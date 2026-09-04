Sociedad

El sistema SUBE volvió a fallar y hay complicaciones para la carga de saldo

La interrupción afecta este viernes a miles de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires, tras impedir recargas por varios medios y dejar operativas solo consultas de crédito en máquinas y puntos de atención

Tarjeta SUBE
Fallas matutinas en la recarga de la tarjeta SUBE (argentina.gob.ar)
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El sistema de la tarjeta SUBE volvió a presentar fallas este viernes y miles de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires no pudieron cargar saldo por distintos canales. El problema también se había registrado el jueves.

En un mensaje difundido desde su cuenta oficial en redes sociales, el organismo informó: “Les informamos que por fallas en las redes de conectividad, externas a SUBE, el funcionamiento de algunos de nuestros canales y aplicaciones puede verse afectado de manera intermitente”.

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Comunicado digital de Tarjeta SUBE con fondo azul y conos de tránsito que informa sobre fallas en el servicio por problemas de red
Tarjeta SUBE notifica que la atención en sus aplicaciones y canales puede presentar fallas intermitentes debido a problemas externos de conectividad. (SUBE)

Según esa comunicación, los inconvenientes fueron “ajenos a SUBE” y provocaron intermitencias tanto en la compra como en la acreditación de saldo. La falla alcanzó a la aplicación móvil, las ventanillas de atención y los terminales de estaciones, que quedaron limitados a la consulta de saldo.

“¿Entonces viajamos gratis?“, ”Hace 2 días no puedo acreditar en ningún lado, dejensen de joder viejo lo hacen adrede??“, ”Aumenten el limite de carga y resuelvan estos “errores”, son algunas de las quejas online de los usuarios a los cuales se les dificulta viajar por las fallas reportadas.

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Desde SUBE informaron las fallas de conectividad en el sistema
Desde SUBE informaron las fallas de conectividad en el sistema (SUBE)

Para sumar dolores de cabeza a los usuarios del transporte público, vale aclarar que el servicio de trenes, al ser un servicio estatal, en la mayoría de sus estaciones de todos sus ramales solo acepta la tarjeta SUBE (no así pago con billeteras virtuales o tarjetas de débito crédito) por lo cual imposibilita el pago a sus usuarios. Además, en muchas estaciones las boleterías están cerradas y no hay máquinas para realizar la recarga por lo cual dificulta aún más el abono.

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