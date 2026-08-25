El ajuste del HDMI que debes tener en tu Smart TV para mejorar la imagen

Ajustar el HDMI en un Smart TV puede mejorar la calidad de imagen y sonido sin comprar equipos nuevos ni pagar suscripciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Optimizar la calidad de imagen en un Smart TV no siempre requiere una inversión en equipos nuevos ni en suscripciones adicionales. La clave muchas veces está en un detalle que pasa desapercibido: el ajuste correcto del HDMI.

Usuarios de televisores LG, Samsung, Philips y Hisense pueden mejorar la experiencia visual y sonora realizando simples configuraciones, tanto en el hardware como en el menú interno del televisor.

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Aunque la conexión HDMI es el estándar actual para transmitir imagen y sonido en alta calidad, una elección incorrecta de cable, puerto o configuración puede limitar drásticamente el potencial del televisor.

Cómo elegir el cable y puerto HDMI adecuado

El primer paso, antes de modificar cualquier parámetro, consiste en verificar el cable HDMI utilizado. No todos los cables ofrecen las mismas prestaciones. Los expertos recomiendan emplear cables HDMI 2.0 o 2.1 para televisores modernos, ya que permiten reproducir vídeo 4K a 60 Hz o incluso 120 Hz, con tecnologías como HDR y frecuencias de actualización variable (VRR).

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Elegir un cable HDMI 2.0 o 2.1 permite reproducir video 4K a 60 Hz o 120 Hz con HDR y VRR en televisores modernos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cable HDMI 1.4 solo es suficiente para contenido Full HD, mientras que HDMI 2.0 y 2.1 abren la puerta a contenidos de mayor calidad y funciones avanzadas. Además, la certificación Ultra High Speed garantiza el ancho de banda necesario para señales de alta resolución sin pérdidas ni cortes.

No menos relevante es la elección del puerto HDMI en el televisor. En muchos modelos de LG, Samsung, Philips o Hisense, existen puertos específicos para ciertas funciones: algunos son compatibles con HDMI 2.1, otros con eARC para audio avanzado, y otros solo admiten especificaciones básicas.

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Conectar una consola de nueva generación o una barra de sonido a un puerto inadecuado puede impedir acceder a tecnologías como 4K a 120 Hz o Dolby Atmos. Consultar el manual del fabricante permite identificar de forma rápida el puerto óptimo para cada uso.

Cómo hacer la configuración del televisor para mejorar la imagen

Con el cable y puerto correctos, llega el momento de acceder al menú de configuración. Muchos televisores permiten asignar perfiles y activar funciones específicas para cada entrada HDMI. Por ejemplo, el modo PC mejora la nitidez al conectar un ordenador, mientras que el modo Juego reduce la latencia, fundamental para videojuegos.

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El modo PC, el modo Juego y la opción HDMI mejorado o Deep Color mejoran la nitidez, reducen la latencia y amplían el color y el contraste. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una de las opciones más relevantes es la activación del modo HDMI mejorado o Deep Color, que habilita una mejor gestión del color y el contraste. Este ajuste suele encontrarse en el apartado de entradas HDMI y, en muchos modelos, está desactivado por defecto. Al activarlo, el televisor puede reproducir contenidos con mayor profundidad de color y brillo.

El HDR (alto rango dinámico), en sus variantes HDR10, HDR10+ o Dolby Vision, es otro punto crucial. Aunque los televisores compatibles incluyen esta tecnología, suele ser necesario habilitarla manualmente en el puerto correspondiente para lograr una imagen más rica y detallada. Dolby Vision, por ejemplo, optimiza la imagen escena a escena utilizando metadatos dinámicos.

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En el caso del audio, seleccionar la opción Bitstream o Pass-Through permite enviar formatos avanzados como Dolby Digital, DTS o Dolby Atmos a barras de sonido o receptores AV compatibles. Si el equipo externo tiene capacidades limitadas, la opción PCM puede ser más apropiada.

Trucos prácticos para mejorar la experiencia HDMI

Además de las configuraciones principales, existen detalles que marcan la diferencia. Es importante limpiar el puerto HDMI periódicamente. La acumulación de polvo puede generar microcortes, fallas de color o pérdida de sincronización.

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Configurar la salida de audio en Bitstream o Pass-Through permite enviar Dolby Digital, DTS o Dolby Atmos a barras de sonido y receptores AV compatibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos televisores identifican los puertos óptimos con etiquetas como HDMI ARC, eARC o 4K 120Hz. Conectarse a estos puntos puede mejorar automáticamente brillo, nitidez y contraste. Tras conectar el cable, es fundamental seleccionar la fuente HDMI exacta desde el menú del televisor y explorar las funciones avanzadas que cada puerto ofrece.

Para quienes utilizan consolas de última generación, activar el modo Juego y conectar al puerto HDMI 2.1 garantiza la máxima fluidez y resolución. En sistemas compatibles con Dolby Atmos, se recomienda establecer la salida de audio en Bitstream. Además, con la función HDMI-CEC, es posible controlar varios dispositivos conectados con un solo mando.

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Desactivar la reducción de ruido y el suavizado excesivo, así como configurar la resolución en 4K si el contenido lo permite, son otros ajustes sugeridos por especialistas para evitar efectos artificiales y obtener una imagen más natural y fluida.

El último paso para asegurar el mejor rendimiento es mantener actualizado el firmware del televisor. Los fabricantes lanzan regularmente actualizaciones que corrigen errores de compatibilidad HDMI, mejoran el rendimiento e incorporan nuevas funciones.

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