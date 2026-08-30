El Tribunal Supremo Electoral y Migración de Guatemala firman un convenio para validar datos de migrantes

Rosa Mariella Rivera Acevedo y Alfredo Danilo Rivera firman un acuerdo entre el Tribunal Supremo Electoral y el Instituto Guatemalteco de Migración. (TSE Guatemala)

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El IGM y el TSE de Guatemala firmaron un convenio de cooperación para agilizar la validación de datos de guatemaltecos que viven en el extranjero, con la mira puesta en ampliar el empadronamiento y facilitar su participación en las elecciones generales de 2027.

La firma llega en un contexto de baja participación electoral fuera del país. Al 23 de agosto, el tribunal reportaba 94.254 empadronados en el extranjero y proyectaba alcanzar 95.554 con las jornadas en curso, mientras que en Estados Unidos votaron 1.452 guatemaltecos en la primera vuelta de 2023 y solo 443 en la segunda.

El acuerdo prevé una conexión directa y segura entre los centros de datos de ambas instituciones y la implementación de una interfaz de programación de aplicaciones para validar pasaportes y datos de identificación de los connacionales. La información migratoria se utilizará en procesos de validación conforme al marco legal y a los procedimientos establecidos entre las dos entidades.

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La presidenta del tribunal, Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo, sostuvo que el convenio permitirá facilitar el empadronamiento de los guatemaltecos que están fuera del territorio nacional. El director general del instituto, Alfredo Danilo Rivera, dijo que la coordinación busca generar herramientas que favorezcan la participación ciudadana de los connacionales.

Integrantes de una mesa presidium realizan una sesión oficial frente a un público sentado en un salón decorado con banderas de Guatemala. (TSE Guatemala)

El convenio apunta a corregir trabas que limitaron el voto en 2023

La cooperación entre el Tribunal Supremo Electoral y el Instituto Guatemalteco de Migración busca acercar los trámites de empadronamiento y actualización de datos a quienes residen fuera del país. El documento, firmado por ambas autoridades, tendrá una vigencia de cinco años y podrá prorrogarse por acuerdo entre las instituciones.

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La meta inmediata es fortalecer las condiciones para que más guatemaltecos en el exterior puedan ejercer sus derechos políticos en 2027. Las autoridades plantean que acercar estos servicios reduce las dificultades asociadas a la distancia y a la ubicación geográfica de los migrantes.

Ese diagnóstico coincide con lo expuesto por el magistrado Roberto Morales ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Allí atribuyó la baja participación en Estados Unidos a obstáculos logísticos, costos de desplazamiento, pérdida de jornadas laborales y a un sistema de registro electoral que sigue siendo voluntario.

Morales explicó que la participación en territorio estadounidense quedó por debajo del 2% del padrón habilitado. También señaló que las largas distancias entre los migrantes y los consulados dificultaron el acceso a los centros de votación.

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El TSE prevé ampliar el voto en Estados Unidos de 15 a 23 ciudades

Para las elecciones de 2027, el tribunal prevé ampliar de 15 a 23 ciudades el voto de guatemaltecos en Estados Unidos, aunque la meta institucional es superar las 30. El plan parte de consolidar primero la operación en ese país, donde se concentra el esfuerzo principal de expansión.

El tribunal también impulsa una campaña de concientización dirigida a familiares de migrantes que viven en Guatemala para que transmitan información a sus parientes en el exterior. A la vez, trabaja con Meta y TikTok para difundir llamados al voto y evalúa espacios publicitarios en aplicaciones móviles de entretenimiento.

Morales indicó que la radio sigue siendo el medio con mayor alcance entre los connacionales. Esa evaluación forma parte de la estrategia de comunicación con la que el organismo busca revertir los niveles de participación registrados en la última elección general.

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El costo del montaje electoral en el exterior subiría a 20 millones de quetzales

El montaje electoral en el extranjero costó 12.797.252 quetzales en 2023. Para 2027, el tribunal calcula un gasto cercano a 20 millones de quetzales, en proporción al aumento de ciudades y mesas que deberían habilitarse.

Ante una consulta del diputado Luis Rodríguez sobre el costo por votante, que en la elección pasada superó los 15.000 quetzales por persona, Morales respondió que el gasto no depende de manera directa del número de sufragios emitidos. Explicó que el desembolso está atado a la infraestructura necesaria para habilitar cada centro electoral.

El magistrado añadió que cada integrante de mesa electoral en el exterior recibe el equivalente a USD 350 en viáticos, mientras que dentro de Guatemala se pagan 350 quetzales. Esa diferencia, dijo, eleva de forma marcada el costo de la operación fuera del país.

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Morales recordó además que el Congreso tiene asignados 20 millones de quetzales anuales para las actividades de la Unidad de Voto en el Extranjero. Pese a ello, reconoció que esa partida no se ejecutó en 2025.

El magistrado sostuvo que una salida de fondo requerirá reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que serían presentadas después de las elecciones de 2027 mediante la Comisión de Actualización y Modernización Electoral. Entre las medidas en estudio figura el empadronamiento automático para todos los ciudadanos que alcancen la mayoría de edad.