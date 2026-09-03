Javier Milei: “El gobierno de Macri se dejó correr por los que tiraron piedras, nosotros no lo vamos a hacer; no vamos a ceder un ápice en nuestras políticas”

Javier Milei, esta mañana en un foro que se realizó en Chile. Volvió a defender el rumbo de la gestión

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El presidente Javier Milei volvió a realizar una fuerte defensa del rumbo económico de la gestión al participar de un foro regional de derecha que se realizó en Santiago de Chile.

En ese contexto, repasó números de la actividad y apuntó contra la oposición por sus cuestionamientos. Para graficar, recordó la experiencia del gobierno de Cambiemos, a cambio de un aliado, Mauricio Macri, que -según sus palabras- “se dejó correr” por las protestas.

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“Estas estrategias que yo les cuento, la realidad es que no son nuevas. Esto mismo hicieron con el gobierno de Mauricio Macri en 2017, cuando tenía la economía creciendo y la pobreza en su pico más bajo en décadas. Y aun así lograron instalar el caos en la calle hasta hacerlo perder el rumbo”, introdujo Milei.

“El gobierno del Cambiemos sucumbió a la presión de la política, tanto de la oposición como el extremo centro. Se dejó correr por los que le tiraron catorce toneladas de piedra y por los presuntos aliados que sugerían poner el freno de mano”, continuó,

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“Nosotros aprendimos esa lección. No nos vamos a dejar descarrilar por su relato. Y no lo vamos a hacer porque sabemos que por más ruido que hagan en el camino, más allá del ruido siempre está la realidad y el rumbo es el correcto, el modelo está funcionando. No vamos a ceder un ápice en ninguna de nuestras políticas”, completó

Las 14 toneladas de piedras de las que habla Milei aluden a una fuerte protesta que hubo en el Congreso de Buenos Aires cuando el entonces oficialismo impulsó una reforma de la movilidad jubilatoria.

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Las críticas al progresismo, la “batalla cultural” y el rumor sobre su salud

En el mismo discurso, Milei apuntó contra lo que describió como una estrategia sistemática de la izquierda para desgastar a los gobiernos que considera aliados.

Según el mandatario, el adversario no actúa en un solo país sino de forma coordinada a escala regional y global. “La izquierda a nivel regional está organizada desde hace décadas. Desestabilizan, generan pánico, mandan a sus milicias a infundir terror en la población, utilizan los medios de comunicación para mentir”, enumeró. En ese marco, convocó a los partidos de derecha a construir su propia red internacional: “Al mal organizado se lo vence con el bien organizado. No hay otra manera”, remató.

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El Presidente se detuvo también en lo que calificó como operaciones de desprestigio montadas por sus adversarios. Sostuvo que sus opositores financian protestas en los países donde dirigentes afines participan de eventos y que no dudan en fabricar noticias falsas sobre su estado de salud. “Hasta inventaron que yo tenía un problema de salud. Recientemente hasta inventaron que estaba infartado después de una conferencia”, afirmó, para agregar: “No tienen ningún problema en inventar y decir cualquier barbaridad, hacen terrorismo psicológico sobre la población”.

Además, Milei reservó un tramo del discurso para trazar un balance de los casi tres años de gestión y rebatir, con datos, las críticas de la oposición. Recordó que al asumir eliminó desde el primer mes un déficit del Tesoro equivalente al 5% del Producto Bruto Interno (PBI) y que en seis meses barrió con el déficit cuasifiscal, otro 10% del PBI.

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“En seis meses barrimos con un déficit fiscal consolidado de quince puntos del PBI”, subrayó. Cifró además la reducción de la pobreza en 25 puntos porcentuales —con la pobreza infantil cayendo 30 puntos— y afirmó que el país lleva 27 meses consecutivos de crecimiento. Y proyectó que, de confirmarse las estimaciones para este año y el próximo, Argentina habrá crecido cerca de un 20% en cuatro años, frente al 6% que registra en el mismo período la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Sobre la dinámica con la oposición, el mandatario fue tajante: “No tienen una posición seria respecto a qué hacer con ninguna de las variables centrales que critican. Como no la tienen, hacen lo único que saben hacer: saltar de tema en tema, a ver qué prende”, sostuvo, y advirtió que el mejor antídoto frente a esa estrategia es recurrir a los números concretos.

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