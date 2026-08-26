Truco de Netflix para ver películas y series sin internet en cualquier país

Qué límites tienen las descargas de Netflix, caducidad por licencias y restricciones por título - REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Guardar

Netflix ofrece una función clave para quienes desean ver películas y series sin depender de una conexión a internet o datos móviles: la descarga de contenido offline. Esta alternativa se ha convertido en una herramienta indispensable para quienes viajan, viven en zonas con conectividad limitada o simplemente quieren ahorrar datos.

La opción de descargar títulos directamente en el dispositivo permite disfrutar del catálogo en cualquier momento y lugar, sin interrupciones ni preocupaciones por la señal.

PUBLICIDAD

La cantidad disponible depende del plan y del espacio de almacenamiento, y el uso de redes inalámbricas evita consumos elevados de datos móviles, especialmente al preparar contenido para vuelos, trenes o trayectos largos - EFE/EPA/NEIL HALL

¿Cómo funciona la descarga de contenido en Netflix?

Netflix posibilita la descarga de series y películas en dispositivos móviles y tablets compatibles, para que el usuario pueda verlas sin conexión cuando lo desee. Esta función está disponible en:

Teléfonos y tablets con Android.

iPhone o iPad con iOS.

Tablets Amazon Fire.

Google Chromebook (con Google Play Store instalada).

Es importante asegurarse de tener la versión más reciente de la aplicación de Netflix y el sistema operativo actualizado para asegurar la compatibilidad con la función de descargas.

PUBLICIDAD

Netflix permite hasta 100 descargas por dispositivo y recomienda hacerlas por wifi para ahorrar datos - REUTERS/Mike Blake/File Photo

Paso a paso: descargar películas y series para ver offline

1) Busca el título: Abre la app de Netflix y escribe el nombre de la película o serie que te interesa. Verifica si aparece el ícono de descarga (una flecha hacia abajo), señal de que el contenido está disponible para descargar. También puedes filtrar directamente por “Disponible para descargar”.

2) Selecciona y descarga:

Para películas: pulsa el botón Descargar en la página del título.

Para series: elige el episodio que deseas y pulsa el ícono de descarga junto a cada capítulo, o utiliza la opción Descargar temporada para guardar todos los episodios.

3) Conéctate a wifi: Aunque es posible descargar con datos móviles, se recomienda hacerlo bajo una red wifi para evitar el consumo excesivo de datos.

PUBLICIDAD

4) Revisa el almacenamiento: Puedes tener hasta 100 descargas activas por dispositivo, siempre que estén incluidas en tu plan de Netflix.

El ícono de flecha marca qué títulos se pueden bajar en Netflix y guardarlos en el dispositivo - REUTERS/Dado Ruvic

Acceso y visualización de contenido descargado

Una vez descargados, los títulos solo estarán disponibles en el dispositivo donde se realizó la descarga. Para reproducirlos:

Abre la app de Netflix. Selecciona la pestaña Descargas. Elige el título y pulsa Reproducir.

Las descargas pueden verse utilizando cualquier perfil de Netflix registrado en el dispositivo. No obstante, si se utiliza un perfil de Niños, algunas series o películas con clasificación por edad más alta podrían no estar disponibles offline.

PUBLICIDAD

Restricciones en las descargas

Caducidad : Las descargas tienen un periodo de validez determinado por los acuerdos de licencia. Pasado ese plazo, el título vence y hay que renovarlo si se quiere seguir viendo offline.

Límites de descarga : Algunos contenidos pueden descargarse solo un número limitado de veces al año.

Eliminación de contenido : Tras ver los títulos descargados, es recomendable eliminarlos del dispositivo para liberar espacio de almacenamiento.

Cancelación de cuenta: Si se cancela la suscripción, las descargas se eliminan automáticamente. Al reactivar la membresía, será necesario volver a descargar el contenido deseado.

La plataforma permite guardar títulos en el dispositivo y reproducirlos sin conexión, una opción útil para viajes o zonas con señal débil, con pasos simples desde la app y recomendaciones para hacerlo por wifi - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función de descarga es especialmente útil para quienes viajan o se desplazan a lugares sin acceso estable a internet. También resulta ideal para niños y adolescentes en trayectos largos o para quienes desean controlar el consumo de datos móviles.

Para aprovechar al máximo esta función:

Planifica las descargas antes de un viaje o salida.

Gestiona el espacio de almacenamiento para evitar interrupciones.

Mantén la app de Netflix y el sistema operativo actualizados para evitar incompatibilidades.

La posibilidad de acceder a contenido offline responde a una necesidad creciente de flexibilidad y autonomía en el consumo audiovisual. En un contexto donde la movilidad y la conectividad no siempre están garantizadas, conocer cómo aprovechar esta función de Netflix puede marcar la diferencia para usuarios de todas las edades.

PUBLICIDAD

La descarga de contenido offline en Netflix es un truco sencillo que brinda libertad y comodidad, garantizando entretenimiento en cualquier circunstancia, sin depender de la conexión a internet.