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Rusia bombardeó la sede del Servicio de Inteligencia de Ucrania en Kiev: al menos cinco heridos

Volodimir Zelensky dijo que un dron impactó en el edificio central del organismo. Aseguró que el ataque estaba dirigido a la oficina de su titular, Oleksandr Poklad, quien sobrevivió al impacto

Un dron ruso impactó en el edificio central del Servicio de Inteligencia de Ucrania en Kiev (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Un dron ruso impactó en el edificio central del Servicio de Inteligencia de Ucrania en Kiev (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
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Un dron ruso impactó contra la sede central del Servicio de Inteligencia de Ucrania (SBU) en Kiev, informó el presidente Volodimir Zelensky este viernes, mientras un periodista de la agencia AFP observó ambulancias estacionadas cerca del lugar.

Una imagen publicada por el medio Ukrainska Pravda mostró lo que parecía ser humo negro que salía de al menos dos ventanas de la fachada del edificio, mientras un camión de bomberos permanecía estacionado en el exterior.

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Al menos cinco personas resultaron heridas en el ataque contra el centro de la ciudad, según precisó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

Rusia intensificó en las últimas semanas sus ataques diurnos contra Ucrania, en ocasiones con drones propulsados a reacción, más difíciles de neutralizar para las defensas antiaéreas. AFP no pudo verificar de inmediato qué tipo de munición se utilizó en el ataque.

Captura de pantalla de un mensaje en inglés publicado por Volodymyr Zelenskyy en la red social X con fondo negro
Volodimir Zelensky denunció el impacto de un dron ruso en la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania en Kiev

Zelensky señaló que habló “con el jefe del SBU, Oleksandr Poklad”, tras el hecho. “Lamentablemente, un dron ruso impactó contra el edificio central del SBU en la calle Volodymyrska de Kiev, frente a la Catedral de Santa Sofía”, escribió Zelensky en Telegram y en X.

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El dron apuntaba directamente a la oficina del jefe del Servicio de Seguridad en ese edificio”, agregó.

El mandatario ucraniano indicó que instruyó al titular del SBU a “dar una respuesta adecuada, tangible y, en la medida de lo posible, equivalente a este ataque, contra los rusos una vez que todo esté preparado”.

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