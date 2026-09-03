Guatemala confirma crecimiento sostenido del registro de votantes rumbo a 2027 con un padrón que supera los 10.2 millones de ciudadanos

Una funcionaria del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala procesa la información de una ciudadana en un módulo de empadronamiento electoral. (TSE Guatemala)

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El padrón electoral de Guatemala llegó a 10.215.714 ciudadanos habilitados para votar al 2 de septiembre de 2026 y el TSE prevé que el registro siga creciendo hasta las elecciones de 2027, en un proceso que además redujo en 889,562 personas la brecha de quienes aún no están empadronados.

La proyección oficial presentada por el Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones anticipa un cierre de 10,718,532 empadronados para los comicios de 2027, frente a los 9,361,068 con que cerró la elección de 2023. Ese cálculo supone un aumento neto de 1,357,464 ciudadanos en el período.

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Según el sistema estadístico del Tribunal Supremo Electoral, la cifra actual también implica un alza de más de 20.000 personas respecto del corte del 23 de agosto, expuesto días antes ante las organizaciones políticas. El organismo considera que esa evolución confirma un crecimiento sostenido del registro de votantes.

Un funcionario del Tribunal Supremo Electoral atiende a un ciudadano ante una computadora portátil instalada en un centro comercial. (TSE Guatemala)

El padrón sumó más de un millón de nuevos inscritos desde abril de 2024

Desde la apertura del padrón, el 4 de abril de 2024, hasta el 23 de agosto de 2026, se incorporaron 1,038,551 nuevos empadronados. Solo entre enero y agosto de este año entraron 400,913 personas: 200,220 hombres y 200,693 mujeres.

Las mujeres son mayoría en el registro. El corte del 2 de septiembre muestra 5,497,578 empadronadas, equivalentes al 53.81% del total, mientras que los hombres suman 4,718,136, el 46.19%.

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La composición por edad repite un mismo patrón en ambos sexos. Entre las mujeres, el grupo más numeroso es el de 18 a 25 años, con 821,290 registros, seguido por el tramo de 31 a 35 años, con 702,590; entre los hombres, esas franjas reúnen 684,835 y 591,953 empadronados, respectivamente.

A partir de los 46 años, la cantidad de inscritos desciende de forma progresiva. En el segmento de mayores de 71 años vuelve a observarse un repunte, con 395,319 hombres y una cifra cercana entre las mujeres.

El registro también exhibe diferencias en alfabetismo. De acuerdo con los datos del Tribunal Supremo Electoral, 4,329,135 mujeres empadronadas, el 78.75%, saben leer y escribir, mientras 1,168,443, el 21.25%, son analfabetas; entre los hombres, 4,141,613, el 87.78%, figuran como alfabetos y 576,523, el 12.22%, como analfabetos.

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Una ciudadana realiza el trámite de empadronamiento o actualización de datos electorales en un módulo de atención ubicado en el centro comercial Rus Mall. (TSE Guatemala)

Guatemala y Quetzaltenango concentran los mayores volúmenes de votantes

El municipio de Guatemala encabeza el padrón con 860,070 empadronados. Le siguen Mixco, con 320,831, y Villa Nueva, con 271,044.

Detrás aparecen San Juan Sacatepéquez, con 134,675; la cabecera de Quetzaltenango, con 131,841; San Pedro Carchá, con 125,469; y Cobán, con 123,834. Esa distribución muestra que los mayores volúmenes del registro se concentran tanto en el área metropolitana como en cabeceras y municipios de alta población fuera de la capital.

A nivel departamental, Quetzaltenango ocupa el primer lugar con 547,686 empadronados. Después figuran Escuintla, con 499,773; Chimaltenango, con 385,335; Jutiapa, con 365,171; y Petén, con 363,213.

Suchitepéquez, Santa Rosa, Chiquimula, Sololá, Izabal y Totonicapán completan el grupo de departamentos por encima de los 270,000 registros. Los residentes en el exterior aparecen como una categoría separada, con 94,476 personas empadronadas fuera del territorio nacional.

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El empadronamiento desde el exterior también crece antes del cierre de marzo de 2027

El voto desde el exterior también muestra una tendencia ascendente. Al 23 de agosto, el Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones contabilizaba 94,254 guatemaltecos empadronados en el extranjero: 59,146 hombres, el 62.8%, y 35,108 mujeres, el 37.2%.

La proyección del organismo electoral eleva esa cifra a 95,554 para el cierre del padrón. Otras estimaciones del tribunal, citadas por Prensa Libre, sitúan el total nacional cerca de los 11 millones de empadronados y prevén unas 29,450 mesas electorales.

La brecha entre la población con derecho a voto y quienes ya figuran en el registro bajó de 3,600,820 personas en 2025 a 2,711,258 al 23 de agosto de 2026. Esa reducción acumulada de 889,562 ciudadanos llevó al TSE a lanzar a fines de agosto una campaña de empadronamiento masivo con puestos móviles en universidades y despliegue territorial para captar a más de dos millones de mayores de 18 años que todavía no aparecen en el padrón.

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El calendario electoral fija el 20 de marzo de 2027 como fecha límite para la inscripción de nuevos ciudadanos. La convocatoria oficial a elecciones generales está prevista para el 22 de enero de ese año, la primera vuelta se celebrará el 27 de junio de 2027 y una eventual segunda vuelta presidencial quedó programada para el 22 de agosto.