

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Las obras de arte no dejaban de llegar, incluyendo una serie de esculturas blandas de 2020-21, Deseo de muerte, un conjunto de púas con puntas naranjas que parecen dientes irregulares o una cordillera.

Visitantes con mascarillas observan obras de la artista japonesa Yayoi Kusama durante la presentación a la prensa de la exposición «ESTRELLAS: Seis artistas contemporáneos de Japón para el mundo» en el Museo de Arte Mori de Tokio, Japón, el 30 de julio de 2020. La exposición estará abierta al público del 31 de julio de 2020 al 3 de enero de 2021 (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

En 2023, Kusama ya no vivía en el hospital psiquiátrico porque estaba en obras. “Estuvo ingresada en otro hospital”, declaró su fundación, que prefirió no revelar el nombre de la institución para proteger su privacidad.

“Siguió dedicándose activamente a pintar desde su habitación del hospital” hasta julio, explicó su fundación, añadiendo que algunas de esas obras acrílicas se podrán ver en el Museo Stedelijk de Ámsterdam en una exposición individual que se inaugura este mes.

Haruyo Saimaru, pariente de Kusama y también artista, declaró que la fundación está presionando a la familia para que no revelen nada sobre el funeral. Saimaru explicó que la ceremonia se celebró en un templo a nombre de otra persona para que el público no supiera que era en honor a Kusama. La fundación indicó que el funeral fue privado, para familiares y amigos cercanos, y se negó a revelar más detalles.

La colaboración de Kusama con Louis Vuitton en 2023 volvió a elevar el perfil de la artista, aunque sus seguidores de siempre tuvieron dificultades para comprenderla. La marca de moda creó una versión animatrónica en Nueva York e instaló una imponente réplica de ella sobre su sede en París. La propia Kusama apareció en un vídeo promocional de la colaboración, luciendo unas grandes gafas de sol en el interior de una de las sedes de la compañía en Tokio.

“Es una artista para quien la imagen y la personalidad han sido parte integral de su obra”, afirmó Natasha Degen, directora del Instituto de Arte Sotheby’s en Nueva York, quien señaló que la mayoría de los artículos de la colaboración con Louis Vuitton reciclaban diseños de pinturas antiguas. “En aquel entonces, la gente se preguntaba si era posible que hubiera dado su aprobación a más de 450 bolsos, zapatos y prendas de vestir”.

La fundación de Kusama informó que la última entrevista que concedió fue por videollamada en 2023. Habló con Wakato Onishi, redactor sénior del diario japonés The Asahi Shimbun, para una serie sobre genios. El artículo indicaba que Kusama continuó pintando, pero que ya no podía producir obras de gran formato. Según sus declaraciones, “es difícil lograr reconocimiento en la historia del arte a menos que uno se dedique a crear buenas obras durante unos cien años. Espero crear obras que pasen a la historia”.

Fuente: The New York Times