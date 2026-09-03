Régimen de Daniel Ortega intensifica ataques a EE. UU. y llama al Ejército a mantener un “ojo abierto y otro cerrado”

Ortega vinculó las tensiones con Washington con el debate por los cambios constitucionales aprobados el 1 de septiembre, que Estados Unidos cuestionó por limitar aún más la competencia electoral (Cortesía: Canal 6 Nicaragua).

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En el marco de la conmemoración del 47 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega volvió a recurrir a una dura retórica antiimperialista dirigida contra el Gobierno de los Estados Unidos.

Durante la ceremonia oficial, celebrada junto a la copresidenta Rosario Murillo y los altos mandos de las fuerzas armadas, el régimen encabezado por Ortega y Murillo reafirmó su postura de confrontación con Washington, posicionando a la administración estadounidense como la principal amenaza a la soberanía y la estabilidad del país centroamericano.

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La intervención de Ortega no se limitó a repasar las tareas operativas de las fuerzas armadas o los proyectos gubernamentales, sino que sirvió para señalar lo que el régimen considera una constante injerencia norteamericana en los asuntos internos de la región y del mundo.

Uno de los puntos clave del discurso fue la advertencia del régimen de Daniel Ortega sobre la necesidad de mantener una alerta ininterrumpida frente a las acciones de la potencia norteamericana. El líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) enfatizó la cautela extrema con la que la nación debe actuar ante la política exterior de la Casa Blanca.

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Una ilustración presenta a Donald Trump señalando a Daniel Ortega y Rosario Murillo junto a una urna encadenada y pancartas de protesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ortega afirmó que el poder militar mundial de los Estados Unidos lleva a ese país a actuar bajo el supuesto derecho de agredir a otros pueblos. Por ello, reiteró la metáfora de alerta continua al señalar que las fuerzas armadas y el pueblo deben “estar siempre con un ojo abierto y otro ojo cerrado”.

De acuerdo con la postura del régimen, este estado de prevención responde al riesgo constante de agresiones o maniobras desestabilizadoras que buscan interferir en la independencia y la autodeterminación del país.

Esta advertencia cobra relevancia en un contexto donde EE.UU., mantiene una estrecha vigilancia sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde Washington, diversas administraciones y organismos internacionales han mantenido un escrutinio permanente sobre Managua, aplicando:

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Sanciones económicas

Denuncias del deterioro de la democracia

El cierre de espacios civiles

La persecución a la oposición.

Daniel Ortega, durante un acto con el Ejército de Nicaragua, advierte sobre la necesidad de mantenerse vigilantes ante un "enemigo" y "poder militar mundial" que, según él, agrede a los pueblos y provoca crisis económicas que impactan a nivel global.

Críticas a la política exterior norteamericana y tensiones globales

Durante la alocución, el régimen de Daniel Ortega criticó fuertemente el modelo y la política geopolítica de Estados Unidos, acusando al gobierno estadounidense de destinar cuantiosos recursos a conflictos bélicos en lugar de atender la pobreza o promover la cooperación en América Latina.

Según el argumento del gobernante, la falta de desarrollo promovida por ese modelo es la causa directa de los flujos migratorios masivos hacia el norte.

Asimismo, se refirió al trato que reciben los migrantes en suelo norteamericano, denunciando que tras ser explotados son deportados de regreso a sus países. Ortega aseguró que en Nicaragua el régimen recibe a estos ciudadanos retornados para reincorporarlos a la vida productiva del país.

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El dictador nicaragüense también hizo alusión a las tensiones en otras regiones internacionales, señalando la falta de acuerdos de paz entre Washington e Irán. De acuerdo con el dictamen del régimen, estas intervenciones militares globales provocan crisis económicas que terminan impactando los precios y el nivel de vida de la propia población norteamericana, además de exigir el sacrificio de jóvenes estadounidenses en misiones en el extranjero.

El régimen enfatizó que las enmiendas constitucionales cierran el paso a condicionamientos extranjeros y blindan la estructura del Estado. Durante la ceremonia, el alto mando militar reiteró su absoluto respaldo a estas reformas, consolidando al Ejército de Nicaragua como el pilar de sustento del régimen para defender la estabilidad y hacer frente a las constantes presiones de la comunidad internacional y de Estados Unidos.

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