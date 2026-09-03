Sociedad

Sigue la búsqueda de Mariano Martínez: la foto que recibieron los padres y el operativo que se activó en Córdoba

El Ministerio de Seguridad de la provincia está realizando un relevamiento de cámaras en la ciudad y está tomando los testimonios de las personas que aseguraron haberlo visto. Los últimos testigos aseguraron que dejó un CV en un local de sushi

Buscan a Mariano Martínez
Sigue la búsqueda de Mariano Martínez y se activó un operativo en Córdoba
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Desde el lunes 31 de agosto no se tienen noticias de Mariano Martínez, un joven de 21 años que desapareció después de salir de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), adonde acudió para entregar un trabajo. Aunque la búsqueda está en curso, los padres declararon este jueves, poco después de las 14:30, que recibieron una imagen desde la provincia de Córdoba que muestra a su hijo caminando en la calle. Como la foto correspondería al martes, todavía no se confirmó oficialmente que hubiera sido encontrado.

El padre dijo: “La foto me la pasó solamente el de la DDI y me preguntó: ‘Sí, ese es Mariano, el de la foto’”. En conversación con la prensa, sumó: “La foto señala que fue tomada el martes, es lo más reciente que tenemos hasta ahora”. El instante corresponde al momento en que el joven acudió a un local de sushi para buscar empleo y dejó su currículum.

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Los padres aseguraron que la persona de la imagen era efectivamente Mariano, aunque no obtuvieron más información ni tampoco una confirmación oficial de que lo hubieran encontrado hoy.

Según le confirmaron fuentes oficiales a Infobae, hasta el momento no hay ningún tipo de información oficial sobre el paradero de Mariano. Al no haber una denuncia sobre desaparición, no se había activado ningún protocolo de búsqueda. Sin embargo, al tomar conocimiento del caso, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, lleva a cabo un relevamiento de las cámaras de seguridad y de tomar declaraciones de las personas que aseguraron haberlo visto.

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Buscan a Mariano Martínez
La búsqueda de Mariano Martínez se concentra en Córdoba tras una foto que sus padres identificaron como la imagen más reciente del estudiante de La Plata

El padre, en diálogo con América, contó que a ellos les había llegado el dato de que su hijo se había presentado en dos comisarías en Córdoba, primero en la 6 y luego en la 26. En la primera, al no estar notificados de la búsqueda, “no le dieron bolilla”. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron a este medio que no se presentó a ninguna comisaría.

“Nosotros fuimos a vacacionar muchas veces ahí a Córdoba, andábamos en canoa ahí. Íbamos a General Belgrano, fueron vacaciones lindas. Seguramente ahí se sentía bien y fue a buscar una paz”, dijo Alicia, la madre, sobre por qué podría haber elegido dicha ciudad.

También agregó que no era de tener este tipo de conductas, pero que “se sentiría muy mal y necesitaba aire fresco”. “No nos lo pudo explicar a nosotros”, remarcó.

Yo mandé a un familiar a la comisaría para ver qué están hablando, pero hay varios llamados”, dijo Alicia sobre cómo seguirá el operativo de búsqueda en Córdoba. A lo largo de la jornada han recibido comunicaciones y mensajes de distintas fuerzas de seguridad y fiscalía.

Fuentes oficiales afirmaron que no hay información oficial sobre el paradero de Mariano Martínez y que no se activó un protocolo por falta de denuncia de desaparición
Fuentes oficiales afirmaron que no hay información oficial sobre el paradero de Mariano Martínez y que no se activó un protocolo por falta de denuncia de desaparición

Aseguró que probablemente no les dejó un mensaje porque tiene decidido quedarse allá. “Me parece raro que no se haya llevado ropa, nada, si él tiene decidido irse a vivir. Si busca trabajo es porque se quiere ir a vivir allá”, aseguró.

“Lo bueno que tenemos del día martes es que él está queriendo buscar un trabajo, está presentando un currículum. Porque la gente dijo eso, pero no le creíamos. Pero apareció en Córdoba con la filmación, con la fecha arriba en la cámara. Y la foto, olvídate de que es él. No es algo que lo trucaron. Tenemos las imágenes de que está caminando en Punta Lara y tiene el mismo pullover de hilo negro con cuello en blanco. Es él, no es una foto trucada ni nada, está en Córdoba”, dijo Gustavo con la expectativa de que lo encuentren en Córdoba.

El video muestra al joven en Punta Lara, uno de sus paradas en su recorrido hasta Córdoba

“Nosotros queremos que vuelva. Si se quiere ir a vivir a Córdoba, lo ayudaremos. Yo quiero que la familia esté junta; si es necesario, nos vamos a vivir todos juntos a Córdoba”, agregó.

En cuanto a su búsqueda de trabajo, en A24 se contactaron con Sofía, quien trabaja en Sushi Board de Cofico, lugar en el que Mariano habría dejado el currículum. “Vino a dejarme un currículum. Tenía el nombre de Juliana Silva y él lo tachó y puso arriba, a mano, Mariano Martínez”, contó.

A Sofía le extrañó que el documento estuviese a nombre de una mujer, pero tenía la foto del estudiante. “A mí lo primero que me llamó la atención fue el nombre tachado. Yo le pregunté por qué estaba tachado o qué había pasado y él me dijo que la hermana se había confundido”, agregó.

En la hoja, tampoco indicaba el número de teléfono de contacto ni la dirección de su domicilio y, cuando Sofía le preguntó, Mariano se excusó diciendo que se había mudado “hacía poco” a Córdoba, “que vivía en la casa de una tía, a unas cuadras del local”, y que estudiaba en la universidad de Mar del Plata. Además, el chico argumentó que no tenía celular, porque “se le había roto”.

Durante toda la interacción, la empleada pudo observar que Mariano “estaba bien, lúcido y que se podía hablar con él”, y que además era “muy respetuoso y estaba bien físicamente”, por lo que el detalle del nombre tachado no levantó sospechas.

La joven no se enteró de que había conversado con el estudiante de La Plata desaparecido hasta “esta mañana”, después de haber enviado la foto y los datos a Recursos Humanos. “El encargado me dijo: ‘¿viste que lo están buscando en las noticias?’. Yo me puse a ver y era verdad, coincidían el nombre con el currículum y la foto".

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