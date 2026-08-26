América Latina

Bolivia: suman tres los detenidos vinculados a Fernando Cerimedo en dos casos distintos

Los sospechosos tendrían relación con el estratega argentino: dos están vinculados al ataque a la abogada Nadia Beller y uno implicado en la investigación por enriquecimiento ilícito

Policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen custodian a Fernando Cerimedo al concluir su audiencia cautelar en Santa Cruz de la Sierra el 21 de agosto de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez
Policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen custodian a Fernando Cerimedo al concluir su audiencia cautelar en Santa Cruz de la Sierra el 21 de agosto de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez
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A nueve días de la detención de Fernando Cerimedo, el asesor del presidente Rodrigo Paz, hay tres personas presas acusadas de haber colaborado con el consultor en dos procesos penales distintos.

El estratega argentino de 45 años fue acusado por su amante, la abogada y operadora Nadia Beller, de haber ordenado el ataque armado del que fue víctima la noche del 17 de agosto. Tras sobrevivir a los disparos, Beller acusó a Cerimedo de supuestos casos de corrupción estatal y de haber ostentado un poder que trascendía el ámbito comunicacional que señala el Gobierno.

El atentado de dos sicarios provocó la aprehensión de Cerimedo y su posterior detención preventiva por 180 días en la cárcel de Palmasola por el delito de tentativa de feminicidio. Por este caso, dos personas fueron detenidas ayer en Santa Cruz de la Sierra, acusadas de haber proporcionado y ocultado el arma que utilizaron los sicarios durante el ataque.

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Así fue el intento de asesinato a Nadia Beller en Bolivia
El momento en el que dos sicarios, vestidos como repartidores de comida, disparan contra la abogada Nadia Beller.

En una larga audiencia de medidas cautelares en el juzgado de Los Lotes, en Santa Cruz de la Sierra, la Justicia determinó 120 días de prisión preventiva para Roger A.C., de 41 años, y Paola Andrea V., de 39 años, quienes son acusados “de complicidad efectiva en grado de tentativa”, según informó el fiscal Herland Rodríguez. En tanto, los dos atacantes aún se encuentran prófugos.

Días antes fue detenido en La Paz, un exmilitar involucrado en una investigación por enriquecimiento ilícito que se sigue de oficio contra Cerimedo, a raíz de las acusaciones de corrupción que reveló Nadia Beller.

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El exmilitar, identificado como Fritz Junior G.A., es sospechoso de haber participado en negocios que se atribuyen al “asesor principal” del presidente Paz, como él mismo se identificaba en sus tarjetas de presentación.

Fritz Junior G.A., fue enviado a prisión con detención preventiva por 45 días luego de haber escapado del allanamiento en una casa de cambios de la que es representante legal. Según se observa en la grabación de las cámaras de seguridad, el exmilitar huyó llevando una bolsa en el que las autoridades presumen que tenía más de medio millón de dólares.

Un hombre con el rostro difuminado permanece sentado junto a una mesa frente a un agente con el rostro cubierto y chaleco táctico
Agentes de seguridad custodian al exteniente Fritz Junior G.A. durante un procedimiento relacionado con el caso Cerimedo.

Tras su captura, el imputado declaró que escapó porque pensó que la intervención policial se trataba de un robo y señaló que perdió la bolsa con dinero que llevaba consigo. Su pareja, Claudia Inés L.C., que también escapó del operativo recibió detención domiciliaria y arraigo.

La defensa de ambos acusados negó cualquier vínculo con Cerimedo y aseguró que la actividad comercial de su casa de cambios es legal.

Estos tres detenidos están siendo investigados en dos de los tres casos que se abrieron contra Cerimedo en la última semana. Además de la investigación por tentativa de feminicidio y presunto enriquecimiento ilícito, este martes la Fiscalía Departamental de Beni inició un proceso por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico, luego de que se acusara al asesor presidencial de autorizar vuelos irregulares desde esa región amazónica.

A pesar del escándalo y las acusaciones que involucran al Gobierno y a la familia del presidente, la administración de Paz busca tomar distancia del estratega y minimizar su influencia en la gestión. “No hay posibilidades de que un actor ajeno al Gobierno pueda tomar decisiones; él (Cerimedo) estaba al servicio de consultas concretas en el área de comunicación”, afirmó el vocero presidencial José Luis Gálvez en conferencia de prensa.

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