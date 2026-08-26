Diccionario básico de Farmear aura: qué es, mewing, six-seven, Bro y todo sobre las batallas

Así hablan los jóvenes: diccionario de expresiones como “farmear aura”, “cringe” y “sigma” - (Foto: Infobae Argentina/Gustavo Gavotti)

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La Generación Z y Alpha ha consolidado una cultura digital que se expresa a través de nuevos códigos, gestos y palabras que dominan el lenguaje cotidiano de las redes sociales. Términos como “farmear aura”, “mewing” o “six-seven” han saltado de foros y videojuegos a TikTok, Instagram y los chats grupales, marcando una identidad propia e influyendo en la manera en la que millones de jóvenes se relacionan, compiten y se proyectan en el mundo digital y fuera de él.

En un entorno donde la viralidad determina tendencias y pertenencia, entender este vocabulario es clave para descifrar las nuevas formas de interacción social, humor, autoimagen y creatividad colectiva que definen la conversación online.

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“Farmear aura” y “six-seven” explican cómo la Generación Z mide carisma y neutralidad en redes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de “farmear aura” y el nuevo lenguaje digital

“Farmear aura” nace de la fusión de conceptos propios del gaming y la cultura de internet. “Farmear” viene del inglés “farming”, término en videojuegos que se refiere a repetir acciones para acumular puntos, recursos u objetos.

“Aura”, por su parte, designa en las redes la presencia, carisma o prestigio de una persona. Así, “farmear aura” significa sumar puntos simbólicos de carisma: quien hace algo ingenioso, elegante o magnético “gana aura” (“+1000 de aura”), mientras que quien pasa vergüenza o fracasa “pierde aura”.

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Este código, popular en juegos de rol y redes, funciona como una métrica humorística de reputación y estatus. Los usuarios celebran gestos, poses o actitudes que proyectan seguridad y personalidad, mientras penalizan aquello que consideran “cringe” o poco auténtico, reforzando la competencia simbólica por reconocimiento social.

Mewing y sigma se vuelven códigos virales entre meme, estética y sátira en la cultura digital juvenil - (Foto: Infobae Argentina/Gustavo Gavotti)

Qué significa six-seven, mewing y sigma en las batallas de aura

Uno de los gestos más extendidos es el “six-seven” (o 6-7), nacido en comunidades de Discord y TikTok. Se utiliza para calificar algo como mediocre o “meh”, situándolo en un punto medio entre lo destacable y lo criticable. En una escala del 1 al 10, “six-seven” equivale a lo pasable, lo olvidable.

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El “mewing” salto a la cultura viral lo convirtió en un meme visual y una señal de evasión o vanidad digital. El gesto de llevar el dedo índice a los labios y deslizarlo sobre la mandíbula comunica, en tono irónico, que uno no puede responder porque está “entrenando” su rostro. Así, el mewing pasó de ser un consejo estético a un guiño humorístico sobre la obsesión por la apariencia y la autoimagen en redes sociales.

Otro concepto clave es el de “Sigma” o “Sigma Male”, que describe a una persona autosuficiente, distante de la validación social y ajena a la jerarquía tradicional. Popularizado en TikTok y YouTube con memes y ediciones de personajes como Patrick Bateman (American Psycho) o John Wick, el “Sigma Face” (expresión fría y desafiante) se usa hoy tanto en serio como en broma para celebrar actitudes excéntricas, egocéntricas o absurdamente independientes.

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Estas palabras funcionan como atajos para describir conductas, emociones y dinámicas de interacción, y se expanden entre plataformas como forma de reconocer tribus digitales, reforzar pertenencia y establecer complicidad en comunidades - REUTERS/Manuel Ausloos/Foto de archivo

Diccionario básico para descifrar la jerga viral

Basado: persona que tiene razón, sincera o con principios sólidos.

Bro: amigo o colega.

Cringe: algo que da vergüenza ajena o resulta incómodo.

Delulu: quien vive en su propia fantasía, ajeno a la realidad.

Factos: usado para afirmar que algo es cierto.

Flexear: presumir, fardar o alardear.

Flop: fracaso, algo que no ha funcionado.

Full: completamente, “a tope”.

Funa: cancelación pública o exposición de alguien.

Ghostear: dejar de responder mensajes repentinamente.

God: algo o alguien extraordinario.

Literal: intensificador de expresión.

Mood: estado de ánimo o situación con la que uno se identifica.

NPC: persona que actúa de forma automática, sin personalidad.

POV: “punto de vista”, usado para narrar en primera persona.

Prime: mejor momento de alguien o algo.

Random: algo sin sentido o aleatorio.

Shippear: desear que dos personas sean pareja.

Six-seven: mediocridad, neutralidad.

Skibidi: expresión viral sin significado concreto.

Trolear: gastar bromas o vacilar a alguien.

La proliferación de esta jerga viral demuestra cómo la Generación Z no solo consume tendencias, sino que las adapta y reinventa, fusionando cultura pop, videojuegos, humor y referencias visuales en un lenguaje propio. Estos códigos, lejos de ser meras modas pasajeras, delimitan comunidades, refuerzan identidades y marcan nuevas formas de creatividad y pertenencia.

En un mundo donde la viralidad dicta comportamientos, dominar este diccionario es clave para entender la autoimagen y la conversación digital de una generación que redefine, a cada paso, las reglas del juego social.

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