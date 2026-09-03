IA de Amazon alertará a los usuarios cuando reciban mensajes de estafadores

Alexa for Shopping verifica en segundos si una comunicación proviene realmente de Amazon.(Reuters)

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Las estafas por internet cada vez son más sofisticadas y hasta los usuarios más experimentados pueden caer ante un correo, mensaje de texto o llamada telefónica fraudulenta que imite a una empresa legítima. En ese contexto, Amazon presentó una nueva herramienta que permite verificar en segundos si una comunicación que aparenta provenir de la compañía es auténtica o forma parte de un intento de fraude.

La compañía anunció recientemente que su asistente de compras, Alexa for Shopping, ayudará a los usuarios a confirmar si un correo electrónico, texto o llamada de “Amazon” proviene realmente de la empresa. Ahora, es posible preguntarle a la herramienta cuestiones como “¿Amazon me envió un texto sobre un problema de entrega ayer?”, “¿Es real este correo sobre mi membresía Prime de Amazon?” o “Recibí una llamada sobre un reembolso de alguien que dijo ser de Amazon, ¿era real?”.

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Además de formular la pregunta, el usuario puede aportar detalles adicionales sobre el mensaje en cuestión, como la dirección de correo electrónico o el número de teléfono de origen, el momento en que se recibió y el contenido exacto de la comunicación.

La herramienta entrega tres resultados posibles, confirmado, no confirmado o sin verificación posible. (Amazon)

Cómo funciona el sistema de verificación

Lo que distingue a esta función es que el sistema compara los datos aportados por el usuario contra el registro que Amazon mantiene de cada comunicación que ha enviado, lo que incluye información del remitente, contenido del mensaje, fecha de envío y formato exacto. Según la empresa, este proceso se completa “en segundos” y arroja uno de tres resultados posibles: confirmado como proveniente de Amazon, no proveniente de Amazon, o no se pudo verificar.

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Amazon precisó que Alexa for Shopping solo confirmará que un mensaje es legítimo cuando exista certeza total sobre ese punto. Si la comunicación resulta auténtica, el sistema confirmará que el tipo de mensaje, la fuente, la fecha y la hora coinciden con los registros de la compañía, y añadirá recomendaciones para mantener segura la cuenta del usuario, las haya solicitado o no.

Qué ocurre si el mensaje no es de Amazon

Cuando el resultado indica que la comunicación no proviene de la empresa, el usuario puede recibir una respuesta como: “Este mensaje no parece coincidir con ninguna comunicación oficial de Amazon según la información proporcionada”. En esos casos, Alexa for Shopping ofrece recomendaciones adicionales, entre ellas revisar los pedidos directamente en la aplicación, contactar a Amazon por canales oficiales y evitar hacer clic en enlaces o responder al mensaje sospechoso.

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Amazon solo valida un mensaje como legítimo cuando existe certeza total sobre su origen. (Reuters)

Si el sistema no logra determinar con certeza el origen de la comunicación, la empresa sugiere recurrir a otro método de verificación disponible.

Otras vías de verificación que ya existían

Esta no es la primera herramienta que Amazon pone a disposición de sus usuarios para detectar fraudes. La compañía ya había habilitado a comienzos de este año la dirección de correo verify@amazon.com, a la que se pueden reenviar mensajes sospechosos para su revisión. También existe un formulario de atención al cliente que guía al usuario a través de un proceso similar de verificación.

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Cuando Alexa for Shopping no puede confirmar la autenticidad de un mensaje, es probable que redirija al usuario hacia estas otras alternativas, ya disponibles desde antes del lanzamiento de esta función.

Alexa for Shopping está disponible desde la aplicación y el sitio web de Amazon, sin costo adicional. (Amazon)

Funciones del asistente personal de compras de Amazon

Alexa for Shopping fue presentado en mayo de 2026 como una versión del asistente diseñada específicamente para comprar en Amazon y otros comercios en línea, luego de estar disponible únicamente en los parlantes de domótica de la compañía.

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Desde la barra de búsqueda principal de Amazon, los usuarios pueden crear guías para compras grandes, comparar productos, revisar el historial de precios de hasta un año y automatizar la búsqueda de ofertas y compras recurrentes, sin necesidad de ser miembros Prime ni contar con un dispositivo Echo.

Entre sus funciones adicionales, el asistente permite obtener resúmenes generados por inteligencia artificial sobre categorías y artículos, programar compras rutinarias, recibir alertas de bajada de precios y automatizar la reposición de productos esenciales.

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