Costa Rica

“Nos faltan siete”: Costa Rica capturó a alias “Jota”, uno de los 14 más buscados de Cartago

Juan José Martínez, identificado por dactiloscopia tras su aprehensión en San Nicolás, es señalado por las autoridades como presunto integrante de “Los Chacales”, grupo al que se le atribuye la venta de drogas

La Operación Cacería permitió la captura de Juan José Martínez, alias “Jota”, séptimo de los más buscados de Cartago. (Foto: OIJ)
La Operación Cacería permitió la captura de Juan José Martínez, alias “Jota”, séptimo de los más buscados de Cartago. (Foto: OIJ)
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Ya fue detenido el séptimo de los más buscados de Cartago, identificado como Juan José Martínez, conocido por el alias “Jota”. El anuncio lo realizó el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, quien explicó que la aprehensión se produjo como parte de la Operación Cacería, una acción coordinada entre la Fuerza Pública y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional.

La detención tuvo lugar en el sector de Dique de Las Gradas, en San Nicolás de Cartago. Martínez, de nacionalidad nicaragüense, figuraba en los registros policiales solo por su alias hasta el momento de la captura. La confirmación de la identidad se realizó a través del Departamento de Dactiloscopia del Ministerio de Seguridad Pública, que cotejó las huellas digitales del detenido.

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El ministro Gerald Campos Valverde declaró: “Hace pocas horas hemos detenido al séptimo de los más buscados como parte de la Operación Cacería”. Añadió que la intervención fue posible gracias al trabajo conjunto de unidades regulares, unidades especiales y la Dirección de Inteligencia y Seguridad.

De acuerdo con la información oficial, Martínez es señalado como presunto integrante de la organización denominada “Los Chacales”, grupo al que se le atribuye la venta de drogas en distintos sectores de Cartago.

Las autoridades no detallaron la función específica de “Jota” dentro de la organización, aunque indicaron que la detención representa un avance en investigaciones relacionadas. La Fuerza Pública continúa analizando los posibles vínculos del detenido con otros delitos asociados al grupo.

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La detención de “Jota” ocurrió en Dique de Las Gradas, en San Nicolás de Cartago, tras un operativo de la Fuerza Pública y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional. (OIJ)

La Operación Cacería es impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, con el objetivo de localizar y capturar a catorce personas consideradas prioritarias por su presunta peligrosidad y relación con actividades ilícitas en Cartago.

El operativo en San Nicolás de Cartago involucró a distintas unidades de la Fuerza Pública, que realizaron labores de vigilancia y seguimiento hasta concretar la detención. El ministro reafirmó la voluntad institucional de continuar la búsqueda: “No vamos a aflojar, nos faltan siete. Vamos a seguir trabajando para lograr ubicar a los catorce de manera total”.

Con la detención de “Jota”, la lista de los más buscados de Cartago queda reducida a siete prófugos. Las autoridades manifestaron la intención de que los capturados sean puestos a disposición del Poder Judicial para solicitar prisión preventiva. El ministro también señaló la relevancia de la colaboración ciudadana y la coordinación entre instituciones para el éxito de la Operación Cacería.

Captura del sexto más buscado y avance policial reciente

La Fuerza Pública y la Policía de Fronteras capturaron antes a Axel Zúñiga Durán, sexto objetivo de los 14 más buscados de Cartago, por una causa ligada a venta de drogas. (Crédito: MSP)
La Fuerza Pública y la Policía de Fronteras capturaron antes a Axel Zúñiga Durán, sexto objetivo de los 14 más buscados de Cartago, por una causa ligada a venta de drogas. (Crédito: MSP)

Antes de la detención de “Jota”, la Fuerza Pública y la Policía de Fronteras lograron capturar a Axel Zúñiga Durán, señalado como el sexto objetivo dentro de la lista de los 14 más buscados de Cartago. Esta detención se llevó a cabo el lunes 31 de agosto en Calle Salitrillo, Concepción de La Unión.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, Zúñiga Durán mantenía una orden de captura vigente por el delito de venta de drogas. Las autoridades recibieron información confidencial que permitió ubicarlo, y tras un operativo conjunto fue aprehendido y puesto a disposición de las autoridades judiciales.

La policía vincula a Zúñiga Durán con la estructura conocida como “Los Gery”, organización identificada como operativa en el sector de La Unión de Cartago. El operativo incluyó labores de inteligencia y vigilancia para concretar la detención.

La ofensiva policial en Cartago también incluyó la captura de Deylan Monestel Bonilla, vinculado con “Los Maruja”, y el decomiso de un arma de fuego modificada y un cargador extendido. (Crédito: MSP)
La ofensiva policial en Cartago también incluyó la captura de Deylan Monestel Bonilla, vinculado con “Los Maruja”, y el decomiso de un arma de fuego modificada y un cargador extendido. (Crédito: MSP)

La ofensiva policial también logró, pocas horas antes, la captura de Deylan Monestel Bonilla, quinto de la lista, vinculado con el grupo “Los Maruja”. En ese caso, Monestel intentó escapar por los techos de varias viviendas antes de ser capturado. Durante ese procedimiento, las autoridades decomisaron un arma de fuego modificada y un cargador extendido.

Con la aprehensión de Zúñiga Durán y posteriormente la de “Jota”, el operativo suma siete capturas de la lista original de catorce personas buscadas en Cartago, lo que deja a siete prófugos aún pendientes de ubicación, de acuerdo con las autoridades.

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