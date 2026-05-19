Cómo asegurar una videollamada estable: claves para tu conexión

La latencia cumple un papel determinante en la experiencia del usuario. (Imagen ilustrativa Infobae)

Asegurar que una videollamada transcurra sin interrupciones depende, en gran medida, de la calidad de la conexión a Internet. Para lograr una comunicación fluida y evitar problemas como cortes, baja resolución o retrasos en el audio y video, es necesario prestar atención a varios elementos técnicos.

Estos factores incluyen la velocidad de la red, la latencia y la estabilidad general de la conexión. Comprender cómo influyen y qué se puede hacer para optimizarlos es clave para cualquier usuario que utilice plataformas como Zoom, Google Meet o WhatsApp, ya sea desde un ordenador o desde un dispositivo móvil.

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Factores esenciales para una videollamada sin cortes

El rendimiento óptimo de una videollamada se logra cuando la conexión cumple con ciertos requisitos técnicos. El primero de ellos es la velocidad de Internet, tanto de subida como de bajada, ya que la transmisión de video y audio requiere que el flujo de datos sea constante en ambos sentidos.

Para llamadas en calidad HD básica, suele bastar con una velocidad de 5 Mbps. (Imagen ilustrativa Infobae)

Se recomienda que la velocidad mínima para una videollamada de calidad sea de 25 Mbps. En situaciones donde participan varias personas o se utiliza la máxima resolución disponible, lo ideal es contar con velocidades entre 50 y 100 Mbps. Para llamadas en calidad HD básica, suele bastar con una velocidad de 5 Mbps, mientras que para Full HD se aconseja al menos 10 Mbps.

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Además de la velocidad, la latencia cumple un papel determinante en la experiencia del usuario. La latencia es el tiempo que tarda la señal en viajar desde el dispositivo al servidor y regresar, y se mide en milisegundos.

Una latencia inferior a 30 ms es suficiente para mantener una conversación fluida, aunque lo óptimo es que se sitúe por debajo de los 20 ms para minimizar cualquier retraso perceptible en las respuestas o en la sincronización del audio y el video.

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Se recomienda que la velocidad mínima para una videollamada de calidad sea de 25 Mbps. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estabilidad de la conexión es otro pilar fundamental. Una red inestable, afectada por cortes frecuentes o caídas de señal, puede arruinar cualquier reunión virtual. Es recomendable asegurarse de que la cobertura Wi-Fi sea adecuada en el lugar desde donde se realiza la videollamada.

También se aconseja cerrar programas o aplicaciones que consuman ancho de banda, mantener actualizado el sistema operativo y revisar la configuración de red del dispositivo para evitar conflictos.

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Velocidad de Internet ideal para videollamadas de calidad

La velocidad de Internet necesaria varía según el tipo de videollamada y la cantidad de participantes. Para una conexión adecuada, las plataformas más populares requieren un mínimo de 25 Mbps en la mayoría de los casos.

La velocidad de Internet necesaria varía según el tipo de videollamada. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si la videollamada es grupal y se busca la máxima calidad de imagen y sonido, es preferible optar por conexiones de entre 50 y 100 Mbps. En el caso de videollamadas individuales o con calidad baja, pueden funcionar correctamente con velocidades desde 5 Mbps para HD y 10 Mbps para Full HD.

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Es importante destacar que la velocidad debe ser simétrica, es decir, tanto la subida como la bajada deben ser equivalentes. Esto se debe a que, durante la videollamada, el usuario envía su imagen y voz al servidor y también recibe la señal de los demás participantes. Por ello, es recomendable realizar pruebas de velocidad antes de iniciar la comunicación, utilizando herramientas específicas disponibles en línea.

Impacto de la latencia en la experiencia de videollamadas

La latencia se convierte en un factor determinante a la hora de mantener una conversación sin interrupciones ni retrasos. Cuando la latencia supera los 30 ms, pueden aparecer problemas como eco, desfase entre el audio y el video o respuestas tardías, lo que dificulta la comunicación.

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Es recomendable asegurarse de que la cobertura Wi-Fi sea adecuada en el lugar desde donde se realiza la videollamada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lograr la mejor experiencia, lo aconsejable es mantener la latencia por debajo de los 20 ms, lo más próxima posible a cero.

La latencia se ve afectada por la calidad de la red, la distancia a los servidores y la presencia de obstáculos físicos o interferencias en la señal Wi-Fi. Por eso, resulta útil realizar pruebas de ping antes de iniciar una videollamada, especialmente si se trata de una reunión profesional o de relevancia personal.

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Consejos para mejorar la estabilidad de la conexión durante videollamadas

Garantizar la estabilidad de la conexión es esencial para evitar cortes repentinos o pérdida de calidad durante la comunicación. Uno de los consejos principales es optimizar la cobertura Wi-Fi en el espacio donde se realiza la llamada.

Mantener el dispositivo actualizado y revisar la configuración de red también ayuda a reducir la posibilidad de fallos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si es posible, conviene utilizar una conexión por cable Ethernet, ya que proporciona mayor estabilidad y menor interferencia que la red inalámbrica.

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Otra medida recomendable es cerrar todas las aplicaciones y programas que puedan estar utilizando el ancho de banda, como descargas en segundo plano o plataformas de streaming.

Mantener el dispositivo actualizado y revisar la configuración de red también ayuda a reducir la posibilidad de fallos. En casos donde la señal Wi-Fi sea débil, la instalación de un repetidor o amplificador puede marcar la diferencia.