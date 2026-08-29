Google Health se convierte en un entrenador personal: monitorea carreras y ofrece nuevas métricas para natación

Google Health permite registrar y analizar entrenamientos, con mejoras para quienes cargan ejercicios de forma manual. (Google)

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Google Health se convierte en un entrenador personal. La app empezó a desplegar la versión 5.07, una actualización que mejora el seguimiento de las actividades físicas —con foco en las carreras— y amplía las métricas disponibles para registrar entrenamientos, incluida la natación.

El comunicado de Google precisó que el lanzamiento de la versión 5.07 ya comenzó y que el despliegue continuará durante la próxima semana “en fases”, según el operador y el dispositivo.

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La actualización llega tanto para Android como para iOS, y busca incorporar cambios basados en el feedback de los usuarios.

Novedades de la versión 5.07 y para qué son útiles

Entre las mejoras principales, Google Health sumó actualizaciones en el registro manual de entrenamientos.

La app ahora habilita agregar y ajustar más métricas en esos registros y refleja las ediciones más rápido en los resúmenes. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Según la compañía, ahora es posible agregar y ajustar más métricas al cargar un ejercicio manualmente, y esas ediciones se reflejan con mayor rapidez en los resúmenes de cada sesión.

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Además, la app habilita el registro de más métricas al cambiar de un ejercicio de natación en pileta o piscina a nado en aguas abiertas, una mejora pensada para quienes alternan formatos de entrenamiento y necesitan comparar rendimientos con mayor detalle.

La actualización también apunta a hacer más confiable y fluida la experiencia de los mapas durante actividades al aire libre.

Google informó que optimizó la carga y el renderizado para que sean más rápidos y suaves, y que corrigió un error que hacía que, en algunos casos, los mapas no aparecieran cuando el teléfono se usaba para registrar una sesión de running, ciclismo o caminata.

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Google Health optimiza la experiencia de mapas durante sesiones al aire libre, con carga más veloz y renderizado más fluido. REUTERS/Manuel Orbegozo

En el caso específico de las carreras, Google indicó que las sesiones en senderos (trail) y en inclinación ahora suman al total de distancia acumulada de running. Ese ajuste permite que las estadísticas reflejen mejor el volumen real de entrenamiento, especialmente en planes que incluyen desnivel o superficies mixtas.

Por último, la versión 5.07 incorpora cambios en el seguimiento de peso: el gráfico recalibró su rango dinámico mínimo y máximo para que las tendencias y variaciones sean más fáciles de identificar “de un vistazo”.

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También incluye una corrección vinculada a Health Connect: Google señaló que resolvió un problema que hacía que algunos usuarios de Android perdieran la conexión; si fueron afectados, ahora verán Health Connect en la sección de apps asociadas dentro de la pantalla de conexiones.

Google Health recalibra el gráfico de peso para que las tendencias se vean con mayor claridad y corrige un problema de conexión con Health Connect en Android. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo/File Photo/File Photo

Google lanza un Fitbit Air edición Pokémon

Google presentó una nueva edición del Fitbit Air realizada en conjunto con Pokémon Sleep, con Pikachu como figura central del diseño.

El Fitbit Air es un dispositivo de seguimiento que se lleva en la muñeca, similar a una pulsera, y recopila información del descanso para volcarla en la aplicación mediante métricas y sugerencias.

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La “Special Edition Pokémon Sleep” integra el monitoreo de sueño de Google Health y Fitbit Air con la dinámica de la app Pokémon Sleep, como parte de los festejos por el 30° aniversario de Pokémon. El equipo fue pensado para ser liviano y apto para uso permanente; además, incorpora una pulsera microajustable para lograr un calce cómodo.

El Fitbit Air es un rastreador de muñeca tipo pulsera que registra datos de descanso y los muestra en la app como métricas y recomendaciones. (Google)

La correa se ofrece en el color “Sleepy Blue” y suma una etiqueta con impresión serigráfica y una ilustración de Pikachu durmiendo.

En relación con el análisis del descanso, la empresa señaló que Google Health identifica fases de sueño liviano y profundo y traduce esa información en orientaciones prácticas. También mencionó Google Health Coach, una función que evalúa tendencias a lo largo del tiempo para brindar recomendaciones personalizadas.

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La compra incluye, además, una prueba de tres meses de Google Health Premium.

Está pensado para uso continuo, especialmente durante la noche, con foco en monitoreo de salud y sueño. (Google)

La edición especial Fitbit Air Special Edition Pokémon Sleep ya se puede reservar en preventa online y también en locales físicos a través de Google Store y Target. Los envíos comenzarán el 15 de septiembre.

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Por su parte, la versión estándar del Fitbit Air es una pulsera inteligente sin pantalla, concebida para acompañar al usuario durante todo el día y, en especial, por la noche.