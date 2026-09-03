Madre cubana denunció el robo de un panel solar que ayudaba a sus hijos durante los apagones

La ventana con rejas de una vivienda presenta el vidrio destruido y restos de cristal sobre el suelo tras un ingreso forzado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una madre residente en Alacranes, Matanzas, denunció que desconocidos entraron en su vivienda y robaron una estación de energía EcoFlow y un panel solar que había recibido como regalo para enfrentar los apagones. El hecho ocurrió, según su relato, el 1 de septiembre, el mismo día en que comenzó el curso escolar 2026-2027 en Cuba.

Yamislay López difundió un video en Facebook en el que aparece llorando y pide ayuda para localizar los equipos. De acuerdo con su testimonio, había salido de su casa a las 12:45 para comprar mochilas para sus hijos, cuando alguien habría ingresado por la parte trasera de la vivienda después de romper una ventana.

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“Salgo un momento para comprarle la mochila a los niños para la escuela, que empezaron las clases y ni eso yo tenía para comprar la mochila”, relató López en el video. La mujer vinculó esa compra con las dificultades económicas que, afirmó, atraviesan muchas familias en la isla.

López explicó que un seguidor le había entregado dinero para que pudiera adquirir un panel solar y una estación portátil EcoFlow, un equipo que permite almacenar electricidad y alimentar dispositivos durante los cortes del servicio eléctrico.

Madre cuabana afirmó que los ladrones entraron por la parte trasera de la vivienda después de romper una ventana durante su ausencia. (Cortesía: Yamislay López)

Según dijo, el objetivo era reducir las dificultades de su familia durante las horas sin suministro. “Me lo regalaron, me lo pusieron ahí y me dijeron: ‘Mira, coge para que no pases trabajo para tus niños’”, afirmó en el video.

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La denunciante sostuvo que la pérdida no se limita al valor económico de los equipos. Para ella, la estación y el panel constituían un recurso destinado a que sus hijos pudieran descansar, soportar el calor y contar con alguna fuente de energía ante los apagones.

En su declaración, López dijo que vive sola con sus hijos. En el video menciona que tiene cinco niños, aunque más adelante se refiere a tres hijos pequeños que viven con ella.

La madre aseguró que el ingreso a la vivienda ocurrió por una ventana ubicada en la parte posterior. “Entró a mi casa, rompió la ventana por la parte de atrás”, denunció.

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López explicó que un seguidor le dio dinero para comprar el panel solar y la estación portátil EcoFlow para ayudar a sus hijos durante las horas sin electricidad. (Cortesía: Yamislay López)

La policía tomó huellas en la vivienda, según la denunciante

López afirmó que agentes de la Policía acudieron a su casa después de la denuncia y recogieron huellas dactilares. Sin embargo, expresó dudas sobre la posibilidad de que la investigación permita recuperar los elementos.

“Vino la policía, cogió huellas, pero yo sé que eso no va a resolver ningún problema, porque eso siempre pasa aquí en Alacrán”, dijo. La mujer se refirió al poblado como Alacrán, nombre con el que identificó su localidad durante el video.

Según relató, sus hijos pasaron la noche con temor a que alguien volviera a ingresar en la casa. La mujer dirigió además un mensaje al responsable del robo. Le pidió que devolviera la estación de energía y señaló que sospecha que la persona podría conocerla o seguir sus publicaciones en redes sociales.

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Las estaciones portátiles de energía y los paneles solares se han convertido en artículos buscados por familias cubanas que intentan afrontar los constantes cortes de electricidad.