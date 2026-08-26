Nacional vs. Cali: el peligro de ver el partido online en Roja Directa, Fútbol Libre o Pirlo TV

Alfredo Morelos. Ver Nacional vs. Cali en portales “gratis” dispara riesgos de malware y robo de datos en el streaming pirata - crédito Atlético Nacional

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Atlético Nacional y Deportivo Cali disputan este miércoles 26 de agosto un partido clave de la Liga BetPlay II-2026, atrayendo la atención de miles de hinchas que buscan seguir la transmisión en directo. Si bien el encuentro se emitirá de forma oficial por Win Sports, la popularidad de portales como Roja Directa, Fútbol Libre o Pirlo TV ha hecho que cada vez más usuarios busquen alternativas “gratuitas” para ver fútbol online.

Esta tendencia, impulsada por la barrera de las suscripciones y la facilidad de acceso, oculta riesgos graves de seguridad digital que pueden poner en peligro los datos personales, la privacidad y hasta el funcionamiento del dispositivo. Conocer cómo funcionan estos portales y cuáles son sus amenazas es esencial antes de hacer clic en la próxima transmisión.

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Sitios como Roja Directa, Fútbol Libre o Pirlo TV atraen hinchas con transmisiones no oficiales, pero suelen monetizar con anuncios agresivos, redirecciones y tácticas de phishing que pueden comprometer cuentas, tarjetas y seguridad del dispositivo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo operan los portales de fútbol pirata

A diferencia de las plataformas oficiales, los sitios ilegales no cobran suscripciones ni garantizan calidad de transmisión. Su modelo de negocio se basa en atraer tráfico masivo y monetizar cada visita a través de anuncios agresivos y trampas digitales. Durante partidos de alto interés como Nacional vs. Cali, la avalancha de usuarios multiplica la rentabilidad de cada clic.

Estos portales suelen estar llenos de banners, pop-ups y scripts publicitarios que se activan con cualquier interacción. Es común encontrar clones con dominios similares y extensiones poco habituales, lo que dificulta identificar una fuente legítima y aumenta el riesgo de caer en sitios aún más saturados de trampas.

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En la mayoría de estos sitios, el clásico botón de “reproducir” rara vez inicia el partido al primer intento. Suele activar una cadena de ventanas emergentes, redirecciones a páginas de apuestas dudosas, encuestas invasivas o alertas falsas de seguridad. Muchas páginas solicitan datos personales, correos electrónicos o incluso números de tarjeta para supuestamente “validar la cuenta” o “activar HD”. Ningún servicio oficial pide ese tipo de información para acceder a la transmisión.

Portales ilegales monetizan cada clic durante partidos clave y exponen a los usuarios a phishing y extorsión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas tácticas de phishing buscan robar credenciales y datos sensibles. En usuarios de Android, el riesgo aumenta con la oferta de descargar archivos APK supuestamente necesarios para ver el partido. Instalar aplicaciones fuera de Google Play puede introducir malware, spyware o troyanos que comprometen la seguridad del teléfono y la información almacenada.

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Qué gana el atacante y qué arriesga el usuario

El atacante monetiza cada clic y dato obtenido, desde la visualización de anuncios hasta la reventa de información personal en mercados ilegales. El usuario, mientras tanto, no solo pierde paciencia lidiando con anuncios, sino que puede entregar sin querer credenciales de correo, redes sociales o tarjetas de crédito, exponiéndose a fraudes, secuestro de cuentas o cargos no autorizados.

Algunos scripts maliciosos instalan software que roba contraseñas, accede a mensajes o incluso toma el control parcial del dispositivo, abriendo la puerta a extorsión, robo de identidad y otras amenazas graves.

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Instalar APK para ver fútbol es una de las rutas más comunes para infectar Android con malware - REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

Señales de alerta: cómo identificar un sitio peligroso

Dominios con nombres alterados o extensiones poco habituales.

Ventanas emergentes constantes, incluso al no interactuar con la página.

Mensajes urgentes como “su teléfono está infectado” o “actualice ahora”.

Promesas de “HD garantizado”, “sin anuncios” o “sin cortes”.

Solicitud de tarjeta bancaria, contraseñas o permisos del sistema.

Si una página saturada de anuncios y solicitudes de información presume de ser “gratis”, esa es su verdadera trampa: monetiza cada dato que entregas y cada clic que realices.

Los partidos oficiales, aunque requieran suscripción o pago puntual, ofrecen garantías de calidad, privacidad y seguridad digital. La elección de servicios autorizados es la mejor defensa frente a las amenazas ocultas del streaming ilegal.

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Proteger tus datos y dispositivos debe ser tan prioritario como disfrutar del fútbol en vivo: el costo de un acceso gratuito puede ser mucho mayor que el de una suscripción. La prevención, la información y la elección de plataformas legítimas son la mejor estrategia para disfrutar del deporte sin riesgos digitales.