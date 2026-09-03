Dos años después, la Suprema Corte de Mendoza sobreseyó a los rugbiers franceses acusados de violación

Oscar Jégou y Hugo Auradou en el Aeropuerto de Ezeiza junto a su abogado, Rafael Cúneo Libarona, foto de septiembre de 2024 (REUTERS/Tomás Cuesta)

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Oscar Jégou y Hugo Auradou, los jugadores de la Selección de rugby de Francia acusados de violar a una mujer el 7 de julio de 2024 en el hotel Diplomatic de la capital de Mendoza luego de enfrentar a Los Pumas, fueron sobreseídos por la Suprema Corte provincial a dos años de su liberación, según el fallo al que accedió Infobae.

Los jueces Dalmiro Cueli, José Valerio y Norma Llatser, rechazaron un reciente recurso de la querella del caso, que representa a la mujer que denunció a ambos deportistas y le impusieron las costas del proceso a la querella. También, abrieron la puerta a una apelación federal.

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Rafael Cúneo Libarona, abogado de ambos jugadores, aseveró a este medio: “Estoy contento con el éxito profesional pero más contento porque demostramos una falsa denuncia aberrante. Dos jóvenes de 20 años fueron presos y nunca cometieron nada”.

Los mensajes se los mandó la víctima a su amiga tras el encuentro con los acusados. Fueron entregados en el marco de la causa que investiga el hecho

Ambos acusados habían sido sobreseídos seis meses después de la denuncia, luego de que Darío Nora y Daniela Chaler, fiscales del caso, determinaran que no había existido un delito. En junio último, la denunciante del caso apeló su sobreseimiento con sus abogados querellantes, con un recurso de casación. Así, Jégou y Auradou debieron conectarse en julio via Zoom a una nueva audiencia judicial desde Nueva Zelanda, donde disputaron un encuentro con las All Blacks.

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Con respecto a la apelación, el juez García Cueli rechazó las acusaciones de falta de perspectiva de género en la investigación, defendió la causa instruida por los fiscales y afirmó en el fallo que la valoración de la prueba realizada por la querella “no puede prosperar”. Apoyó a la jueza original del caso, que “examinó la coherencia interna” del relato de la denunciante y “lo confrontó con los restantes elementos”. Esa comparación fue clave para exculpar a los franceses.

Los acusados con las esposas puestas, tras ser detenidos por la PFA en julio de 2024

Los peritos de la Procuración que analizaron el relato de la denunciante determinaron que su testimonio estaba marcado por “elementos compatibles con exageración y acomodación de la información que aporta, detectándose contenidos contradictorios e inconsistentes”.

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Lo que siguió en el reporte oficial del MPF mendocino fue aún más enfático: “Detectamos una tendencia a acomodar la informaciónque brinda enfatizando aquellos aspectos que puedan favorecer su versión sobre los hechos y siendo evitativa acerca de aquellos datos que pueden comprometerlay que claramente van en una dirección contraria a sus fallidos intentos de instituirse en el lugar de víctima”.

En paralelo, un video de una cámara de seguridad del ascensor oeste del hotel Diplomatic mostró a Araudou y a su denunciante tras conocerse en una discoteca, mientras subían a la habitación, una filmación en donde ambos se besaban. Jégou, el segundo acusado, aguardaba en la

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