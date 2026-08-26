Trump confirmó que el director de la CIA viajó a Moscú y aseguró que fue una visita “semi rutinaria” sobre Ucrania

Donald Trump junto al director de la CIA, John Ratcliffe, en Camp David, en julio pasado. Ratcliffe viajó esta semana a Moscú para conversaciones "entre servicios secretos" (Nathan Howard/Pool Photo via AP)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que el director de la CIA, John Ratcliffe, realizó una visita a Moscú el martes, y dio a entender que trató con las autoridades rusas sobre la guerra en Ucrania. “Fue una especie de semi rutina. Lamento decepcionar a la gente. Nos gustaría ver el fin de la guerra de Ucrania”, declaró Trump en una entrevista con el presentador de radio conservador Glenn Beck.

El mandatario estadounidense aseguró que el viaje no estaba relacionado ni con Irán ni con las amenazas rusas contra la OTAN. “No estaba allí por ninguna de esas cosas que usted menciona”, respondió al ser consultado sobre ambos temas.

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Un encuentro sin Putin

El director de la CIA, John Ratcliffe, durante una audiencia sobre amenazas globales en el Capitolio, en Washington, en marzo pasado (REUTERS/Kylie Cooper/archivo)

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó por su parte que Ratcliffe viajó a Moscú para mantener discusiones “entre servicios secretos”, aunque aclaró que el funcionario estadounidense no se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Hasta el momento, los intentos de Trump por poner fin al conflicto en Ucrania —entre ellos la cumbre que organizó hace poco más de un año en Alaska con Putin— no lograron destrabar la guerra.

Trump insiste en que el líder supremo de Irán “sigue con vida”

En la misma entrevista, Trump se refirió también a la guerra con Irán y afirmó que cree que su líder supremo, Mojtaba Khamenei, quien no fue visto en público desde que asumió el cargo tras la muerte de su padre en febrero, continúa con vida.

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“No creo que esté muerto. Resultó gravemente herido. El lado izquierdo de su cuerpo, el brazo, la pierna, todo. Resultó gravemente herido. Pero no creo que esté muerto”, sostuvo el mandatario.

Una mujer camina junto a una pancarta con la imagen del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en una calle de Teherán, en agosto pasado (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Oficialmente, Khamenei sigue al frente del país pese a los ataques de Estados Unidos e Israel, aunque su prolongada ausencia pública y el ascenso de figuras veteranas de la Guardia Revolucionaria alimentaron las especulaciones sobre su muerte o sobre una pérdida de control pleno del poder. Su padre, el ayatolá Alí Khamenei, murió en un bombardeo al inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Trump, que ya proclamó en múltiples ocasiones su victoria sobre Irán sin haber logrado hasta ahora la reapertura plena del estrecho de Ormuz ni forzar la entrega del material nuclear iraní, insistió en que la presión militar y económica sobre Teherán está dando resultado: “Esas cosas están encaminadas hacia una gran victoria”, dijo. “Vamos a tener una gran victoria aquí muy pronto”.

El mandatario sostuvo además que el estrecho de Ormuz, donde las fuerzas iraníes vienen perturbando y en gran medida bloqueando el tráfico marítimo, está en realidad completamente abierto: “El estrecho está abierto. Ahora hacemos pasar muchos barcos por el estrecho”, afirmó.

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Sobre el trasfondo de la disputa, Trump fue categórico: “No podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. De eso se trata todo. Eso es el 99,9%. No podemos permitirlo porque están locos y la van a usar”, sostuvo, y agregó que ya logró frenar ese objetivo iraní “dos veces”.