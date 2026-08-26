Eclipse lunar de agosto 2026: por qué la Luna se teñirá de rojo este jueves y cuál es la mejor hora en Argentina para observar el evento astronómico

El eclipse lunar parcial del 27 al 28 de agosto de 2026 cubrirá hasta el 96 por ciento de la superficie lunar según la NASA y será visible en América y Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El calendario astronómico de 2026 prepara un cierre espectacular para agosto: la Luna volverá a captar todas las miradas con un eclipse lunar parcial especialmente profundo.

Este evento, conocido popularmente como “Luna de Sangre” por el color que adquiere el satélite, promete ser uno de los fenómenos celestes más destacados del año.

Expertos de la NASA, la Sociedad Astronómica Estadounidense y el Planetario Galileo Galilei coinciden en que la experiencia será accesible y segura para todos los públicos, sin necesidad de equipamiento especial.

Una infografía de Infobae detalla las fases, la duración y los horarios de observación del eclipse lunar parcial que ocurrirá entre el 27 y el 28 de agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El eclipse parcial del 27 al 28 de agosto podrá observarse en su totalidad desde América y buena parte de Europa y África, así como en regiones de Medio Oriente y Asia occidental.

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El máximo ocurrirá cuando casi el 93,2% de la superficie lunar quede cubierta por la sombra más oscura de la Tierra, la umbra, generando un efecto visual que se aproxima al de un eclipse total.

A lo largo de más de cinco horas, la Luna irá transformando su aspecto y, en el punto culminante, tomará una tonalidad rojiza o cobriza que volverá inolvidable la noche para millones de observadores.

Cuándo y a qué hora será el eclipse lunar parcial de agosto 2026

El evento será visible a simple vista sin necesidad de protección ocular o instrumentos especiales y no implica riesgos para la salud visual (Imagen Ilustrativa Infobae)

El eclipse lunar parcial se desarrollará entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026. América será el continente más favorecido: en toda su extensión, desde el norte hasta el sur, la Luna estará sobre el horizonte durante todo el fenómeno, garantizando una visibilidad óptima.

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En Argentina, el máximo se producirá a la 1:14 a.m. del 28 de agosto; en México, a las 22:14 del 27; en Colombia y Perú, a las 23:14 del mismo día. En España, el punto máximo ocurrirá a las 6:14 a.m. del 28, ya cerca del amanecer.

El evento astronómico constará de varias fases. La fase penumbral, que marca el inicio, comenzará a las 22:23 del 27 de agosto en Argentina y a las 19:23 en México, con horarios intermedios para el resto de América.

El fenómeno podrá observarse en toda América durante la noche completa y en Europa en las primeras horas del 28 de agosto antes del amanecer

En esta etapa, la Luna entra en la penumbra, la zona exterior de la sombra terrestre, y el cambio resulta apenas perceptible a simple vista. Más tarde, la fase parcial, la más notoria, se iniciará a las 23:33 en Argentina, a las 20:33 en México y a las 4:33 del 28 en España. Aquí la umbra terrestre comienza a avanzar sobre el disco lunar, generando el característico “mordisco” que oscurece la superficie.

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El momento de mayor cobertura, el máximo del eclipse, ocurrirá cuando la Luna esté profundamente sumergida en la umbra. En Argentina será a la 1:14, en México a las 22:14 y en España a las 6:14. En ese instante, la superficie lunar mostrará un intenso color rojo o cobrizo, efecto causado por la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre. El eclipse concluirá con la salida de la Luna de la umbra, aproximadamente a las 2:52 en Argentina, y el final de la fase penumbral, a las 4:01. En total, el fenómeno se extenderá por cinco horas y 38 minutos, tiempo suficiente para que el público disfrute de cada etapa.

La magnitud de este eclipse lunar parcial lo acerca a los parámetros de un eclipse total, con un 93,2% de la Luna cubierta, tal como detalla la NASA. Para los observadores, el espectáculo será visible tanto en zonas urbanas como rurales, siempre que el cielo se mantenga despejado.

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Cómo ver el eclipse lunar de agosto 2026

A man watches the lunar eclipse through a telescope at Sports City in Amman, Jordan, September 7, 2025. REUTERS/Alaa Al Sukhni

Una de las grandes ventajas del eclipse lunar es su accesibilidad. A diferencia de los eclipses solares, que requieren filtros especiales para evitar daños oculares, el eclipse lunar puede contemplarse a simple vista y sin riesgos para la salud. No se necesita ningún tipo de protección ocular ni instrumental. “Los eclipses de Luna no representan ningún daño para la vista del ser humano”, afirmó Adrián González, divulgador científico del Planetario Galileo Galilei, e invitó a disfrutar del evento “desde el patio de casa o veredas”.

