Javier Milei habló sobre su salud: "Inventaron que estaba infartado"

Video: Javier Milei se refirió a los rumores sobre su salud

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El presidente Javier Milei realizó una fuerte defensa del rumbo económico al disertar este jueves en el Foro Madrid, realizado en Santiago de Chile. En ese contexto, habló por primera vez de su salud y desmintió los rumores que circularon en redes sociales: afirmó que nunca tuvo un infarto, y que la versión fue una más de las “operaciones mediáticas” que, según él, buscan desestabilizar su gobierno.

Milei negó haber sufrido un infarto y atribuyó el rumor a una campaña de desinformación

El presidente argentino calificó el episodio como un ejemplo de la “maldad” de sus adversarios políticos. “Hasta inventaron que estaba infartado después de una conferencia”, dijo ante el público congregado en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo. “Es decir, no tienen ningún problema de inventar y decir cualquier barbaridad”, agregó.

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Javier Milei, esta mañana en Chile

El mandatario denunció un intento de “golpe de Estado” mediante el Congreso y las calles

Más allá del episodio sanitario, el grueso del discurso de Milei estuvo dedicado a repasar lo que definió como una ofensiva múltiple contra su gobierno durante 2025. Señaló que sus adversarios intentaron “romper el equilibrio económico y fiscal” a través de la aprobación de leyes en el Congreso, que contabilizó como “decenas”. A eso sumó siete intentos de juicio político y movilizaciones callejeras.

“En Argentina intentaron un golpe de Estado”, afirmó el mandatario, sin precisar quiénes serían los responsables de esa coordinación. Sostuvo que el programa económico de su gestión “soportó todos sus embates” y que, pese a que el proceso generó “meses de desaceleración del crecimiento y un repunte de la inflación”, esos efectos están siendo revertidos.

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El presidente defendió las deportaciones y advirtió sobre el financiamiento de “terroristas”

Milei también hizo referencia a las cifras de deportaciones bajo su administración. Indicó que durante 2025 fueron expulsadas más de diez mil personas del país, y que en lo que va de 2026 esa cifra asciende a catorce mil. No ofreció detalles sobre la nacionalidad de los deportados ni los criterios aplicados.

En otro tramo del discurso, el mandatario afirmó que “los enemigos de la libertad financian terroristas” para interrumpir conferencias internacionales de dirigentes de su corriente ideológica. Lo comparó con los piquetes en Argentina y lo presentó como parte de una táctica global de presión.

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El acto se realizó en el marco del V Encuentro Regional del Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso

El Foro Madrid es un espacio organizado por la Fundación Disenso, vinculada al partido español Vox, que reúne a dirigentes conservadores y libertarios de América y Europa. La edición de este año, bajo el lema “Una nueva era para Iberoamérica”, se desarrolla este jueves 3 y viernes 4 de septiembre en Santiago y contará con más de cuarenta ponentes de veinticinco países.

La apertura estuvo a cargo del secretario general de Vox, Ignacio Garriga. El presidente chileno, José Antonio Kast, tiene previsto cerrar el encuentro con un discurso a las 17:00 horas. Entre los participantes también figuran representantes de la Heritage Foundation y funcionarios del gobierno de Estados Unidos, entre ellos Sarah B. Rogers, subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública, y Brandon Judd, embajador estadounidense en Chile.

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El encuentro culminará con la denominada Declaración de Santiago de Chile, un documento que pretende trazar una hoja de ruta de cooperación entre las fuerzas políticas participantes. Durante la mañana, Milei tiene previsto además una reunión bilateral con Kast en La Moneda.