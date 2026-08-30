El argentino Marco Morelli logró su cuarto podio en Moto3 y se afianzó como uno de los mejores del campeonato

MotoGP - Aragon Grand Prix - Ciudad del Motor de Aragon, Aragon, Spain - August 30, 2026 CFMOTO Aspar Team's Marco Morelli celebrates on the podium after finishing third in the Moto 3 race REUTERS/Pablo Morano

Guardar

Marco Morelli se sacó la espina de Silverstone con su cuarto podio en el Moto3 del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad: el piloto argentino del Aspar Team terminó tercero en el Gran Premio de Aragón, la 13ª fecha de la temporada, tras una batalla de cuatro pilotos que se resolvió en los últimos giros.

El corredor de 19 años, nacido en España pero de padre argentino, llegó a MotorLand con la necesidad de revertir el 16° lugar que había conseguido en Gran Bretaña. Y Lo logró. Desde el viernes mostró un ritmo ascendente en cada tanda, hasta firmar un segundo puesto en la clasificación que lo ubicó en la primera fila de la parrilla para la carrera del domingo.

PUBLICIDAD

La largada lo encontró en el grupo de cabeza y así se mantuvo durante toda la competencia. En los primeros compases, cinco pilotos peleaban por el podio, pero la penalización de vuelta larga que arrastraba Brian Uriarte lo eliminó pronto de la disputa. La batalla quedó reservada para Morelli, Máximo Quiles, David Almansa y Álvaro Carpe, un cuarteto que se escapó del resto del pelotón y se mantuvo compacto durante casi todas las 17 vueltas.

El argentino pasó más de la mitad de la carrera en el cuarto puesto, a la espera, sin forzar, con la mirada puesta en los movimientos de sus rivales. Quiles tomó la punta en la vuelta 11 y desde allí administró el ritmo a su conveniencia: cuando necesitó abrir hueco, lo hizo; cuando pudo, bajó el ritmo. Nadie pudo con el murciano, que se quedó con un triunfo que le da más aire en el campeonato.

PUBLICIDAD

A cuatro giros del final, Morelli fue al ataque y llegó a colocarse segundo, aunque no tardó en retroceder a la cuarta posición. Con el paso de las vueltas, Carpe acusó el desgaste y no aguantó el ritmo, lo que le abrió la puerta al argentino para superar al español y afianzarse en el tercer puesto. En la vuelta final, las diferencias entre Quiles, Almansa y Morelli ya eran suficientes para que el podio quedara sellado.

“Fue súper difícil por la pelea y por el ritmo. Máximo hizo un gran trabajo. Durante toda la temporada siempre tuvo un poquito más. Estoy feliz, quiero ganar como todos. Venimos de un fin de semana difícil en Silverstone y este fin de semana me viene bien para recuperar motivación y manejar como quiero. Estoy bastante contento”, declaró el piloto tras bajar del podio.

PUBLICIDAD

El de Aragón es el cuarto podio de Morelli en la categoría, todos en esta temporada. Los anteriores llegaron en Brasil, en España —donde su cuarto puesto original se convirtió en tercero 40 días después de la carrera, cuando los comisarios sancionaron al equipo Leopard— y en Países Bajos.

Con el resultado del domingo, suma 131 puntos y marcha quinto en el campeonato, a 28 del segundo, Carpe, y a 125 del líder, Quiles, que acumula 256 puntos.

PUBLICIDAD

El otro argentino en la categoría, Valentín Perrone, tuvo un domingo adverso en Aragón. El piloto del Tech3, que había subido al podio en Silverstone, arrancó noveno tras quedar tapado por el tráfico en la clasificación y nunca pudo engancharse al grupo de cabeza. Integró un pelotón de nueve pilotos que disputó las posiciones del quinto al 13° puesto. Un roce con su compañero Rico Salmela lo obligó a devolverle la posición, y en el tramo final fue investigado por otro contacto con el finlandés, que terminó en el suelo. Los comisarios no lo sancionaron y Perrone cerró la jornada en el 8° lugar, con lo que alcanzó 103 puntos y trepó al 6° puesto del campeonato.

La próxima cita del Mundial de Moto3 será el Gran Premio de San Marino, en el circuito de Misano, del 11 al 13 de septiembre.

PUBLICIDAD