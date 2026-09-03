República Dominicana

Asociación Dominicana de Profesores informó que 237 escuelas no pudieron iniciar las clases por fallas de infraestructura

El reporte, basado en 1,729 planteles del 24 al 28 de agosto, indicó que 108 funcionaron a medias y que 1,487 comenzaron con alumnado

Un total de 237 escuelas públicas de República Dominicana no inició las clases con estudiantes en la primera semana del año escolar 2026-2027, según la ADP. (Cortesía: Regional de Educación 08-Santiago)
Un total de 237 escuelas públicas de República Dominicana no inició las clases con estudiantes en la primera semana del año escolar 2026-2027, según la ADP. (Cortesía: Regional de Educación 08-Santiago)
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Un total de 237 centros educativos públicos no pudo iniciar las clases con estudiantes durante la primera semana del año escolar 2026-2027, de acuerdo con un informe presentado este miércoles por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). La entidad atribuyó la mayor parte de los casos a deficiencias en la infraestructura, obras inconclusas y falta de servicios básicos como agua y electricidad.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, difundió los resultados del Primer Monitoreo de Apertura del Año Escolar 2026-2027, elaborado por el Observatorio Educativo Profesor Rafael Santos Badía. El relevamiento evaluó las condiciones de apertura, la asistencia, la disponibilidad de personal, la alimentación escolar y el estado de los planteles públicos.

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Uno de cada ocho centros reportados no abrió con estudiantes para un total de 237 centros educativos del país”, afirmó Hidalgo durante la presentación del estudio.

La muestra incluyó 1,729 escuelas, equivalentes al 22.3% de los 7,760 centros públicos del país. La ADP recibió 1,832 respuestas válidas de docentes, directores y representantes gremiales de distintas zonas de República Dominicana. El trabajo de campo se realizó entre el 24 y el 28 de agosto de 2026.

La muestra del relevamiento abarcó 1,729 centros públicos de República Dominicana, equivalentes al 22.3% del total nacional. (Cortesía: Ministerio de Educación de República Dominica)
La muestra del relevamiento abarcó 1,729 centros públicos de República Dominicana, equivalentes al 22.3% del total nacional. (Cortesía: Ministerio de Educación de República Dominica)

De acuerdo con los datos, 1,487 centros, el 81.2%, iniciaron la docencia con estudiantes. Otros 108 establecimientos, el 5.9%, abrieron de forma parcial, ya fuera en determinadas tandas o niveles educativos. En conjunto, 345 centros, el 18.8% de los relevados, no lograron una apertura plena.

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El 60.3% de los planteles no recibió reparaciones durante las vacaciones

El informe de la ADP señaló que 1,105 escuelas no recibieron trabajos de reparación durante el receso escolar, lo que representó el 60.3% de los establecimientos consultados. La organización sostuvo que esta situación incidió en las dificultades para el comienzo del ciclo lectivo.

Entre las escuelas que sí tuvieron intervenciones, 121 planteles, el 6.6%, todavía mantenían obras en ejecución al momento del relevamiento. Según el gremio docente, esos trabajos impidieron que las clases comenzaran con normalidad en algunos casos.

Hidalgo afirmó que el deterioro de los edificios escolares se ubicó como la principal causa de las limitaciones en la apertura. De los 345 centros que no comenzaron plenamente las actividades, 199, el 57.7%, señalaron problemas vinculados con el estado del plantel.

El 60,3% de las escuelas relevadas no recibió reparaciones durante el receso escolar y 121 planteles seguían con obras en ejecución. (Cortesía: Asociación Dominicana de Profesores)
El 60,3% de las escuelas relevadas no recibió reparaciones durante el receso escolar y 121 planteles seguían con obras en ejecución. (Cortesía: Asociación Dominicana de Profesores)

“De los 345 centros sin apertura plena, 199 señalan el estado del plantel: obras sin terminar, aulas inservibles y falta de agua o de electricidad”, detalló el presidente de la organización.

El reporte también identificó otras causas. En 88 escuelas, el 25.5% de los casos sin apertura completa, los estudiantes no asistieron pese a que el personal y las instalaciones estaban disponibles. La falta de docentes o de otros trabajadores afectó a 34 centros, el 9,9%, mientras que la acción gremial apareció eFn cinco casos, el 1,4%.

La asistencia estudiantil estuvo por debajo del 75% en los tres niveles

La baja concurrencia de alumnos también fue uno de los aspectos destacados por el monitoreo. Entre las escuelas que sí iniciaron las clases, el 59.1% de los centros de nivel Inicial informó una asistencia inferior al 75%.

En Primaria, la proporción fue de 58.7%. En Secundaria, el 57.6% de los establecimientos que comenzaron las actividades indicó que menos de tres cuartas partes de los alumnos asistieron durante los primeros días. Además, el 13.3% de los centros secundarios no aportó datos sobre la asistencia, el porcentaje más alto entre los tres niveles relevados.

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