Qué es six-seven y mewing y por qué son las técnicas más usadas para farmear aura en la Generación Z

Las batallas de aura se vuelven fenómeno urbano y convierten gestos virales en competencia social

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La Generación Z ha convertido las batallas de aura en un fenómeno viral que trasciende lo digital y se instala en el espacio público, combinando gestos, poses y actitudes para competir por carisma y reconocimiento social.

Estas competencias han transformado la manera en la que los jóvenes buscan destacar, utilizando códigos que mezclan el lenguaje de los videojuegos y la cultura pop con el lenguaje corporal.

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Entender qué significan términos como “six-seven” o “mewing” es clave para descifrar la lógica de estas batallas, donde acumular “puntos de aura” se ha vuelto una nueva forma de validar el estatus y el prestigio dentro y fuera de las redes sociales.

Jóvenes de la Generación Z trasladan a plazas duelos de carisma donde la audiencia decide por reacción colectiva, en un formato que mezcla lenguaje gamer, cultura pop y performance corporal para “sumar puntos” simbólicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de farmear aura y el nuevo lenguaje

La expresión “farmear aura” nace de la unión entre el concepto de “farmear”(repetir acciones para ganar recursos en videojuegos como League of Legends o Pokémon Unite) y la idea de “aura” entendida como la suma de carisma, seguridad y magnetismo personal.

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Así, “farmear aura” significa ejecutar gestos o actitudes capaces de aumentar simbólicamente el prestigio social, tanto en la vida cotidiana como en los entornos digitales.

Esta lógica de competencia simbólica se ha potenciado en redes como TikTok, Instagram y X, donde los usuarios asignan cifras de aura (“+1000 de aura” o “perdió aura”) a quienes destacan o fallan en público. El proceso de valoración es colectivo y visible: la viralización y los comentarios amplifican el impacto de cada gesto, consolidando la competencia por presencia y creatividad.

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Las competencias reúnen a dos participantes que improvisan poses y actitudes mientras evitan reír, y la victoria depende de aplausos, gritos y viralización posterior, consolidando una forma nueva de reconocimiento fuera de pantalla (Redes Sociales)

Cuáles son los gestos para farmear aura

‘Six-seven’: el gesto de aprobación desenfadada

Nacido en comunidades de baile y comedia rápida de TikTok, el “six-seven” es una secuencia fluida de manos que mezcla un chasquido sutil con una inclinación de muñeca. Sirve para subrayar momentos de éxito personal o remates ingeniosos, proyectando una actitud relajada y sofisticada sin necesidad de palabras.

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‘Mewing’ y el ademán de silencio en la mandíbula

El “mewing”, técnica de posicionar la lengua en el paladar para definir la línea mandibular, pasó de los foros ortodóncicos a la estética de los memes. En el contexto social, se acompaña con el dedo índice sobre los labios (señal de silencio) que luego se desliza por la mandíbula, simbolizando concentración en el atractivo personal y una actitud enigmática.

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‘Aura walk’: caminar con presencia magnética

La “aura walk” es la caminata que representa el dominio del espacio: paso pausado, espalda recta, mirada fija y hombros relajados. Ignorando distracciones, quienes la practican buscan transmitir confianza y control absoluto, materializando en movimiento la idea de sumar “puntos de aura”.

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Del algoritmo a la plaza, la Generación Z convierte el carisma en un juego colectivo con reglas informales (Composición: Infobae Perú)

‘Looking Away’: el arte del desinterés estudiado

Mirar ligeramente al costado o al suelo en fotos y videos reemplaza a la sonrisa directa de otras generaciones. Esta pose transmite misterio y naturalidad, eliminando la sensación de estar posando y añadiendo un toque editorial y relajado.

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‘Eye Roll’ con microsonrisa táctica

El clásico rodar de ojos, combinado con una leve sonrisa, se ha resignificado como un gesto de ironía y complicidad. Usado para desdramatizar situaciones o conectar con la audiencia, demuestra que nada se toma demasiado en serio.

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‘Chin Touch’: el marco facial de liderazgo

Inspirado en la moda y el lenguaje corporal, este gesto consiste en apoyar suavemente los dedos sobre el mentón. Además de enmarcar las facciones, transmite introspección y liderazgo tranquilo, atrayendo la atención hacia el rostro.

‘Lacing Fingers’ y estiramiento de hombros de victoria

Al cruzar las manos detrás de la cabeza y expandir el tórax, este gesto proyecta triunfo y dominio. Muy usado en videos de estilo de vida y desarrollo personal, envía la señal de control y alivio.

A partir de 2026, la tendencia de “farmear aura” se trasladó de las redes sociales a las plazas de varias ciudades de América Latina. En estos eventos, dos participantes compiten por proyectar mayor carisma y presencia ante un público espontáneo que actúa como jurado. El reto es mantener la compostura, evitar reír y sostener el personaje; la victoria la decide la reacción colectiva.

El traslado de estas dinámicas del mundo digital a los espacios urbanos revela cómo la cultura de la Generación Z redefine la interacción social y la apropiación del espacio público. Lo que antes era exclusivo de plataformas virtuales, hoy se vive en plazas, parques y calles, donde los jóvenes transforman lugares cotidianos en escenarios de competencia simbólica y expresión creativa.