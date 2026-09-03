Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 3 de septiembre

El billete al público se mantiene ofrecido a $1.535 para la venta en el Banco Nación. El blue es operado a $1.540. El BCRA compró ayer USD 28 millones en el mercado

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13:06 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público sigue invariable a $1.535 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.533,58 para la venta y $1.482,01 para la compra.

13:06 hsHoy

El BCRA compró USD 28 millones en el mercado

El Banco Central absorbió el miércoles USD 28 millones con su participación cambiaria del día, el 4,1% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas de la entidad ganaron USD 280 millones, a USD 50.486 millones, con la contribución de la suba de 0,9% del oro, en los USD 4.433,60 la onza.

13:04 hsHoy

La Carta Orgánica del BCRA que propone el Gobierno será la más estricta de la región, según una asociación de bancos

El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) analizó la reforma que ya obtuvo media sanción de Diputados y comparó cada punto con otros países latinoamericanos

IIF: “La prueba definitiva será política, no legal" REUTERS/Agustin Marcarian
IIF: “La prueba definitiva será política, no legal" REUTERS/Agustin Marcarian

El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) advirtió que, de aprobarse la reforma de la Carta Orgánica del BCRA enviada por el Gobierno al Congreso y que ya obtuvo media sanción en Diputados, la Argentina pasaría de ser una excepción regional a acercarse a uno de los marcos regulatorios para bancos centrales más estrictos de la región.

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13:04 hsHoy

El dólar operó con leve baja y se consolida por encima de los 1.510 pesos

El tipo de cambio oficial cedió a $1.511 y el monto operado en el segmento de contado se acercó otra vez a los USD 700 millones. Al público en el Banco Nación siguió a $1.535

En septiembre se mantiene muy firme la oferta en el segmento de contado.
En septiembre se mantiene muy firme la oferta en el segmento de contado.

Mientras sigue muy firme el volumen de negocios en la plaza mayorista -este miércoles fueron USD 681,4 millones en el segmento de contado- el dólar cedió dos pesos, a $1.511, todavía cerca del máximo de $1.514 del 26 de agosto.

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