Honduras

Seis horas sin explicación: la muerte de la infante de marina Waldina Mejía cambia de rumbo tras descartarse un robo en Honduras

Tres equipos de la DPI buscan reconstruir qué ocurrió desde que salió de la Fuerza Naval hasta que fue encontrada herida en Tegucigalpa.

Waldina Mejía Valle Arzú tenía 23 años y formaba parte de la Fuerza Naval de Honduras. (FOTO: Diario Tiempo)
Waldina Mejía Valle Arzú tenía 23 años y formaba parte de la Fuerza Naval de Honduras. (FOTO: Diario Tiempo)
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La investigación por la muerte de Waldina Mejía Valle Arzú, infante de marina de 23 años, entró en una nueva etapa después de que la Policía Nacional descartara la primera versión difundida sobre el caso: que había sido atacada durante el robo de una motocicleta.

La aclaración cambia por completo el eje de las pesquisas.

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Ahora, los investigadores intentan reconstruir un período de aproximadamente seis horas entre el momento en que Mejía salió de las instalaciones de la Fuerza Naval y la hora en que fue encontrada herida en Tegucigalpa.

La joven, originaria de Tela, Atlántida, murió el 1 de septiembre en el Hospital Escuela, después de permanecer internada por heridas de bala.

La primera versión apuntaba a un asalto

Durante las primeras horas posteriores al ataque circuló la versión de que Mejía había sido interceptada por delincuentes que pretendían despojarla de una motocicleta.

Incluso distintos reportes señalaron que había recibido disparos en la cabeza y el abdomen.

La Policía Nacional, sin embargo, descartó posteriormente que el robo de la motocicleta haya sido el móvil del crimen.

La diferencia no es menor, si no existió un intento de robo, los investigadores deben ahora establecer por qué fue atacada, con quién estuvo y qué ocurrió durante sus últimas horas antes de ser encontrada herida.

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La Policía Nacional descartó que el ataque estuviera relacionado con el robo de una motocicleta. (FOTO: La Tribuna)
La Policía Nacional descartó que el ataque estuviera relacionado con el robo de una motocicleta. (FOTO: La Tribuna)

La motocicleta y una persona todavía no identificada públicamente

Wilber Mayes, director de Comunicaciones de la Policía Nacional, explicó que Waldina terminó su jornada aproximadamente a las 5:00 de la tarde del 31 de agosto.

Según la información preliminar recopilada por los agentes, una persona llegó en una motocicleta y la joven abordó el vehículo.

Ese dato se ha convertido en uno de los puntos centrales de la investigación.

Alrededor de las 11:00 de la noche, Mejía fue localizada herida en un sector cercano a Mateo, en Tegucigalpa.

El Cuerpo de Bomberos la trasladó al Hospital Escuela, donde permaneció bajo atención médica hasta fallecer aproximadamente a la 1:00 de la tarde del día siguiente.

La Policía busca establecer quién conducía aquella motocicleta y qué ocurrió después de que ambos abandonaron las instalaciones militares.

Tres equipos de la DPI trabajan en el caso

La Dirección Policial de Investigaciones desplegó tres equipos para esclarecer el crimen.

Entre las tareas pendientes están reconstruir desplazamientos, entrevistar personas cercanas, revisar posibles cámaras de seguridad y determinar con quién tuvo contacto Mejía durante ese lapso.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado que la joven hubiera recibido amenazas previamente ni han establecido públicamente otro móvil.

Tampoco han informado de capturas vinculadas con el ataque.

Las Fuerzas Armadas lamentaron públicamente el fallecimiento de la joven infante de marina. (FOTO: FFAA de Honduras)
Las Fuerzas Armadas lamentaron públicamente el fallecimiento de la joven infante de marina. (FOTO: FFAA de Honduras)

Una versión equivocada puede alterar una investigación

El cambio de hipótesis evidencia un desafío frecuente en casos de alto impacto: las primeras versiones pueden difundirse antes de que los investigadores hayan reconstruido suficientemente los hechos.

En este caso, presentar inicialmente el crimen como un asalto podía conducir a interpretar la muerte como un episodio de delincuencia común.

Al descartarse ese escenario, el expediente vuelve prácticamente al punto inicial.

La pregunta ya no es quién intentó robarle una motocicleta.

Ahora es qué pasó durante aquellas seis horas y por qué una joven militar terminó baleada horas después de salir de su lugar de trabajo.

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