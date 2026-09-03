Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 3 de septiembre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público sigue invariable a $1.535 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.533,58 para la venta y $1.482,01 para la compra.
El BCRA compró USD 28 millones en el mercado
El Banco Central absorbió el miércoles USD 28 millones con su participación cambiaria del día, el 4,1% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas de la entidad ganaron USD 280 millones, a USD 50.486 millones, con la contribución de la suba de 0,9% del oro, en los USD 4.433,60 la onza.
El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) advirtió que, de aprobarse la reforma de la Carta Orgánica del BCRA enviada por el Gobierno al Congreso y que ya obtuvo media sanción en Diputados, la Argentina pasaría de ser una excepción regional a acercarse a uno de los marcos regulatorios para bancos centrales más estrictos de la región.
Mientras sigue muy firme el volumen de negocios en la plaza mayorista -este miércoles fueron USD 681,4 millones en el segmento de contado- el dólar cedió dos pesos, a $1.511, todavía cerca del máximo de $1.514 del 26 de agosto.