El Salvador

Conoce el XI ideal de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf

La elección de Concacaf destacó a figuras clave de la primera ronda, con actuaciones decisivas para clasificar a cuartos y una base marcada por el paso perfecto del club hondureño

La Copa Centroamericana Concacaf 2026 cerró la fase de grupos y definió a los ocho clasificados a los cuartos de final. (Cortesía: Concacaf)
La Copa Centroamericana Concacaf 2026 cerró la fase de grupos y definió a los ocho clasificados a los cuartos de final. (Cortesía: Concacaf)
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La Copa Centroamericana Concacaf 2026 cerró su fase de grupos el 27 de agosto de 2026 y definió a los ocho equipos que jugarán los cuartos de final. La ronda inicial dejó como principal sorpresa la eliminación de todos los clubes de Guatemala y Panamá, mientras Costa Rica colocó 3 clasificados, Honduras también 3 y El Salvador 2.

Los cruces de cuartos tendrán partidos de ida entre el 9 y 10 de septiembre y las revanchas del 16 al 17 de septiembre. Las llaves quedaron: Deportivo Saprissa ante CS Cartaginés, FC Motagua frente a Alianza FC, CD Marathón contra Liga Deportiva Alajuelense y Luis Ángel Firpo ante Club Olimpia.

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En el Grupo A, el vigente campeón Liga Deportiva Alajuelense avanzó como líder y el segundo lugar fue para Luis Ángel Firpo, que lo aseguró tras empatar en la última jornada.

El Grupo C tuvo la mejor campaña de la fase: Club Olimpia pasó con paso perfecto, con 4 victorias, y Deportivo Saprissa se quedó con el otro boleto. El Grupo B lo encabezó Alianza FC y el segundo cupo fue para CD Marathón, resultado que dejó afuera a Herediano y a Real Estelí. En el Grupo D, la definición llegó por criterios de desempate tras un triple empate invicto: FC Motagua terminó primero y CS Cartaginés avanzó segundo por diferencia de goles general, con eliminación de Municipal pese a sumar tres empates.

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Los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 enfrentarán a Saprissa con Cartaginés, Motagua con Alianza, Marathón con Alajuelense y Firpo con Olimpia.
Los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 enfrentarán a Saprissa con Cartaginés, Motagua con Alianza, Marathón con Alajuelense y Firpo con Olimpia.

Durante la fase que terminó el 27 de agosto en el torneo centroamericano hubo muchos jugadores destacados, por ello, se reveló el XI ideal de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf 2026 reconoce a los futbolistas que se destacaron durante la primera etapa del torneo. La ronda inicial contó con rendimientos individuales que resultaron determinantes para los clubes que lograron avanzar a los cuartos de final.

Estos son los 11 integrantes elegidos para conformar el Mejor XI de la fase de grupos:

Sistema táctico: 3-4-3

Portero

Edrick Menjívar (Club Olimpia): 15 atajadas y solo tres goles recibidos en cuatro partidos.

Club Olimpia firmó la mejor campaña de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 con cuatro victorias en el Grupo C. (Imagen de cortesía)
Club Olimpia firmó la mejor campaña de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 con cuatro victorias en el Grupo C. (Imagen de cortesía)

Defensas

John Ruiz (LD Alajuelense): dos goles, seis intercepciones y 268 minutos disputados.

Luis Vega (Motagua): un gol, una asistencia y cinco intercepciones.

Clever Portillo (Motagua): 348 minutos y 11 intercepciones; Motagua recibió apenas dos goles en la fase de grupos.

Mediocampistas

Mauricio Cerritos (Firpo): dos goles, una asistencia y 322 minutos en cancha.

Brian Farioli (Marathón): un gol, una asistencia y cuatro intercepciones; fue titular en los cuatro encuentros.

Edwin Rodríguez (Club Olimpia): un gol y una asistencia en 343 minutos.

Mariano Torres (Saprissa): tres goles, una asistencia y 250 pases completados.

Los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 enfrentarán a Saprissa con Cartaginés, Motagua con Alianza, Marathón con Alajuelense y Firpo con Olimpia. (Imagen de cortesía)
Los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 enfrentarán a Saprissa con Cartaginés, Motagua con Alianza, Marathón con Alajuelense y Firpo con Olimpia. (Imagen de cortesía)

Delanteros

Alonso Hernández (CS Cartaginés): dos goles en cuatro partidos.

Ronaldo Cisneros (LD Alajuelense): cuatro goles, cifra máxima de la competencia durante la fase de grupos.

Jorge Benguché (Club Olimpia): tres goles y participación en la campaña perfecta de Olimpia, con cuatro triunfos.

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