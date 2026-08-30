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GTA 6: en qué consolas será su lanzamiento y en cuáles no estará disponible

Rockstar confirmó que el juego funcionará a 30 FPS, una tasa de cuadros habitual en este tipo de juegos de acción

Grand Theft Auto 6, de Rockstar
GTA 6 se lanza el 19 de noviembre de 2026 tras 13 años sin una nueva entrega de Grand Theft Auto.
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La llegada de GTA 6 es uno de los lanzamientos de videojuegos más esperados de la historia, tras 13 años de espera por una nueva entrega de la saga de Grand Theft Auto. Sin embargo, es un título que no llegará a todas las consolas y dispositivos actuales del mercado.

El juego, que se lanza el próximo 19 de noviembre, estará por ahora en solo tres consolas de Xbox y PlayStation, mientras que los usuarios de PC y de Nintendo Switch deberán esperar mucho más tiempo.

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En cuáles consolas se lanza GTA 6

Con GTA 6, Rockstar decidió enfocarse exclusivamente en la generación actual de consolas, tanto de Sony como de Microsoft.

En el ecosistema de Sony, GTA 6 estará disponible para PlayStation 5, incluyendo tanto la versión estándar como la Digital Edition y la PS5 Pro. Todas estas variantes podrán ejecutar el esperado título desde el primer día. En el caso de Microsoft, el juego llegará a Xbox Series X y Xbox Series S. El lanzamiento no incluirá versiones para consolas de generaciones anteriores ni para sistemas híbridos de Nintendo.

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GTA 6 no tendrá el modo en primera persona durante su lanzamiento.
GTA 6 estará disponible desde el primer día en PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X y Xbox Series S. (Rockstar)

Esto significa que el 19 de noviembre de 2026, GTA 6 estará disponible solamente para quienes cuenten con una de las siguientes consolas: PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X y Xbox Series S.

Diferencias entre versiones y rendimiento gráfico confirmado

El apartado gráfico y el rendimiento de GTA 6 han sido objeto de atención desde los primeros avances. Rockstar Games confirmó que, al momento de su lanzamiento, el juego funcionará a 30 cuadros por segundo (FPS) tanto en PS5 como en Xbox Series X y Series S. Por ahora, no está prevista una opción para jugar a 60 FPS desde el estreno, aunque la compañía no descarta cambios si su equipo técnico logra optimizar el título en el futuro.

De acuerdo con el jefe de desarrollo, Rob Nelson, durante el periodo de desarrollo las consolas actuales ejecutan el juego a 30 FPS, y aún es necesario consultar al equipo técnico para determinar si habrá una opción de 60 FPS, ya sea al lanzamiento o en actualizaciones posteriores.

Por el momento, tampoco se conocen detalles oficiales sobre la resolución final ni sobre la implementación de ray tracing u otras tecnologías gráficas avanzadas.

GTA 6
La compañía no confirmó una opción de 60 FPS para GTA 6, aunque no descartó cambios en futuras actualizaciones. (Rockstar Games)

La PS5 Pro podría ofrecer ventajas visuales o de rendimiento gracias a su mayor potencia gráfica y al uso de la tecnología de reescalado PSSR de Sony. Sin embargo, Rockstar no ha confirmado aún diferencias concretas entre los distintos modelos de PlayStation 5 respecto a la tasa de FPS o la calidad visual.

La situación es similar en las consolas de Microsoft: tanto la Xbox Series X como la Series S serán compatibles, aunque es previsible que existan diferencias en las configuraciones gráficas del juego debido a la disparidad de potencia entre ambas. Hasta ahora, Rockstar no ha informado cómo se traducirán estas diferencias en la experiencia de juego diaria.

Un dato relevante es que títulos anteriores de la compañía, como GTA V y Red Dead Redemption 2, solo incorporaron opciones de mayor tasa de cuadros por segundo tras actualizaciones de nueva generación o nunca las sumaron, algo que podría repetirse con GTA 6.

Plataformas y dispositivos excluidos del lanzamiento de GTA 6

La decisión de Rockstar Games deja afuera del estreno a un amplio grupo de jugadores. PlayStation 4 y Xbox One no serán compatibles con GTA 6. Quienes posean estas consolas deberán dar el salto a la nueva generación si desean jugar desde el día uno. La exclusión de estas plataformas se debe al salto tecnológico requerido por la nueva entrega, que supera las capacidades del hardware de generaciones anteriores.

La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
PlayStation 4 y Xbox One quedaron fuera del lanzamiento de GTA 6 por las limitaciones de hardware de la generación anterior.

En cuanto a los usuarios de PC, por ahora tampoco podrán acceder al juego en la fecha de estreno. Rockstar no anunció una versión para computadoras ni para tiendas digitales como Steam. Si bien la compañía suele lanzar sus títulos en PC tiempo después de su llegada a consolas, en este caso todavía no hay una confirmación ni una fecha estimada para esa versión.

Por otro lado, la Nintendo Switch 2 tampoco figura entre las plataformas confirmadas. Rockstar no anunció ningún desarrollo o adaptación específica para la próxima consola de Nintendo, que tampoco ha tenido el lanzamiento de GTA 5 y Red Dead Redemption 2, por lo que es posible que le juego nunca llegue a este dispositivo.

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