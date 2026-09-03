El primer iPhone plegable de Apple podría costar más de lo esperado, según una nueva filtración

El primer iPhone plegable de Apple llegaría con un precio elevado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El primer iPhone plegable de Apple, que algunos rumores identifican como iPhone Ultra, podría llegar al mercado con un precio superior a los 2.400 euros en su configuración más básica, según una nueva filtración que recoge supuestos datos proporcionados por Vodafone Australia.

Aunque la información no ha sido confirmada por Apple ni por la operadora, las cifras anticipadas vuelven a situar al futuro teléfono entre los dispositivos más caros del catálogo de la compañía.

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La filtración, difundida en X por el usuario EVDownuder, asegura que el modelo estaría disponible en tres configuraciones de almacenamiento: 256 GB, 512 GB y 1 TB. Los supuestos precios en Australia serían de 3.699, 4.199 y 4.699 dólares australianos, respectivamente.

Apple presentaría su primera iPhone plegable en su evento del 9 de setiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De trasladarse estas cifras a otros mercados y tomando como referencia la relación de precios que Apple aplica actualmente entre Australia y Europa, el iPhone plegable podría alcanzar unos 2.449 euros para el modelo de entrada. Las versiones superiores se situarían, aproximadamente, en 2.769 y 3.099 euros.

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Una filtración sin confirmación oficial

Por el momento, la información debe tomarse con cautela. La fuente que difundió los precios no es uno de los filtradores habituales de productos de Apple y asegura haber obtenido los datos después de contactar con Vodafone Australia. Según su versión, un empleado de la operadora habría proporcionado información sobre los precios y la disponibilidad del dispositivo.

También se menciona una posible fecha de lanzamiento del 12 de septiembre. Sin embargo, no existe confirmación oficial sobre ese calendario ni sobre las configuraciones que tendría el futuro dispositivo.

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Un usuario de Australia aseguró que Vodafone de dio información sobre los precios del iPhone plegable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple tampoco ha anunciado oficialmente la existencia de un iPhone plegable. El producto forma parte de una serie de rumores que han ganado fuerza durante los últimos meses y que apuntan a la llegada de un teléfono capaz de inaugurar una nueva categoría dentro del catálogo de la compañía.

El precio podría ser elevado, pero menor que algunas previsiones

Uno de los principales puntos de interés de la filtración es que, pese a tratarse de un dispositivo de gama ultra premium, los precios estarían por debajo de algunas estimaciones anteriores.

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Una conversión directa de 3.699 dólares australianos situaría el precio inicial en torno a los 2.289 euros. Sin embargo, comparar directamente monedas no permite conocer cuánto costaría realmente el producto en Europa, ya que Apple aplica diferentes estructuras de precios según los mercados, los impuestos y otros factores comerciales.

Apple elevaría el precio de sus iPhone debido a la escasez de componentes. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Por ese motivo, la estimación de unos 2.449 euros para el modelo de 256 GB se basa en la comparación entre los precios actuales de otros iPhone en Australia y Europa. De mantenerse una relación similar, las tres versiones quedarían distribuidas de la siguiente manera:

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iPhone plegable de 256 GB: alrededor de 2.449 euros.

Modelo de 512 GB: alrededor de 2.769 euros.

Modelo de 1 TB: alrededor de 3.099 euros.

Estas cifras convertirían al dispositivo en uno de los teléfonos inteligentes más caros de Apple y reforzarían la idea de que el supuesto iPhone Ultra estaría destinado a un segmento diferente al de los modelos convencionales.

El aumento de los costes podría influir en toda la gama

Los posibles precios llegan en un contexto marcado por el incremento del coste de algunos componentes tecnológicos, especialmente la memoria RAM. Esta situación podría obligar a varios fabricantes a revisar sus estrategias de precios durante 2026.

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Los rumores apuntan a que Apple también podría aplicar aumentos a otros dispositivos de su catálogo. La compañía ya ha realizado ajustes en algunos productos y las futuras generaciones de los modelos Pro podrían experimentar un incremento respecto a sus antecesores.

El precio del iPhone subiría este 2026. REUTERS/Abdul Saboor//File Photo

Un teléfono plegable supondría, además, costes adicionales por la utilización de pantallas flexibles, mecanismos de bisagra y componentes diseñados específicamente para un formato que todavía no forma parte de la gama tradicional de Apple.

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La presentación despejará las dudas

Apple tiene previsto celebrar un evento el próximo 9 de septiembre, una fecha que podría servir para conocer nuevos productos y aclarar parte de las especulaciones que rodean a la compañía.

Hasta entonces, el supuesto precio del primer iPhone plegable continúa siendo una filtración sin confirmar. Las cifras parecen coherentes con el posicionamiento premium que se espera del dispositivo, pero todavía es demasiado pronto para saber si Apple mantendrá estos precios o si el esperado modelo plegable llegará finalmente con una estrategia diferente.

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Lo único claro es que, si las estimaciones se acercan a la realidad, el primer iPhone plegable de Apple no buscará competir por precio. Su llegada apuntaría directamente al segmento más exclusivo del mercado de teléfonos inteligentes.