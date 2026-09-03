Mercados: suben las acciones y los bonos argentinos, con el barril de petróleo en alza y cerca de los 100 dólares

Los fundamentos corporativos se imponen a pesar de la cautela por las presiones inflacionarias.

Guardar

Los precios del petróleo alcanzaron nuevos máximos de seis semanas este jueves después de que los nuevos ataques de los EEUU contra Irán y las renovadas amenazas israelíes contra Teherán aumentaran la preocupación por las interrupciones en los suministros de Oriente Medio.

A las 10:50 horas, los principales indicadores de las bolsas de Nueva York operan con ganancias en un rango de 0,6% a 0,9%, mientras que el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanza 1,4%, en los 3.140.000 puntos, en la cuarta suba consecutiva.

PUBLICIDAD

Entre los ADR y acciones argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hay mayoría de subas. Entre los títulos más representativos destacan Mercado Libre (+2,2%), YPF (+1,5%, a USD 54,73), Grupo Galicia (+1,5%) y Vista Energy (+1,5%).

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- son negociados con una suba de 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan resta seis unidades para la Argentina, en los 496 puntos básicos.

PUBLICIDAD

“Wall Street recuperó terreno de la mano de las tecnológicas y los bancos, mientras el petróleo alcanzó máximos por la escalada entre EEUU e Irán y el enfriamiento del empleo privado alivió levemente los rendimientos del Tesoro”, indicó Cohen Aliados Financieros.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte suben 0,6%, hasta los USD 96,19 el barril para entregar en noviembre, el la cuarta sesión consecutiva de ganancias. Los futuros del crudo intermedio de Texas en los EEUU aumentan 0,8%, hasta los USD 91,66 el barril en los contratos con entrega en octubre.

PUBLICIDAD

El ministro de Salud de Irán declaró que 18 personas murieron y 108 resultaron heridas en los ataques estadounidenses del martes por la noche en todo Irán. La Media Luna Roja iraní informó que cuatro personas murieron y 67 resultaron heridas en una ceremonia nupcial cerca de la costa del Estrecho de Ormuz.

Tres pilotos del ejército iraní murieron en los ataques estadounidenses, según informó la agencia de noticias semioficial Tasnim.

Los últimos ataques supusieron el intercambio de disparos más importante entre Estados Unidos e Irán desde julio, cuando la guerra ya se encuentra en su séptimo mes.

PUBLICIDAD

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, reiteró las advertencias de que Israel “paralizaría” la infraestructura militar y civil de Irán, incluidas las instalaciones energéticas, si Teherán lanzara ataques contra ella.

El analista de Saxo Bank Ole Hansen afirmó que los comentarios de Katz habían contribuido a impulsar el último repunte de los precios del petróleo.

PUBLICIDAD

El miércoles, seis buques de carga transitaron por el estrecho de Ormuz, una cifra inferior a los 11 del día anterior y muy por debajo del promedio de los últimos 10 días, que ronda los 13, según mostraron los datos preliminares de transporte marítimo publicados el jueves.

“El mercado petrolero sigue ajustado, con una continua disminución de las reservas mundiales de petróleo que se traduce en precios más altos. Es posible que las tensiones actuales en Oriente Medio también hayan contribuido a este alza”, declaró a Reuters Giovanni Staunovo, analista energético de UBS.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, Irán añadió más barcos a la lista de embarcaciones que considera que no cumplen con la normativa y que están sujetas a multas, confiscación o detención si intentan navegar por el estrecho.

Por otra parte, Irak aumentó sus exportaciones de petróleo a alrededor de 2,34 millones de barriles por día en agosto, desde aproximadamente 1,35 millones de barriles por día en julio, según informaron el miércoles dos funcionarios energéticos iraquíes, y se espera que las exportaciones de septiembre también aumenten, ya que los fuertes descuentos y las autorizaciones iraníes para que los petroleros iraquíes pasen por el Estrecho de Ormuz alentaron a los compradores.

PUBLICIDAD

En los mercados en general, los operadores aumentaron sus apuestas a una suba de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal norteamericana este mes.