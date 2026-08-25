Turbo o Power cool: cuál es la mejor función para que el aire acondicionado enfríe más rápido en verano

El aire acondicionado es uno de los aparatos que más horas duran encendido durante olas de calor. (Foto: Europa Press)

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Cuando una ola de calor invade la ciudad, la urgencia por refrescar el hogar lleva a buscar soluciones inmediatas. Muchas personas optan por bajar al mínimo la temperatura del aire acondicionado con la esperanza de lograr un alivio más rápido, pero es una estrategia poco efectiva y aumenta el consumo energético y la factura.

En este contexto, existen funciones específicas en los aires acondicionados, como Turbo o Power cool, diseñadas para lograr un enfriamiento acelerado en verano sin comprometer el equilibrio entre comodidad y eficiencia.

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De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), aprovechar estas opciones permite enfriar la habitación en menos tiempo, evitando el error frecuente de ajustar el termostato por debajo de los 20°C.

Algunos modos del aire acondicionado permiten enfriar una habitación en menos tiempo, aunque incrementan el ruido y el consumo durante su uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles funciones se deben activar en el aire acondicionado

Los sistemas de aire acondicionado modernos suelen incorporar modos de funcionamiento específicos para situaciones en las que se necesita enfriamiento rápido.

Las funciones Turbo o Power cool permiten que el aparato opere a máxima potencia durante un periodo limitado, acelerando la reducción de la temperatura de la estancia. La OCU sugiere utilizar estas opciones cuando se requiere rapidez, siempre que el dispositivo las incluya.

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Aunque estas funciones suelen generar un nivel de ruido superior al habitual y pueden no ser las más eficientes desde el punto de vista energético, constituyen la alternativa más rápida para climatizar una habitación con urgencia.

Bajar la temperatura aumenta el consumo eléctrico del aire acondicionado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué no conviene bajar mucho el termostato del aire acondicionado

La OCU advierte que reducir en exceso la temperatura del aire acondicionado no genera un enfriamiento más rápido. El aparato tarda el mismo tiempo en alcanzar los 24°C que en llegar a los 20°C, pero después continuará funcionando para alcanzar esa temperatura más baja, lo que implica un mayor consumo eléctrico.

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Además, mantener el electrodoméstico a la temperatura mínima puede provocar una sensación de frío excesivo en el ambiente. Según la OCU, cada grado adicional de enfriamiento puede aumentar el consumo energético en al menos un 7%.

Cuál es la temperatura ideal para un aire acondicionado en verano

La OCU aconseja mantener una diferencia de aproximadamente 8°C con respecto al ambiente exterior. Por ejemplo, si fuera hay 32°C, ajustar el aire acondicionado a 24°C suele ser suficiente para sentirse cómodo.

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Para calibrar la temperatura del aire acondicionado se debe revisar la temperatura del exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En situaciones extremas, cuando el termómetro supera los 40°C, la organización sugiere valorar el impacto de una mayor demanda de enfriamiento en el coste eléctrico y el medio ambiente. La clave radica en evitar programar el aparato a temperaturas exageradamente bajas, lo que solo incrementaría el consumo y la factura.

Por qué es clave limpiar los filtros del aire acondicionado

El mantenimiento del aire acondicionado incide directamente en su rendimiento y en el consumo energético. Un aspecto fundamental es la limpieza periódica de los filtros.

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“Un filtro obstruido puede aumentar el consumo de energía entre un 5 y un 15%”, indica la OCU. La acumulación de polvo y suciedad reduce la eficiencia del aparato, forzando un mayor esfuerzo para mantener la temperatura deseada.

La limpieza periódica de los filtros del aire acondicionado reducen daños costosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la OCU sugiere realizar una revisión y limpieza anual, similar a la rutina de preparar la caldera antes del invierno. Este mantenimiento sencillo ayuda a prolongar la vida útil del electrodoméstico y a evitar gastos innecesarios.

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Qué función cumplen los ventiladores en la climatización del hogar

Los ventiladores son una alternativa económica y eficiente para mejorar la sensación térmica en el hogar. Según la OCU, utilizar un ventilador a baja velocidad durante diez horas al día en verano supone un gasto inferior a 15 euros, muy por debajo del coste asociado al uso continuado del aire acondicionado.

Aunque los ventiladores no enfrían el aire, sí contribuyen a evaporar el sudor y reducir la temperatura corporal. Pueden complementar la acción del aire acondicionado, distribuyendo mejor el aire frío dentro de la estancia.

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