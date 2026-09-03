Nico Paz fue premiado en Italia: del guiño a Messi al filoso elogio de una leyenda

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El argentino Nico Paz fue distinguido como Jugador Joven del Año de la Serie A 2025/2026 durante la Gran Gala del Calcio, la ceremonia organizada por la Asociación Italiana de Futbolistas que se celebró en el Teatro alla Scala de Milán. El volante de 21 años, que milita en el Como 1907, cerró así una temporada en la que se consolidó como una de las principales revelaciones del fútbol italiano.

El premio llegó después de una campaña en la que sus propios colegas de la liga lo votaron como el mejor futbolista sub-21 del certamen. La elección se apoyó en un rendimiento que combinó continuidad, aporte ofensivo y un papel central dentro del esquema del Como, equipo que logró clasificarse a la próxima edición de la Champions League.

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El galardón fue entregado por Fabio Capello, ex director técnico de la selección de Italia y de clubes como el Real Madrid, que aprovechó el momento para cuestionar la decisión del club español de desprenderse del mediocampista. “No entiendo por qué el Real Madrid decidió venderlo”, sostuvo el histórico entrenador.

Nico Paz brilla en el Como 1907 y el Real Madrid tiene una opción de compra para 2027 (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Tras subir al escenario, Paz remarcó el significado particular que tuvo para él el gesto de Capello. “Es un honor recibir este galardón de manos de una leyenda del fútbol”, expresó el argentino, nacido en España, en referencia al peso histórico del ex DT dentro del ambiente futbolístico italiano.

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El mediocampista ofensivo también fue consultado por el retiro de Lionel Messi del seleccionado. “Lo de Messi es triste porque es el mejor jugador de la historia, uno de mis ídolos. Para mí fue bellísimo poder jugar y hacer mi debut con él en el campo”, se lamentó.

Paz terminó entre los máximos anotadores del campeonato. El volante disputó 35 de los 38 partidos de su equipo durante la temporada y cerró el torneo con 12 goles y siete asistencias, una cifra que lo ubicó entre los sub-21 con mayor producción ofensiva de la Serie A. Por encima de él en la tabla se ubicaron Anastasios Douvikas y Donyell Malen, ambos con 14 tantos, y Marcus Thuram, con 13.

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El máximo goleador general del campeonato fue Lautaro Martínez, con 17 anotaciones, quien además acompañó a Paz en la conformación del equipo ideal de la Serie A 2025/2026. La inclusión de ambos argentinos en ese once reforzó la presencia de futbolistas de ese país entre los nombres más destacados de la temporada italiana.

Nico Paz es apuntado a usar la casaca número diez de la selección argentina que dejó vacante Lionel Messi (REUTERS/Claudia Greco)

El hijo del ex defensor de la selección argentina, Pablo Paz, se formó en el Real Madrid y en el primer equipo disputó 8 partidos y marcó un gol. En junio de este año el club español vendió al argentino al Como en 60 millones de euros, pero se reservó una opción de recompra para 2027. En el Como jugó 77 partidos y convirtió 19 tantos. Su contrato con el club italiano vencerá en junio de 2028.

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El argentino llegó a la gala tras su participación en el Mundial 2026 con la selección argentina, un antecedente que reforzó su proyección internacional. Dentro del ambiente futbolístico, el mediocampista aparece mencionado entre los posibles candidatos a heredar la camiseta número 10 que utilizó Lionel Messi en la Albiceleste antes de su retiro del seleccionado que anunció este lunes.

La consolidación de Paz como referente del Como se dio en su primera temporada completa en el club, adonde llegó procedente del Real Madrid. El reconocimiento como mejor joven de la Serie A se sumó a su inclusión en el equipo ideal del torneo, dos distinciones que resumieron el nivel sostenido que mostró a lo largo de la temporada.

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