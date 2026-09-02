Guatemala

El Niño 2026 en Guatemala: canículas largas, maíz perdido casi por completo y el temor a una hambre estacional en el Corredor Seco

Oxfam relevó 354 comunidades y miles de hogares en la región. Lluvias tardías, tres cortes de agua en un mismo ciclo y siembras que ya no llegan a tiempo. El mapa de la emergencia empieza a definirse

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El fenómeno de El Niño 2026 profundizó la crisis humanitaria en Guatemala y golpeó con fuerza al Corredor Seco. (AFP)
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La más reciente “Evaluación Rápida El Niño 2026”, realizada por Oxfam y organizaciones socias, documenta un escenario preocupante para Guatemala y el resto del Corredor Seco Centroamericano.

El fenómeno de El Niño, con su patrón de lluvias deficitarias, ha desencadenado en 2026 una severa crisis humanitaria, profundizando la vulnerabilidad alimentaria y la precariedad de medios de vida rurales.

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El estudio, que evaluó 354 comunidades (157 en Guatemala) y más de 90,000 hogares de Guatemala, Honduras y El Salvador, destaca que Guatemala se encuentra entre los países más gravemente afectados.

Comportamiento climático y agrícola

Durante 2026, el Corredor Seco de Guatemala experimentó lluvias erráticas, inicio tardío del ciclo agrícola y prolongadas canículas. El 80% de las comunidades reportó dos o más períodos de sequía dentro del ciclo “primera”, y cerca del 40% enfrentó tres lapsos de ausencia de lluvias, fenómeno inusualmente alto.

Departamentos como Jalapa y Alta Verapaz registraron inicios de lluvias tan tardíos como finales de julio y mediados de agosto, eliminando la ventana para que el maíz completara su ciclo.

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Como resultado, el 80.7% de los hogares guatemaltecos con pérdidas de maíz se ubicaron en el rango más severo (75-100% de la cosecha perdida). El frijol muestra un patrón similar. Jalapa y Chiquimula destacan entre los departamentos con mayores niveles de pérdida. Sumado a esto, la intención de siembra para la “postrera” cayó un 62%, anticipando una prolongada escasez o “hambre estacional”.

Seguridad alimentaria y medios de vida

La crisis no solo limitó la disponibilidad de alimentos propios: el 64.2% de los hogares con reservas de maíz contaba con poco más de tres semanas de provisión al momento de la evaluación.

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La inseguridad alimentaria creció en Guatemala porque las reservas de maíz alcanzaban poco más de tres semanas en la mayoría de los hogares evaluados. (EFE)

Además, el acceso económico resulta cada vez más difícil: el precio del maíz subió casi 12% en Guatemala (más de 67% en Honduras), y otros alimentos básicos (arroz, frijol, carne y huevos) aumentaron entre 18% y 56%. Esta situación se agrava porque más del 79% de los hogares en Guatemala dependen de la agricultura de subsistencia y cerca del 80% reportó caída en la disponibilidad de jornales rurales.

El agua, la migración y el tejido social

La sequía agravó la crisis de agua. En Guatemala, 42.8% de los hogares con acceso a red domiciliar reportó reducción en el suministro. En comunidades marginadas, este problema aumentó la carga doméstica de mujeres y niñas, y puso en riesgo la higiene, la salud y la cohesión comunitaria.

En migración, se observó no solo la salida de población por necesidad económica, sino también un creciente retorno de migrantes (muchos deportados), lo que en vez de aliviar la presión trae hogares con más dependientes y menos ingresos por remesas.

Respuesta insuficiente, desafíos y recomendaciones

A pesar de la gravedad, la asistencia humanitaria en Guatemala es mínima: solo el 8.8% de los hogares que requieren ayuda recibió transferencias monetarias o en especie de actores no gubernamentales.

Los programas estatales, como los bonos de educación y salud, no cubren la emergencia actual. Sin insumos y apoyo, el riesgo de perder también la cosecha de postrera y de agravar la crisis alimentaria crece.

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Las lluvias erráticas, las canículas prolongadas y el inicio tardío del ciclo agrícola agravaron la sequía extrema en Guatemala. (AFP)

El informe urge una respuesta escalonada: transferencias monetarias inmediatas; provisión y rehabilitación de sistemas de agua; apoyo a la agricultura familiar y enfoque sensible a género y movilidad humana. La resiliencia comunitaria, la organización local y el monitoreo climático local son activos a fortalecer.

Si se deja avanzar la crisis, se anticipa una escalada de la inseguridad alimentaria, migración forzada, deterioro nutricional y un ciclo prolongado de pobreza y dependencia en Guatemala.

Guatemala enfrenta en 2026 una de las crisis climáticas y alimentarias más severas de su historia reciente. Sin una respuesta humanitaria rápida, de escala adecuada y focalizada, las consecuencias podrían marcar a toda una generación de hogares rurales en el Corredor Seco.

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