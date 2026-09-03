Nicaragua

Régimen de Daniel Ortega intensifica ataques a EE. UU. y llama al Ejército a mantener un “ojo abierto y otro cerrado”

El dictador sandinista sostuvo que Managua debe conservar una vigilancia permanente frente a la potencia norteamericana, a la que atribuyó intervenciones en otros países y presiones contra su gobierno

Ortega vinculó las tensiones con Washington con el debate por los cambios constitucionales aprobados el 1 de septiembre, que Estados Unidos cuestionó por limitar aún más la competencia electoral (Cortesía: Canal 6 Nicaragua).
Ortega vinculó las tensiones con Washington con el debate por los cambios constitucionales aprobados el 1 de septiembre, que Estados Unidos cuestionó por limitar aún más la competencia electoral (Cortesía: Canal 6 Nicaragua).
Guardar

En el marco de la conmemoración del 47 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega volvió a recurrir a una dura retórica antiimperialista dirigida contra el Gobierno de los Estados Unidos.

Durante la ceremonia oficial, celebrada junto a la copresidenta Rosario Murillo y los altos mandos de las fuerzas armadas, el régimen encabezado por Ortega y Murillo reafirmó su postura de confrontación con Washington, posicionando a la administración estadounidense como la principal amenaza a la soberanía y la estabilidad del país centroamericano.

PUBLICIDAD

La intervención de Ortega no se limitó a repasar las tareas operativas de las fuerzas armadas o los proyectos gubernamentales, sino que sirvió para señalar lo que el régimen considera una constante injerencia norteamericana en los asuntos internos de la región y del mundo.

Uno de los puntos clave del discurso fue la advertencia del régimen de Daniel Ortega sobre la necesidad de mantener una alerta ininterrumpida frente a las acciones de la potencia norteamericana. El líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) enfatizó la cautela extrema con la que la nación debe actuar ante la política exterior de la Casa Blanca.

PUBLICIDAD

Caricatura de Donald Trump señalando a Daniel Ortega y Rosario Murillo con una urna encadenada, banderas y pancartas.
Una ilustración presenta a Donald Trump señalando a Daniel Ortega y Rosario Murillo junto a una urna encadenada y pancartas de protesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ortega afirmó que el poder militar mundial de los Estados Unidos lleva a ese país a actuar bajo el supuesto derecho de agredir a otros pueblos. Por ello, reiteró la metáfora de alerta continua al señalar que las fuerzas armadas y el pueblo deben “estar siempre con un ojo abierto y otro ojo cerrado”.

De acuerdo con la postura del régimen, este estado de prevención responde al riesgo constante de agresiones o maniobras desestabilizadoras que buscan interferir en la independencia y la autodeterminación del país.

Esta advertencia cobra relevancia en un contexto donde EE.UU., mantiene una estrecha vigilancia sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde Washington, diversas administraciones y organismos internacionales han mantenido un escrutinio permanente sobre Managua, aplicando:

  • Sanciones económicas
  • Denuncias del deterioro de la democracia
  • El cierre de espacios civiles
  • La persecución a la oposición.
Daniel Ortega, durante un acto con el Ejército de Nicaragua, advierte sobre la necesidad de mantenerse vigilantes ante un "enemigo" y "poder militar mundial" que, según él, agrede a los pueblos y provoca crisis económicas que impactan a nivel global.

Críticas a la política exterior norteamericana y tensiones globales

Durante la alocución, el régimen de Daniel Ortega criticó fuertemente el modelo y la política geopolítica de Estados Unidos, acusando al gobierno estadounidense de destinar cuantiosos recursos a conflictos bélicos en lugar de atender la pobreza o promover la cooperación en América Latina.

Según el argumento del gobernante, la falta de desarrollo promovida por ese modelo es la causa directa de los flujos migratorios masivos hacia el norte.

Asimismo, se refirió al trato que reciben los migrantes en suelo norteamericano, denunciando que tras ser explotados son deportados de regreso a sus países. Ortega aseguró que en Nicaragua el régimen recibe a estos ciudadanos retornados para reincorporarlos a la vida productiva del país.

El dictador nicaragüense también hizo alusión a las tensiones en otras regiones internacionales, señalando la falta de acuerdos de paz entre Washington e Irán. De acuerdo con el dictamen del régimen, estas intervenciones militares globales provocan crisis económicas que terminan impactando los precios y el nivel de vida de la propia población norteamericana, además de exigir el sacrificio de jóvenes estadounidenses en misiones en el extranjero.

