El símbolo oculto del cargador del celular que revela su fecha de caducidad

Este accesorio es de gran utilidad para evitar quedarse sin carga durante el día. (Foto: Europa Press)

Guardar

El cargador del celular, ese accesorio indispensable en la vida cotidiana, cuenta con un símbolo oculto que revela su vida útil o fecha de caducidad. Aunque suele pasar desapercibido, los fabricantes incorporan este código para advertir sobre el desgaste natural de los componentes y prevenir posibles riesgos eléctricos.

Como ocurre con otros productos electrónicos, el rendimiento del cargador se ve afectado por el paso del tiempo. Las marcas han optado por identificar la vida útil sugerida mediante un número dentro de un círculo con flechas, que puede pasar inadvertido para la mayoría de los usuarios.

PUBLICIDAD

Por qué el cargador de celular tiene fecha de caducidad

Muchos desconocen que los cargadores de celulares no están diseñados para durar indefinidamente. Los materiales internos, como cables y circuitos, sufren un desgaste progresivo con el uso continuo, la exposición a altas temperaturas o la humedad. Este deterioro puede provocar fallos en la transmisión de energía y afectar la seguridad del usuario.

El cargador es similar a otros productos electrónicos y tiene un margen de utilidad seguro antes de presentar daños. (Foto: Xiaomi)

La calidad de carga disminuye con el tiempo. Una vez superada la vida útil sugerida, la eficacia del cargador se reduce y puede aumentar el riesgo de sobrecalentamientos o cortocircuitos. Mantener un cargador más allá de su periodo indicado incrementa la posibilidad de averías y accidentes eléctricos.

PUBLICIDAD

Cómo identificar el símbolo de la vida útil del cargador

Según fabricantes como Xiaomi, en la carcasa de muchos cargadores, junto a los símbolos de certificación y datos técnicos, aparece un círculo con flechas que contiene un número.

Este símbolo, similar a los de reciclaje, indica el número de años de uso seguro sugerido desde la fecha de fabricación. Si un cargador muestra un “10” en este círculo, sugiere que puede utilizarse durante diez años sin comprometer la seguridad.

PUBLICIDAD

Se debe buscar la etiqueta en la carcasa del cargador. (Foto: Xiaomi)

Localizar este símbolo requiere observar con atención la superficie del cargador. Suele estar impreso o grabado cerca de la zona de los datos técnicos. Aunque el cargador siga funcionando al cumplir el plazo indicado, tanto la seguridad como el rendimiento pueden estar comprometidos por el envejecimiento de los materiales.

Cuáles son los riesgos de usar el cargador más allá de su vida útil

La utilización de un cargador vencido no implica una avería inmediata, pero aumenta el riesgo de fallos eléctricos, sobrecalentamientos y posibles cortocircuitos. Los componentes internos, como los condensadores y resistencias, pueden degradarse progresivamente, afectando la estabilidad del suministro de energía a la batería.

PUBLICIDAD

Uno de los riesgos es la carga lenta del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias de ignorar esta advertencia incluyen una carga más lenta, intermitente o, en casos extremos, daños al dispositivo conectado.

Los fabricantes no garantizan la misma protección contra descargas o sobrecargas una vez superada la vida útil sugerida. Por ello, se debe reemplazar el cargador tras el periodo indicado para evitar accidentes.

PUBLICIDAD

Qué otros símbolos están en el cargador del celular

Conocer el funcionamiento del cargador evita daños costosos y pérdidas irreparables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado a la fecha de caducidad, los cargadores incluyen diversos símbolos que informan sobre especificaciones técnicas y condiciones de uso. Entre los más relevantes se encuentran:

Tensión y corriente: Los términos “Input” y “Output” muestran el voltaje y la energía que el cargador puede recibir y entregar. El símbolo ~ representa corriente alterna (AC) y ⎓ corriente continua (DC).

Icono de casa: Indica que el cargador está destinado para uso en interiores.

Cubo de basura tachado: Señala que el cargador debe reciclarse adecuadamente y no desecharse con residuos domésticos.

Símbolo CE: Confirma el cumplimiento de los estándares de seguridad europeos.

Cuadrado dentro de otro cuadrado: Indica doble aislamiento eléctrico (Clase II). Un solo cuadrado corresponde a Clase I, que exige toma de tierra, mientras que tres líneas horizontales señalan Clase III, apto para tensiones muy bajas.

Asimismo, en algunos cargadores aparecen letras y números relacionados con la eficiencia energética y la temperatura máxima de operación. El símbolo “VI” suele indicar un estándar de eficiencia, mientras que un pequeño termómetro señala la temperatura máxima para un funcionamiento seguro.

PUBLICIDAD