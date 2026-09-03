República Dominicana

Autoridades de República Dominicana allanan 18 armerías por presuntas irregularidades

Los equipos ejecutaron operativos simultáneos en el Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este, con detenciones, decomisos y apoyo del Ministerio de Interior, Defensa y la Policía

Pistolas, fusiles de asalto, munición y etiquetas de evidencia extendidas sobre el piso de concreto en un depósito.
Parte de las armas de fuego ocupadas durante la Operación Armum no tenía documentación ni constancias sobre su origen, según la información oficial. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio Público de República Dominicana puso en marcha la Operación Armum contra 18 armerías que presuntamente operaban de forma irregular, con allanamientos en seis demarcaciones, detenciones y la incautación de cerca de 200 armas de fuego y unas 40,000 municiones.

El operativo se realizó esta semana en el Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este, con apoyo del Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

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La investigación está a cargo de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, una dependencia del Ministerio Público que indaga posibles infracciones vinculadas con la comercialización, reparación, almacenamiento e intermediación de armas de fuego y municiones.

En los procedimientos participaron 25 fiscales, 190 integrantes de la Policía Nacional, 19 inspectores del Ministerio de Defensa y 19 representantes del Ministerio de Interior y Policía.

Según la información oficial, los investigadores detectaron negocios que funcionaban sin licencia, otros cuyos permisos habían vencido y establecimientos que realizaban trabajos de taller sin la autorización requerida.

El Ministerio Público investiga si municiones sin marcaje y armas de guerra, miras, adaptadores y cargadores prohibidos ingresaron por vías ilegales a República Dominicana./ (Ministerio Público)
El Ministerio Público investiga si municiones sin marcaje y armas de guerra, miras, adaptadores y cargadores prohibidos ingresaron por vías ilegales a República Dominicana./ (Ministerio Público)

La pesquisa abarca además casos de intermediación en la venta de armas sin permiso y de retención irregular de armamento perteneciente a terceros. Esas conductas forman parte de las posibles infracciones que las autoridades atribuyen a los comercios intervenidos.

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Las armerías son establecimientos habilitados para comercializar, reparar, guardar o gestionar armas de fuego y sus accesorios. Por la naturaleza de los productos que manejan, entre ellos pistolas, revólveres, escopetas, rifles, municiones y piezas de reparación, su funcionamiento está sujeto a licencias y controles estatales.

Algunos de estos negocios pueden prestar servicios técnicos, como mantenimiento, ajustes o reparaciones, aunque para desarrollar esas tareas deben contar con permisos específicos. El Ministerio Público investiga si parte de los locales allanados ofrecía esos servicios sin habilitación o mantenía armas cuya procedencia no pudo ser acreditada.

Durante la Operación Armum, los equipos ocuparon aproximadamente 200 armas de fuego, entre armas largas, pistolas y revólveres. De acuerdo con datos del Ministerio Público, una parte de ese material no tenía documentación ni constancias sobre su origen.

Las autoridades también hallaron armas de terceros que, según la investigación, estaban acopiadas de forma ilícita. Entre los elementos secuestrados figuraban alrededor de 40,000 municiones, muchas de ellas sin marcaje.

Los propietarios o representantes de las armerías fueron arrestados por la Policía en flagrante delito y la Fiscalía pedirá medidas de coerción ante la Oficina de Atención Permanente./ (Policía Nacional República Dominicana)
Los propietarios o representantes de las armerías fueron arrestados por la Policía en flagrante delito y la Fiscalía pedirá medidas de coerción ante la Oficina de Atención Permanente./ (Policía Nacional República Dominicana)

El Ministerio Público sostuvo que la falta de identificación en parte de esos proyectiles permite presumir que ingresaron a República Dominicana por vías ilegales. La investigación buscará establecer el origen del material, las posibles rutas de traslado y la eventual responsabilidad de los propietarios o administradores de las armerías.

En los allanamientos también fueron ocupadas armas de guerra y de uso prohibido en el país, miras telescópicas, miras láser de punto rojo, adaptadores y cargadores tipo tambor. Los investigadores detectaron, además, armas modificadas o alteradas.

El reporte oficial indicó que fueron hallados pertrechos identificados con organismos estatales de investigación en poder de particulares que no contaban con los permisos requeridos.

Los propietarios o representantes de las armerías intervenidas fueron arrestados en flagrante delito. La Fiscalía anticipó que pedirá medidas de coerción contra los implicados ante la Oficina de Atención Permanente en las próximas horas.

En la operación participaron la procuradora de corte Maura Martínez, titular de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, y el mayor general del Ejército Francisco Antonio Ovalle Pichardo, director ejecutivo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada del Ministerio de Defensa.

El Ministerio Público señaló que el despliegue forma parte de la estrategia estatal para controlar la circulación de armas de fuego, municiones y pertrechos. La pesquisa continuará para determinar si existen otras personas o negocios vinculados con las irregularidades detectadas durante los procedimientos.

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