El régimen enfatizó que las enmiendas constitucionales cierran el paso a condicionamientos extranjeros y blindan la estructura del Estado. Durante la ceremonia, el alto mando militar reiteró su absoluto respaldo a estas reformas, consolidando al Ejército de Nicaragua como el pilar de sustento del régimen para defender la estabilidad y hacer frente a las constantes presiones de la comunidad internacional y de Estados Unidos.

Temas Relacionados

NicaraguaRégimen de Daniel OrtegaDaniel OrtegaEstados UnidosPolítica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La minería en Nicaragua registra una caída de 15.5% en junio de 2026 y abre nuevas preguntas sobre el oro

El Índice Mensual de Actividad Económica ubicó a la explotación de minas y canteras entre los sectores de mayor retroceso en el primer semestre, mientras el conjunto de la economía avanzó 1.8%

La minería en Nicaragua registra una caída de 15.5% en junio de 2026 y abre nuevas preguntas sobre el oro

El régimen de Nicaragua publicó oficialmente la reforma que pone fin a las elecciones con oposición

Con enorme celeridad, el Diario Oficial, La Gaceta, publicó las reformas constitucionales que se aprobaron unas horas antes por unanimidad y a mano alzada.

El régimen de Nicaragua publicó oficialmente la reforma que pone fin a las elecciones con oposición

En dos años, Nicaragua perdió más de 120 mil visitantes y el tráfico aéreo turístico cayó 40%

La caída de visitantes, el desplome de los vuelos y nuevas barreras de ingreso profundizan el aislamiento turístico de Nicaragua, con menor presencia de mercados internacionales y más dependencia del consumo local

En dos años, Nicaragua perdió más de 120 mil visitantes y el tráfico aéreo turístico cayó 40%

Nicaragua registra 98 nuevos casos de COVID-19 en siete días y mantiene sin detalles la situación de los pacientes

Las autoridades nicaragüenses reconocieron un aumento del 100% en los diagnósticos de la enfermedad, en un informe que no fue difundido en el blog oficial del Ministerio de Salud (Minsa)

Nicaragua registra 98 nuevos casos de COVID-19 en siete días y mantiene sin detalles la situación de los pacientes

Cinco actividades cayeron en junio y la minería registró el mayor retroceso económico en Nicaragua

El Índice Mensual de Actividad Económica del Banco Central de Nicaragua mostró una fuerte desaceleración frente al arranque de 2026 y registró retrocesos en cinco rubros al cierre del primer semestre

Cinco actividades cayeron en junio y la minería registró el mayor retroceso económico en Nicaragua

TECNO

Si tu internet está fallando, aprende a convertir un celular viejo en un repetidor WiFi para solucionarlo

Si tu internet está fallando, aprende a convertir un celular viejo en un repetidor WiFi para solucionarlo

Así será el nuevo menú de reacciones de WhatsApp para iPhone con efecto de transparencia

Mark Zuckerberg lleva su apuesta por los agentes de IA al G20 y anticipa un cambio en la economía mundial

El primer iPhone plegable de Apple podría costar más de lo esperado, según una nueva filtración

Cómo recuperar archivos eliminados sin querer en Windows 11 y evitar que desparezcan para siempre

ENTRETENIMIENTO

Noel Gallagher deja una pista sobre el futuro de Oasis: “Tenemos que hacer algo en verano”

Noel Gallagher deja una pista sobre el futuro de Oasis: “Tenemos que hacer algo en verano”

La viuda de Eric Dane vuelve a la actuación mientras atraviesa el duelo

La verdad detrás de la ausencia de Evan Rachel Wood en “Practical Magic 2″

“Spider-Man: Un nuevo día” arrasa en taquilla mundial con USD 2.337 millones y se acerca a una cifra histórica

Murió Carla Jeffery, actriz de la saga “Zombies” de Disney

MUNDO

Los precios del crudo subieron a máximos de seis semanas tras los ataques de Estados Unidos a Irán

Los precios del crudo subieron a máximos de seis semanas tras los ataques de Estados Unidos a Irán

Los movimientos de la Armada de China entre las islas japonesas encienden las alertas en Tokio: “Es una provocación”

Putin admitió daños en la infraestructura petrolera de Rusia por los bombardeos de Ucrania: “Nos equivocamos”

Irán anunció un bombardeo a Emiratos Árabes Unidos y acumula ataques a bases de Estados Unidos en cinco países

Donald Trump fue consultado por las islas Malvinas y habló de la decepción con el Reino Unido por su falta de ayuda en Irán