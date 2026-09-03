Así será el nuevo menú de reacciones de WhatsApp para iPhone con efecto de transparencia

WhatsApp prueba un menú de reacciones transparente para el iPhone - REUTERS/Loren Elliott/File Photo

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WhatsApp prepara un nuevo menú de reacciones para iPhone con un efecto de transparencia denominado Liquid Glass, una modificación que cambiará la bandeja de emoji y el menú contextual de los mensajes. La novedad aparece en la beta 26.35.10.16 para iOS, disponible a través de TestFlight para un grupo limitado de usuarios.

El cambio importa porque amplía el rediseño visual que WhatsApp inició en la barra de chat y de navegación. La aplicación busca adaptar distintos elementos de su interfaz al lenguaje gráfico de Apple, con superficies translúcidas que permiten ver parcialmente el contenido del chat detrás de los controles. Por ahora, no hay una fecha confirmada para la llegada de esta función a todos los iPhone.

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El Liquid Glass llega a los controles de mensajes de WhatsApp - (Foto: Meta)

La bandeja de reacciones tendrá un fondo translúcido

La actualización modifica la pantalla que aparece cuando el usuario mantiene pulsado un mensaje. Hasta ahora, esa acción abría un menú con opciones y reacciones que aplicaba un desenfoque más amplio sobre la conversación. Con el nuevo diseño, el chat seguirá visible detrás del panel.

La bandeja de reacciones adoptará el efecto Liquid Glass, basado en transparencia, reflejos y refracción visual. El panel dejará de mostrar un fondo sólido y pasará a integrarse con los colores y los elementos que estén detrás en la conversación.

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El cambio también afectará al menú contextual, donde aparecen acciones como responder, reenviar, copiar o eliminar un mensaje. La intención es que ambos componentes mantengan una apariencia coherente con la barra inferior de chat, que ya había recibido un tratamiento visual similar en versiones beta anteriores.

La versión preliminar modifica la superficie de las herramientas contextuales mediante reflejos, refracción y fondos translúcidos, sin incorporar funciones nuevas ni alterar las conversaciones - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La modificación será estética. WhatsApp no cambiará la forma de reaccionar a los mensajes ni añadirá nuevos emoji por esta vía. El usuario continuará seleccionando un mensaje para abrir la bandeja y elegir una reacción entre las opciones disponibles.

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El diseño se adaptará al modo claro y al modo oscuro

El nuevo menú de reacciones funcionará tanto en modo claro como en modo oscuro. En la primera configuración, la bandeja mostrará una transparencia más luminosa y ajustada a los tonos claros de la interfaz. En el modo oscuro, el mismo efecto se adaptará al fondo del chat y mantendrá una apariencia más tenue.

Esta adaptación busca evitar que los controles pierdan contraste según el tema elegido en el iPhone. La transparencia no implica que el contenido situado detrás del panel quede expuesto por completo, sino que se mantendrá visible con un tratamiento visual que diferencie las opciones del resto de la conversación.

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WhatsApp adapta la bandeja de emoji al diseño visual de Apple - (WhatsApp)

Liquid Glass ya está presente en otros componentes de la aplicación. WhatsApp incorporó este lenguaje en la barra de escritura y también trabaja para trasladarlo a la barra de navegación. El menú de mensajes representa un paso adicional dentro de una actualización progresiva de la interfaz.

WhatsApp prepara cambios en el editor de dibujo y el reproductor

La compañía también desarrolla ajustes para el editor de dibujo y el reproductor de vídeo. El objetivo es que la pantalla utilizada para añadir trazos, texto o elementos gráficos sobre una imagen, así como los controles de reproducción, adopten el mismo tratamiento visual.

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Estos cambios todavía no tienen una fecha de lanzamiento general. La aplicación mantiene una distribución gradual de las funciones en fase de pruebas, por lo que algunos usuarios pueden recibir la novedad antes que otros incluso cuando instalan la misma versión beta.

La beta de WhatsApp para iOS permite a la empresa detectar errores de interfaz, problemas de rendimiento o incompatibilidades antes de liberar las funciones para todos los usuarios. En el caso de Liquid Glass, el proceso se desarrolla mientras Apple prepara el lanzamiento de iOS 27.

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El menú renovado se distribuye de forma limitada entre quienes utilizan TestFlight. Esto significa que instalar la versión 26.35.10.16 no garantiza el acceso inmediato a la bandeja de reacciones con transparencia. La activación depende de una implementación controlada desde los servidores de WhatsApp.

Los usuarios que no vean el cambio deberán esperar futuras actualizaciones. WhatsApp no ha comunicado cuándo llegará Liquid Glass al resto de las cuentas de iPhone ni si el diseño tendrá ajustes antes de su lanzamiento estable.

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Con este cambio, WhatsApp continúa trasladando el efecto de transparencia a pantallas que hasta ahora conservaban fondos más opacos dentro de la interfaz de chat.