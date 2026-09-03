Las tiernas fotos de Oriana Sabatini y Paulo Dybala por los seis meses de su hija Gia

Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebraron en redes sociales los seis meses de su hija Gia Dybala Sabatini con posteos especiales

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Gia Dybala Sabatini cumplió sus primeros seis meses de vida y sus padres, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, celebraron la fecha con publicaciones especiales en sus redes sociales. Ambos compartieron imágenes junto a la beba y le dedicaron mensajes cargados de ternura, aunque mantuvieron la decisión de no mostrar el rostro de la pequeña.

El futbolista cordobés eligió una postal veraniega junto a la pileta para homenajear a su hija. En la fotografía, se lo ve sonriente mientras sostiene a Gia en brazos, vestida con un conjunto entero a cuadros amarillos y blancos, decorado con flores en tonos pastel, y un gorro haciendo juego para protegerla del sol. “Seis meses, mi princesa. Te amo con mi alma entera”, escribió el delantero junto a la imagen, que en pocas horas superó los 720 mil “me gusta” y sumó cientos de comentarios de familiares, amigos y seguidores.

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Paulo Dybala publicó una foto junto a Gia y le dedicó un mensaje por su cumplemés que superó los 720.000 “me gusta”

Entre las respuestas se destacaron los mensajes de figuras cercanas al entorno de la pareja. “Que tierna esta foto, Dios me los bendiga, los amo”, escribió Catherine Fulop, mientras que Claudia Villafañe sumó: “Más linda no puede ser”. También dejaron su marca comentarios de Camila Galante y otros usuarios, que acompañaron la publicación con corazones y expresiones de cariño hacia la familia.

Por su parte, Oriana Sabatini compartió una historia frente al espejo junto a su hija, en la que se la ve con el pelo recogido y sosteniendo a Gia en brazos mientras se toma la fotografía con el teléfono. “No entiendo en qué momento pasaron seis meses. Feliz cumplemés, amor de mi vida”, escribió la cantante y actriz, visiblemente emocionada por el paso del tiempo desde el nacimiento de su primera hija. En la imagen, la beba llevaba un short de jean combinado con un body blanco con pequeñas flores, además de una colita en el cabello que se convirtió en uno de los detalles más comentados por los seguidores de la pareja.

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Oriana Sabatini compartió una historia con Gia Dybala Sabatini y expresó su emoción por el paso de los primeros seis meses de su hija

En ambas publicaciones, Dybala y Sabatini volvieron a mostrar su firme decisión de resguardar la privacidad de su hija, a quien nunca exhibieron de frente desde su nacimiento en Roma. La pareja suele compartir únicamente postales cotidianas, detalles de la vestimenta de la beba o registros parciales de su rostro, en línea con la postura que sostienen desde el comienzo de la maternidad y la paternidad. Pese a la curiosidad constante de sus seguidores por conocer los rasgos de Gia, ambos priorizan su bienestar y llevan adelante la crianza lejos de la exposición mediática directa.

El festejo por los seis meses de la beba se dio en medio de un presente activo para Oriana Sabatini, que continúa equilibrando su rutina entre la maternidad, sus compromisos profesionales y el cuidado personal. Días atrás, la artista había compartido una serie de fotografías de su entrenamiento físico en un gimnasio doméstico, en las que posó con un top deportivo y calzas negras, además de un registro con una cámara digital compacta, recurso que utiliza desde hace meses como parte de una estética retro que combina con su vida cotidiana.

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La cantante posó sentada frente al espejo, rodeada de barras y pesas en su gimnasio doméstico

Aquellas imágenes generaron una fuerte repercusión entre sus seguidores, que destacaron tanto su imagen física como el proceso de adaptación a la maternidad. “La mamá más hermosa de todas” y “Tan diosa esa mamá de Gia, cada día más preciosa” fueron algunos de los comentarios que acompañaron esa publicación, en la que Sabatini volvió a mostrar la rutina de ejercicios que sostiene desde los primeros meses después del parto.

Con el nuevo hito familiar, Dybala y Sabatini reafirmaron el vínculo cercano que construyeron desde el nacimiento de Gia en marzo pasado, en Roma, ciudad donde el futbolista continúa su carrera profesional. La pareja, que suele compartir distintos pasajes de su vida en Italia a través de las redes sociales, mantiene abierta la puerta a nuevas postales familiares, aunque siempre con el cuidado de proteger la identidad de su hija en sus primeros años de vida.

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