Cómo encontrar una canción al tararearla con iPhone o Android

El micrófono del teléfono ayuda a recuperar canciones difíciles de recordar - GOOGLE

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Encontrar una canción al tararearla con un iPhone o un teléfono Android es posible mediante la aplicación de Google, incluso si no se recuerda el título, el artista o una parte de la letra. La herramienta permite identificar melodías reproducidas cerca del dispositivo, pero también busca coincidencias cuando el usuario canta, silba o tararea algunos segundos.

Esta función resulta útil ante una situación frecuente: recordar una secuencia musical, pero no contar con datos suficientes para localizarla mediante una búsqueda convencional. En lugar de escribir fragmentos de texto o revisar listas de reproducción, el móvil analiza el sonido captado por el micrófono y propone resultados asociados con la melodía interpretada.

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El procedimiento está disponible tanto en iPhone como en Android desde la aplicación de Google. No requiere instalar una herramienta diferente para cada sistema operativo, aunque el resultado depende de que la melodía sea reconocible y de que el usuario reproduzca, cante o silbe un fragmento suficiente para que el buscador pueda comparar patrones.

La aplicación de Google ofrece una nueva forma de buscar música

La búsqueda musical funciona con canciones cercanas o melodías tarareadas

La aplicación de Google ofrece dos formas de identificar una canción. La primera consiste en acercar el teléfono a una fuente de sonido que reproduzca la pista. Puede ser una canción que suena en una tienda, en una película, en la radio, en un vídeo o en otro dispositivo.

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La segunda opción permite buscar una melodía sin que exista una grabación original cerca. El usuario puede cantar, silbar o tararear lo que recuerda. En ese caso, Google no identifica de inmediato una única canción, sino que presenta posibles coincidencias relacionadas con el patrón musical registrado por el micrófono.

La diferencia es relevante. Cuando el sistema escucha la grabación original, puede reconocer elementos concretos de la pista, como la voz, los instrumentos o la producción. Si recibe una interpretación hecha por el usuario, debe comparar el ritmo y el recorrido de la melodía con canciones disponibles en su base de datos.

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Google identifica canciones al escuchar un tarareo en el iPhone y Android - REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Por esa razón, tararear no exige reproducir una letra exacta ni utilizar una voz afinada. Lo importante es conservar, en la medida de lo posible, el orden de las notas y el ritmo general de la parte que se recuerda. Una frase musical más larga puede facilitar la identificación.

Cómo buscar una canción desde un iPhone

En un iPhone, el proceso comienza al abrir la aplicación de Google. Desde la barra de búsqueda, se debe pulsar el icono del micrófono y seleccionar la opción “Buscar canción”. El teléfono activará la escucha para reconocer un audio cercano o una melodía interpretada por el usuario.

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Android utiliza el mismo acceso dentro de la aplicación de Google

En los dispositivos Android, el método es similar. El usuario debe abrir la aplicación de Google, tocar el icono del micrófono situado en la barra de búsqueda y elegir “Buscar canción”. A partir de ese momento, puede acercar el teléfono a la pista que suena o interpretar la melodía con la voz.

El buscador de Google permite transformar un recuerdo musical en una consulta mediante patrones melódicos, con resultados que pueden comprobarse después mediante fragmentos, vídeos o letras - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La herramienta no requiere que la canción esté reproduciéndose en alta calidad. Puede funcionar si se escucha en un entorno cercano, aunque el ruido ambiental, el volumen bajo o varias fuentes de sonido simultáneas pueden dificultar el reconocimiento. Para tararear, conviene buscar un lugar silencioso y repetir una parte que tenga un ritmo identificable.

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El sistema mostrará coincidencias posibles cuando no pueda confirmar un único resultado. En esos casos, revisar las opciones, escuchar sus fragmentos o leer la letra ayuda a descartar canciones parecidas. La búsqueda musical no sustituye el recuerdo, pero ofrece una vía para convertir una melodía incompleta en un resultado concreto.

La identificación por tarareo responde a una forma distinta de recordar música. Muchas personas conservan en la memoria un estribillo, una melodía de una película o una secuencia escuchada durante unos segundos, pero no pueden describirla con palabras. El buscador transforma ese recuerdo sonoro en una consulta.

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