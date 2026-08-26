Alimentos que no sabías que podías cocinar en una freidora de aire: pochoclo, pasta y postres

La freidora de aire permite preparar alimentos variados más allá de las frituras tradicionales, ampliando las opciones en la cocina cotidiana. (Foto: Europa Press)

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Existen dudas frecuentes sobre qué alimentos pueden prepararse en la freidora de aire, así como mitos relacionados con la seguridad y la calidad nutricional de los platos.

Según la Academia Española de Nutrición y Dietética, muchas de estas ideas no corresponden con las posibilidades reales que ofrece esta tecnología. Productos como pochoclo, pasta y postres pueden prepararse si se siguen las pautas adecuadas, sin perder practicidad ni equilibrio nutricional.

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Cómo es posible preparar pochoclo o palomitas de maíz en una freidora de aire

Un mito muy extendido sostiene que la freidora de aire no permite cocinar palomitas de maíz. Según la Academia Española de Nutrición y Dietética, esto no es cierto.

El uso de granos naturales y aceite de oliva convierte a las palomitas en un snack saludable y fácil de preparar en este electrodoméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las palomitas, conocidas como pochoclo, pueden prepararse fácilmente utilizando una pequeña cantidad de aceite de oliva y poca sal. Así se logra un snack con menor contenido de grasas saturadas y sodio en comparación con las versiones tradicionales hechas con mantequilla.

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El procedimiento sugerido consiste en precalentar la freidora de aire a 180°C durante dos o tres minutos, colocar una fina capa de granos de maíz y cocinar entre ocho y diez minutos.

Es importante evitar las bolsas de palomitas diseñadas para microondas, porque sus componentes no son aptos para este tipo de cocción. De este modo, el resultado es un aperitivo saludable si se controla la cantidad de aceite y sal.

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De qué forma se puede cocer pasta en una freidora de aire

La idea de que la pasta no puede cocinarse en la freidora de aire está muy difundida. Sin embargo, los expertos señalan que sí es posible, siempre que se utilicen los accesorios y procedimientos correctos. Es clave usar un molde apto para freidora de aire, llenarlo de agua, añadir la pasta y una pizca de sal.

La freidora de aire permite cocer pasta de forma sencilla y rápida, utilizando moldes aptos y controlando el punto de cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para conseguir una textura al dente, se aconseja cocer a 200°C durante quince minutos. Si se prefiere la pasta más blanda, basta con prolongar la cocción dos o tres minutos más.

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Al finalizar, se pueden agregar salsas o condimentos y dejar en el aparato de tres a cuatro minutos adicionales para integrar los sabores. Este método permite preparar platos rápidos y versátiles, sin renunciar a la textura característica de la pasta tradicional.

Cómo hacer postres en la freidora de aire

La afirmación de que la freidora de aire no es útil para la repostería carece de fundamento. Según la autoridad española, este aparato se ha consolidado como una opción versátil para preparar dulces caseros con menos grasa y en menos tiempo.

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Bizcochos y brownies logran una textura esponjosa al adaptar las recetas tradicionales del horno a la freidora de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El truco consiste en adaptar las temperaturas y los tiempos del horno, reduciendo entre diez y veinte grados la temperatura y revisando el proceso cada cinco o diez minutos.

Para lograr una textura homogénea y esponjosa en bizcochos y brownies, los expertos sugieren precalentar la freidora de aire y utilizar papel de horno o moldes de silicona compatibles. Esta técnica permite experimentar con recetas clásicas y modificar ingredientes para obtener versiones más saludables, sin perder calidad ni sabor.

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De qué forma se puede gratinar preparaciones en La freidora de aire

Otra de las dudas habituales es si la freidora de aire permite gratinar platos como lasaña, macarrones o casseroles. Sí es posible, siempre que se seleccione la función adecuada y se ajusten los parámetros del aparato. Para gratinar, se debe utilizar una temperatura de entre 200°C y 250°C, adaptando el tiempo a cada preparación.

Platos como lasaña y macarrones pueden gratinarse ajustando la temperatura y vigilando el proceso para evitar que el queso se queme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia del horno, donde se puede observar el avance del gratinado, en la freidora de aire es necesario abrir el aparato cada cierto tiempo para evitar que el queso se queme. Así se obtiene una capa crocante y dorada, con la ventaja de reducir el tiempo de cocción y el consumo de energía.

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Qué cuidados hay que tener con los alimentos congelados

La posibilidad de cocinar alimentos congelados en la freidora de aire genera dudas sobre la seguridad y el resultado final. No solo es posible descongelar pan con la función específica, sino que se pueden cocinar croquetas, verduras y otros productos congelados sin necesidad de descongelar previamente.

Las pautas principales son no sobrecargar la cesta y ajustar la temperatura según el tipo de alimento. Los productos congelados suelen requerir algunos minutos adicionales de cocción para alcanzar la textura deseada.

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