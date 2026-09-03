República Dominicana

Consenso de Ginebra: República Dominicana se une a la coalición global para defender la familia y la soberanía sanitaria

El acto se realizó en Santo Domingo con la participación del canciller Víctor O. Bisonó Haza y representantes de Estados Unidos, en una iniciativa lanzada en 2020 durante la presidencia de Donald Trump

La adhesión firmada en Santo Domingo incorpora al país a una coalición que defiende la soberanía estatal para fijar medidas públicas sobre salud, familia, protección de la vida e igualdad femenina (Video cortesía MIREX)

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República Dominicana formalizó su adhesión a la Declaración de Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, una iniciativa impulsada en 2020 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El acuerdo fue firmado en Santo Domingo por el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Víctor O. Bisonó Haza; la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos; y Bethany Kozma, secretaria de la declaración y directora de la Oficina de Asuntos Globales de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

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Según informó la Cancillería dominicana, el documento promueve la igualdad de oportunidades para las mujeres, la protección de la vida, el fortalecimiento de la familia y el acceso a la salud. La adhesión incorpora al país a un grupo de Estados que sostienen que cada nación debe definir sus políticas conforme a su Constitución, legislación y circunstancias internas.

Bisonó vinculó la adhesión con los principios de la Constitución dominicana

Durante el acto, celebrado en el Salón Verde del Ministerio de Relaciones Exteriores, Víctor O. Bisonó Haza afirmó que la firma expresa principios que, según dijo, forman parte de la visión del país y están incluidos en la Constitución.

República Dominicana se suma al Consenso de Ginebra: firma en Santo Domingo, respaldo de Estados Unidos y una promesa de salud y familia (Foto cortesía Ministerio de Relaciones exteriores)
República Dominicana se suma al Consenso de Ginebra: firma en Santo Domingo, respaldo de Estados Unidos y una promesa de salud y familia (Foto cortesía Ministerio de Relaciones exteriores)

Creemos en la igualdad de la mujer ante la ley, en su derecho a desarrollar plenamente su potencial y acceder a las oportunidades que le permitan avanzar”, sostuvo el canciller.

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El ministro agregó que el ingreso de República Dominicana al Consenso de Ginebra implica sumarse a una comunidad de países que reconoce la facultad de los Estados para definir sus políticas públicas.

La declaración plantea que mujeres y niñas tienen derechos humanos “inalienables, integrales e indivisibles”, además de reconocer a la familia como elemento fundamental de la sociedad, con derecho a la protección estatal.

Estados Unidos destacó la incorporación de República Dominicana a la coalición

Bethany Kozma, representante de la Oficina de Asuntos Globales de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, dio la bienvenida a República Dominicana al grupo de países adherentes.

El documento prevé diálogo dentro del sistema de Naciones Unidas, coordinación entre Estados y decisiones ajustadas a leyes internas, en una iniciativa lanzada en 2020 que ahora suma un nuevo firmante en el Caribe.
El documento prevé diálogo dentro del sistema de Naciones Unidas, coordinación entre Estados y decisiones ajustadas a leyes internas, en una iniciativa lanzada en 2020 que ahora suma un nuevo firmante en el Caribe.

“La participación de la República Dominicana fortalece esta coalición y otorga una voz aún más firme a estos principios en el escenario internacional”, afirmó Kozma, de acuerdo con el comunicado oficial.

El instrumento prevé la cooperación entre los países firmantes para ampliar las oportunidades de las mujeres en los ámbitos político, económico y público; mejorar el acceso de mujeres y niñas a servicios de salud y desarrollo; y reforzar los sistemas sanitarios para atender a poblaciones en situación de riesgo. También promueve la movilización de recursos para mujeres, niños y familias, junto con políticas públicas que contemplen la maternidad, el cuidado y la cobertura sanitaria.

El acuerdo propone coordinación en organismos multilaterales

La Declaración de Consenso de Ginebra establece que los Estados adherentes trabajarán de forma coordinada en instancias multilaterales y mantendrán un diálogo dentro del sistema de las Naciones Unidas para defender los principios incluidos en el texto.

Entre esos puntos, el documento remarca la responsabilidad primaria de los gobiernos para decidir las medidas y mecanismos destinados a ampliar la cobertura sanitaria, de acuerdo con sus prioridades nacionales.

La iniciativa fue lanzada en 2020 y reúne a países que respaldan la protección de la vida, la familia, la soberanía nacional y la salud de las mujeres y las niñas.

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