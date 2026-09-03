Guatemala

Derrumbe en Santa Catalina La Tinta en Guatemala: familias en riesgo, una ruta de terracería partida y la espera de Conred para evaluar

El deslizamiento ocurrió la noche del 1 de septiembre en Santo Domingo tres y dejó a la comunidad casi incomunicada. Vecinos muestran la magnitud en videos. El acceso difícil retrasa la llegada oficial

El derrumbe ocurrió la noche del 1 de septiembre y las autoridades aún no han llegado al lugar por las dificultades de acceso.
Un derrumbe en Santo Domingo tres, Santa Catalina La Tinta, amenaza de forma directa a por lo menos 10 familias en Alta Verapaz, Guatemala. (Captura de video)
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Un derrumbe de grandes proporciones amenaza a, por lo menos, 10 familias de manera directa del caserío Santo Domingo tres, del municipio de Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, en Guatemala.

El derrumbe ocurrió en horas de la noche del martes 1 de septiembre y por las dificultades para llegar al lugar, las autoridades aún no se han hecho presentes, dijo a Infobae el alcalde Oscar Norberto García Chamán.

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En videos publicados por residentes del lugar se observa que el derrumbe se llevó casi la mitad de la ruta principal de terracería, la cual conecta la comunidad afectada con Santo Domingo dos y el municipio de Santa Catalina La Tinta.

Según uno de los vecinos que realizó las grabaciones, el derrumbe tiene un aproximado de 300 metros de profundidad y está muy cerca de un Centro de Convergencia de Salud, por lo que se encuentra en peligro.

“Varias casas están en peligro. Incluso una Iglesia de Evangelio Completo está en peligro. ¡Qué tremendo derrumbe! La calle vehicular casi la mitad ya se fue en el derrumbe”, afirmó.

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No han hecho evaluaciones

Por su parte, el alcalde de Santa Catalina La Tinta explicó a Infobae que la saturación de los suelo, debido a las fuertes lluvias que han caído en el área Norte de Guatemala, así como la deforestación, han propiciado derrumbes en el sector.

Las imágenes muestran un deslizamiento de tierra significativo en una ladera boscosa, impactando un camino de tierra y postes de servicios en el caserío Santo Domingo tres, del municipio de Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, en Guatemala. (Cortesía para Infobae)

No obstante, reconoció que hasta el momento no han podido llegar al área afectada, debido a la dificultad del ingreso, debido a que, desde La Tinta sólo cuenta con un acceso de terracería y está a, aproximadamente, una hora y media de camino en vehículo 4x4.

Aunque se puede llegar desde el área de Purulhá, únicamente se puede hacer caminando, ya que se debe de ingresar a través de fincas privadas.

“Son zonas vulnerables. Ni siquiera tienen luz, justo ahora estamos en el proceso de buscar la electrificación rural de la zona, pero con la deforestación se han quitado las barreras naturales, sumado a las fuertes lluvias, la situación se complicó”, detalló García Chamán.

Según el jefe edil, en Santo Domingo tres residen alrededor de dos mil personas, pero las viviendas que están en riesgo son “unas 10”, aunque afirmó que será hasta mañana jueves 3 de septiembre cuando un equipo multidisciplinario llegue al sector para realizar las evaluaciones que permitirán determinar los riesgos.

El deslizamiento se llevó casi la mitad de la ruta principal de terracería que conecta la comunidad con Santo Domingo dos y Santa Catalina La Tinta, en el departamento de Alta Verapaz, Guatemala. (Cortesía para Infobae)

Mientras que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dijo a Infobae que ya tienen conocimiento de lo ocurrido, pero aún están verificando la información.

No hay evacuados

Pese al riesgo, las familias aún no han sido evacuadas de sus hogares en riesgo. El alcalde afirmó que será después de las evaluaciones que se realicen en conjunto con la Conred, cuando se determine si las personas que están en riesgo deben abandonar sus viviendas.

Un derrumbe en Santo Domingo tres, Santa Catalina La Tinta, amenaza de forma directa a por lo menos 10 familias en Alta Verapaz, Guatemala. El derrumbe ocurrió la noche del 1 de septiembre y las autoridades aún no han llegado al lugar por las dificultades de acceso. (Cortesía para Infobae)

“Si es necesario las familias deberán ir a un lugar adecuado y seguro. Si no pueden regresar por el riesgo, deberemos buscar, junto con Fopavi (Fondo para la Vivienda) una vivienda digna para reinstalarlas. Como Municipalidad no podemos, debido a lo limitado del presupuesto, pero debería de apoyarnos el Gobierno Central”, manifestó el jefe edil.

Además, afirmó que, por el momento, no se ha reportado ninguna persona herida o vivienda destruida, ya que el derrumbe no afectó las zonas pobladas.

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