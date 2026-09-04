El mensaje público del Cholo Simeone a Julián Álvarez tras su frustrado pase al Barcelona: “La vida está llena de oportunidades”

Diego Simeone se refirió al presente de Julián Álvarez

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La principal novela del mercado de pases tuvo a Julián Álvarez como protagonista, tras declarar públicamente durante el Mundial su deseo de cumplir el sueño de ser transferido al Barcelona y con el conjunto colchonero bloqueando cualquier tipo de negociación. Si bien estuvo Arsenal como alternativa, finalmente la Araña optó por continuar defendiendo los colores rojiblancos.

Ante este escenario, Diego Simeone confirmó que Julián Álvarez estará convocado para el partido que el Atlético de Madrid disputará este sábado ante el Athletic Club en Bilbao, por la cuarta fecha de La Liga. El entrenador argentino se refirió al delantero después de los días de incertidumbre que rodearon su continuidad en el club durante el mercado de pases.

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“Está entrenando muy bien, la verdad que estará convocado y será parte del grupo que sale a jugar en Bilbao, esperando lo mejor de él como de todos sus compañeros”, expresó el técnico en la conferencia de prensa previa al encuentro en San Mamés.

La declaración supone el regreso del atacante argentino a la lista del equipo madrileño, luego de que su futuro concentrara parte de la atención en las últimas semanas. Álvarez continuará en el Atlético de Madrid tras el cierre del mercado, por lo que Simeone volverá a contar con él para la competencia local. El conjunto rojiblanco llegará a Bilbao con siete puntos sobre nueve posibles en las primeras tres jornadas del campeonato.

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El entrenador no precisó si Julián Álvarez formará parte del once inicial o comenzará entre los suplentes. Sí dejó claro que espera una respuesta futbolística del delantero y situó el episodio reciente dentro de un proceso personal de aprendizaje.

“Para mí la vida está llena de oportunidades. Y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida”, afirmó el Cholo.

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El técnico profundizó esa idea con una reflexión sobre las reacciones que rodean a los jugadores cuando atraviesan períodos de exposición pública. “Nos pasamos un montón de tiempo aprendiendo y, desgraciadamente, muchísimo juzgamos. Todos juzgamos. Por qué esto, por qué aquello. Hay que juzgar menos y preocuparse más por aprender”, señaló. El estratega argentino consideró que el delantero tiene una ocasión para procesar puertas adentro las situaciones que lo afectaron. “Creo que el paso que seguramente dará en su vida es aprendizaje puro. Es una oportunidad de que, en toda esta situación que tendrá que resolver internamente, lo haga mejor a él”, añadió.

“Que nosotros lo veamos feliz, que es lo que nosotros queremos. Queremos que esté bien, contento, que obviamente nos dé goles”, concluyó.

El encuentro también marcará el retorno de Robin Le Normand, quien ya cumplió una fecha de suspensión después de su expulsión frente al Villarreal. Alexander Sorloth, en cambio, será una de las bajas. “Yo lo miro siempre para adelante. Tenemos una temporada muy bonita, con un montón de retos y posibilidades. A partir de eso iremos partido a partido tratando de hacer lo mejor posible”, manifestó el DT, que además del torneo local afrontará la Copa del Rey y la Champions League, competencia en la que enfrentará a Bayern Múnich, Liverpool, Manchester United, PSV Eindhoven, Fenerbahçe, Bodø/Glimt, Viking y Stuttgart.

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Durante la rueda de prensa, el Cholo también elogió la labor del director deportivo durante esta ventana de transferencias: “Mateu Alemany hizo un grandísimo trabajo. Contento de todas las posibilidades que el club me sigue aportando para seguir apuntando en la línea que queremos”. En este mercado el club de la capital española sumó a jugadores como Morten Hjulmand (Sporting Lisboa), Kang-in Lee (PSG), Cuti Romero (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) y Jonathan David (Juventus).

Justamente, al ser consultado sobre su último fichaje, el centrodelantero de canadiense, Simeone esbozó: “Necesitamos que sea, sobre todo, el futbolista que estuvo en el Lille. Tiene características que nos pueden ayudar, por como es nuestro equipo. Necesitamos que se adapte lo más rápido posible. Está entusiasmado, con muchas ganas. Ojalá que en el campo nos de lo que queremos de él”.

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