Pato Galmarini: “A Milei no le creo absolutamente nada, es la continuidad de los golpes militares por otros medios”

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El ex secretario de Deportes de la Nación, Fernando “Pato” Galmarini, cuestionó la cadena nacional del presidente Javier Milei por las Islas Malvinas, y dijo que le hizo recordar el anuncio del inicio del conflicto bélico de 1982 encabezado por el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri.

“A este tipo Milei no le creo absolutamente nada. Creo que es la continuidad de los golpes militares por otros medios”, sostuvo en una fuerte definición, durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer.

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En un intercambio con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, el ex funcionario del gobierno de Carlos Menem y ex diputado vinculó el anuncio presidencial con la convocatoria a Plaza de Mayo que hizo la dictadura en abril de 1982, antes de la guerra. “Él lo que ha hecho es lo mismo que hizo Galtieri hace ya muchos años, cuando en una mañana nos levantamos y él estaba llamado a Plaza de Mayo porque iban a invadir Malvinas”.

Galmarini recordó que la movilización ocurrió pocos días después de una represión contra una protesta sindical en la avenida 9 de Julio. “Hacía dos días que nos habían recontracagado a palos. Nos habían pegado fuerte. Había todavía en ese momento compañeros detenidos”, relató. Y añadió: “Lorenzo Miguel y Saúl Ubaldini, que era secretario de la CGT, dijeron: ‘Las Malvinas están por sobre todas las cosas, tenemos que ir’. Y fuimos todos a Plaza de Mayo. Resultado de aquel llamado fue la derrota en Malvinas”.

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En ese marco, agregó que, si bien el mandatario ayer “habló de las Malvinas como podía hablar cualquiera de nosotros”, apuntó contra los cambios de opinión de Milei: “Este muchacho, que es presidente, va para atrás, para adelante... no sabés qué es lo que dice. Es un tipo sin ninguna militancia, que no conoce la historia argentina, está todos los días modificando su propio pensamiento”.

Javier Milei habla en cadena nacional por la causa Malvinas

Anoche, Milei encabezó una cadena nacional centrada en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, en la que anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, y la aplicación de sanciones económicas a las petroleras británicas que operen en el archipiélago. Se trata de dos medidas que el Estado argentino impulsó en gestiones anteriores, durante los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

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En ese contexto, Galmarini consideró que la política que impulsa el Gobierno que “es la continuidad de los golpes militares por otros medios” al indicar las similitudes con la política económica. “Su ministro de Economía no difiere para mí de lo que ha hecho Martínez de Hoz en su momento”, aseguró.

También se refirió a algunas declaraciones de Milei en su reciente viaje a Chile. “Ayer, si algo faltaba a este muchacho, hablando de Malvinas después reivindica a (el dictador chileno, Augusto) Pinochet. Pinochet fue parte de un golpe de Estado para toda América Latina, en la cual estuvo incluido Videla, Agosti, Massera y nos pasó lo que nos pasó”.

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"Él lo que ha hecho es lo mismo que hizo Galtieri hace ya muchos años", dijo Galmarini

“Moria es un entretenimiento permanente”

El ex funcionario ubicó el primer contacto reciente con Moria Casán, su pareja de hace 5 años, antes de las elecciones presidenciales que llevaron a Alberto Fernández y Cristina Kirchner al Gobierno. Habían pasado tres décadas desde el encuentro que ambos tuvieron en el ciclo En la cama con Moria, y él la invitó a una reunión vinculada al deporte y la cultura.

Según relató, el encuentro contemplaba una distinción para varias figuras, entre ellas Casán, pero la actriz no asistió. “Nos dejó en banda a todos. A los dos o tres días leí en un diario que decía: ‘Moria viaja a Florencia a casarse’. Dije: ‘Esta mina está medio del tomate’”, contó sobre la noticia que leyó luego de aquella ausencia.

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Moria Casán en un cumpleaños de Pato Galmarini (Gentileza: Moria Casán)

Galmarini relató que Casán regresó a la Argentina poco después de su paso por Florencia y que volvió a contactarla. “La volví a llamar y, dos meses después, nos encontramos. La invité a almorzar. Ya habíamos tenido algún café”, enumeró. Consultado sobre si la convocatoria original tenía un interés afectivo, descartó esa hipótesis. “No la invité porque nos sobraban compañeros hombres del deporte. Faltaban hombres y mujeres. Fue una intención genuina, no una intención de levante. Para nada”, aseguró.

Sobre la convivencia cotidiana, sostuvo que la relación se apoya en el tiempo compartido y en la conversación. “Es un entretenimiento permanente. A veces no y a veces, normalmente sí”, contó.

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A propósito de La One, la serie biográfica sobre Moria Casán que se estrenó el 14 de agosto en Netflix, Galmarini se detuvo en el tramo que reconstruye la salida de la actriz del penal en Paraguay. “Cuando vi en la serie que las chicas que la estaban deteniendo la abrazaban, la besaban, dije: ‘Esta es una gran mina, una recontra gran mina’”, expresó al referirse a las imágenes de la despedida.

La entrevista también abordó la vida afectiva de ambos a los 80 años. “Es absolutamente distinto al que todos nosotros o yo tuve a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60”, respondió cuando le preguntaron por el amor, la afectividad y la sexualidad en esta etapa. “Es más charla, más cariño, más mano, más, te diría, celestial que terreno”, definió Galmarini.

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Casán cumplió 80 años, y él cumplirá 84 dentro de un mes.

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