Para mejorar la experiencia, los astrónomos recomiendan alejarse de fuentes intensas de contaminación lumínica, como faroles urbanos o carteles, y buscar un horizonte despejado. Espacios abiertos, terrazas, plazas o zonas elevadas permitirán captar mejor los detalles del fenómeno. En ciudades con mucha luz artificial, elegir lugares con menos iluminación hará la diferencia. El uso de binoculares o telescopios básicos no resulta obligatorio, pero sí aumenta la posibilidad de distinguir los cráteres, relieves y matices de color en la superficie lunar.

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El Planetario Galileo Galilei, en Buenos Aires, planea abrir sus puertas la noche del 27 de agosto con una actividad gratuita que incluirá 10 telescopios, música en vivo y estaciones accesibles para todo público, siempre que el clima lo permita. En otras ciudades, clubes astronómicos y sociedades científicas también preparan encuentros y actividades especiales. La observación puede transformarse en un evento educativo y familiar, ideal para compartir con niños, estudiantes y aficionados de todas las edades.

¿Por qué la Luna se tiñe de rojo?

Durante el máximo del eclipse la Luna adquirirá un tono rojo o cobrizo efecto conocido como Luna de Sangre causado por la dispersión de la luz solar (Photo by Angelos TZORTZINIS / AFP)

La fase de máximo oscurecimiento es el mejor momento para observar la “Luna de Sangre”, aunque todo el proceso resulta atractivo.

El fenómeno conocido como “Luna de Sangre” se produce porque la luz solar, al atravesar la atmósfera terrestre, se dispersa y filtra. Las ondas cortas, como el azul y el violeta, se dispersan antes de llegar a la Luna, mientras que los tonos rojos y naranjas logran alcanzarla y reflejarse en su superficie. El Planetario Galileo Galilei resumió el proceso: “Parte de la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la Luna. En dicho recorrido, la atmósfera dispersa las ondas cortas, lo que permitirá que predominen los tonos rojos”.

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Durante el máximo del eclipse, el brillo lunar disminuye, facilitando la visión de estrellas y constelaciones cercanas. Se recomienda alternar la observación de la Luna con la exploración del cielo circundante, ya que la oscuridad temporal revela objetos normalmente ocultos por la luz lunar.

Cuántos tipos de eclipse hay y qué sucede durante un eclipse lunar

El color rojizo de la Luna durante el eclipse depende de la cantidad de polvo o nubes en la atmósfera que filtran selectivamente la luz azul REUTERS/Annegret Hilse

Para que ocurra un eclipse, la Tierra, el Sol y la Luna deben alinearse perfectamente. Como la órbita lunar está inclinada respecto a la órbita terrestre, estos eventos no son frecuentes. Existen dos grandes tipos de eclipses: los solares y los lunares. En un eclipse lunar, la sombra de la Tierra oscurece la Luna durante la fase de luna llena. En los eclipses solares, en cambio, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y bloquea la luz solar.

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La Sociedad Astronómica Estadounidense aclara que, a diferencia de un eclipse solar, que solo es visible desde una franja estrecha de la Tierra, los eclipses lunares pueden contemplarse desde todo el hemisferio nocturno donde la Luna se encuentre sobre el horizonte. Además, tienen mayor duración, lo que permite disfrutarlos sin prisas.

Los eclipses lunares pueden ser penumbrales, parciales o totales, dependiendo de la parte de la sombra terrestre que cubra la Luna. Durante el eclipse parcial de agosto 2026, la mayor parte del disco lunar (más del 93%) quedará sumergida en la umbra, la zona más oscura de la sombra.

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Los eclipses lunares pueden observarse desde todo el hemisferio nocturno y a diferencia de los solares duran más tiempo y son más accesibles (Time and Data)

Según la NASA, “durante el instante de máxima alineación cerca del 96.2% del área aparente del disco lunar queda sumergida en la umbra terrestre”.

La noche del 27 al 28 de agosto de 2026, el cielo ofrecerá una oportunidad perfecta para observar la dinámica del sistema Tierra-Luna-Sol y reflexionar sobre la relación entre los grandes procesos astronómicos, las tradiciones culturales y la fascinación humana por los fenómenos celestes.