Cómo recuperar archivos eliminados sin querer en Windows 11 y evitar que desparezcan para siempre

Recuperar un archivo borrado en Windows 11 puede ser posible si los datos no fueron sobrescritos tras la eliminación. (MICROSOFT)

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Recuperar un archivo borrado en Windows 11 puede ser posible si se interviene antes de que nuevos datos ocupen el espacio que dejó libre. Para lograrlo, existen diferentes métodos, que se adaptan al nivel de conocimiento del usuario, ya que en todos los casos no será una tarea sencilla de lograr.

Al borrar un documento, una imagen o una carpeta, el sistema puede eliminar la referencia que permite localizarlo, sin retirar de inmediato todos sus datos del almacenamiento. Por eso, el uso posterior del equipo puede definir si la recuperación aún es viable.

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Un archivo eliminado en Windows 11 puede restaurarse desde la Papelera, con Ctrl + Z, mediante copias previas, OneDrive o Windows File Recovery. Si esas opciones no funcionan, un programa de recuperación puede buscar datos que no hayan sido sobrescritos. El procedimiento depende del tipo de borrado y de las copias existentes.

Así se puede recuperar un archivo borrado en Windwos 11

Papelera de reciclaje

La primera comprobación debe hacerse en la Papelera de reciclaje. Si el archivo fue borrado de forma habitual y la papelera no se vació, hay que localizarlo, hacer clic derecho y elegir “Restaurar”.

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Windows 11 permite deshacer la eliminación con Ctrl + Z o con la opción “Deshacer eliminación” cuando el borrado acaba de ocurrir. (MICROSOFT)

Windows devolverá el elemento a la carpeta donde estaba antes de la eliminación. Desde allí, puede copiarse a otra unidad para contar con una segunda ubicación.

Si el borrado acaba de suceder, también es posible pulsar Ctrl + Z desde la carpeta de origen. Otra vía consiste en hacer clic derecho en un espacio vacío y seleccionar “Deshacer eliminación” o “Deshacer movimiento”.

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Esta función tiene límites. No sirve si el archivo se eliminó con Shift + Supr y puede dejar de estar disponible tras reiniciar la computadora. También obliga a revertir las acciones posteriores del Explorador de archivos, como cambios de nombre, traslados o nuevas creaciones.

Dejar de usar el disco evita la sobrescritura

Si el archivo no está en la Papelera, deja de usar la unidad afectada: cualquier descarga, instalación o archivo nuevo puede sobrescribir los datos eliminados y reducir las opciones de recuperarlos.

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Dejar de usar el disco reduce el riesgo de sobrescritura y mejora las posibilidades de recuperar archivos borrados en Windows 11. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guarda los archivos restaurados en otro disco o partición. Si una unidad externa pide formateo, evita hacerlo o escribir datos en ella. CHKDSK puede corregir errores del sistema de archivos, pero no recupera por sí solo contenido borrado permanentemente.

Versiones anteriores, copias y OneDrive

Las copias de seguridad permiten recuperar archivos que ya no aparecen en la Papelera. Si Historial de archivos estaba activado antes de la pérdida, Windows 11 puede restaurar versiones previas de documentos, fotos, vídeos y carpetas.

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Para hacerlo, abre la carpeta original y elige “Restaurar versiones anteriores”, o entra al Panel de control en Sistema y seguridad > Historial de archivos > “Restaurar archivos personales”.

También está disponible Copia de seguridad y restauración (Windows 7), que permite buscar contenido guardado en respaldos antiguos y elegir dónde recuperarlo. Si el archivo estaba sincronizado con OneDrive, revisa su Papelera de reciclaje en línea: puede conservar elementos borrados localmente. Las cuentas personales los eliminan a los 30 días y las laborales o educativas normalmente a los 93 días.

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OneDrive puede conservar archivos eliminados en su Papelera en línea durante 30 días en cuentas personales y 93 días en cuentas laborales o educativas. (Microsoft)

Windows File Recovery desde la Terminal

Windows File Recovery es una aplicación gratuita de Microsoft para buscar archivos eliminados en discos internos, unidades externas y dispositivos USB. Se descarga desde Microsoft Store, funciona en Windows 10 desde la compilación 2004 y en Windows 11, y se maneja desde la Terminal, sin interfaz gráfica.

Su sintaxis es winfr unidad-origen: unidad-destino: [/mode] [/switches]; el destino debe ser distinto de la unidad donde se perdió el archivo. El modo Regular sirve para borrados recientes en unidades NTFS. Extensive amplía la búsqueda y se orienta a archivos más antiguos, discos formateados o dañados y sistemas FAT o exFAT.

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Por ejemplo: winfr C: E: /regular /n \Users<nombreusuario>\Documents\. También permite filtrar por extensiones o nombres.

Programas externos ante borrados permanentes

Si Windows, OneDrive y las copias de seguridad no recuperan el archivo, se puede recurrir a programas de terceros como EaseUS Data Recovery Wizard o Disk Drill. Estas aplicaciones analizan la unidad afectada, permiten filtrar resultados por nombre, ruta o formato, previsualizar los archivos encontrados y guardarlos en otro dispositivo.

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EaseUS permite recuperar hasta 2 GB en su versión gratuita, mientras que Disk Drill ofrece hasta 100 MB. Los resultados pueden ser más limitados en SSD con TRIM activado. Para comprobarlo, usa fsutil behavior query DisableDeleteNotify: el valor 0 indica que TRIM está habilitado.