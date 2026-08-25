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Convertir un celular antiguo en un repetidor WiFi sin pagar dinero es muy fácil con este paso a paso

El teléfono debe ser Android con acceso a internet, una batería en buen estado y que pueda descargar aplicaciones desde Google Play Store

Un teléfono con la pantalla fisurada indica Repetidor WiFi activo sobre una mesa rodeado por tabletas y un televisor.
Los dispositivos con varios años de uso siguen siendo útiles para mejorar la conectividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una solución sencilla y sin pagar dinero para ampliar la cobertura de la red de internet en casa es convertir un celular en un repetidor WiFi. Esta alternativa no exige conocimientos técnicos avanzados ni inversiones adicionales. Incluso celulares antiguos pueden cumplir este rol si cumplen ciertos requisitos básicos.

El proceso se apoya en aplicaciones gratuitas, que simplifican el proceso y eliminan la necesidad de configuraciones complejas. La interfaz guía los pasos y permite aprovechar el hardware disponible para solucionar problemas de cobertura.

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Qué requisitos debe cumplir el celular antiguo para ser un repetidor WiFi

El primer paso consiste en disponer de un dispositivo Android que funcione correctamente y tenga acceso a internet. No es necesario que el dispositivo sea reciente ni que cuente con prestaciones avanzadas, solo que permita instalar aplicaciones desde Google Play Store.

El dispositivo debe acceder a Google Play Store para descargar aplicaciones. (Foto: Europa Press)
El dispositivo debe acceder a Google Play Store para descargar aplicaciones. (Foto: Europa Press)

Además, se debe verificar el estado de la batería y la capacidad de conexión WiFi del celular. Un teléfono que mantiene la carga y puede conectarse a redes inalámbricas proporciona una base sólida para transformarse en repetidor.

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Cómo se instala y configura la aplicación en el teléfono antiguo

Se debe descargar NetShare, disponible sin costo en Google Play Store. Esta app convierte el celular antiguo en un punto de acceso WiFi secundario.

Tras la instalación, se debe abrir la aplicación y conectar el dispositivo a la red WiFi principal que se desea ampliar. La interfaz guía de forma intuitiva para activar la opción “Start WiFi Hotspot”. Al seleccionar esta función, el celular comienza a emitir una nueva señal.

Teléfono con pantalla fisurada conectado a una antena y un cartel de cartón, junto a un televisor, una tableta y una computadora.
Diferentes dispositivos se pueden conectar a la red del celular sin ajustes complejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación genera un nombre de red (SSID) y una contraseña, visibles en pantalla, que permiten conectar otros dispositivos como computadoras, tabletas o más teléfonos. El acceso es inmediato y no requiere modificaciones manuales en la configuración del dispositivo, lo que facilita el uso para cualquier usuario.

De qué forma mejorar el funcionamiento del repetidor WiFi en casa

El lugar donde se coloca el celular repetidor impacta directamente en la calidad de la señal. Se debe ubicar en una zona intermedia entre el router principal y el área donde la cobertura disminuye.

De este modo, el dispositivo recibe una señal WiFi estable y puede transmitirla a las zonas de la vivienda que requieren mejor acceso. No conviene situar el celular cerca de materiales que bloquean las ondas, como metal, piedra o grandes recipientes de agua.

Hombre sostiene un modem wifi blanco con luces encendidas sentado en una sala hogareña.
El router debe estar ubicado en un lugar central del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, puede ser necesario reiniciar tanto el router como el celular repetidor si se detectan caídas en la velocidad de conexión. Este procedimiento restablece los parámetros y ayuda a mantener un flujo constante de datos. El reinicio periódico del router contribuye a la estabilidad general de la red doméstica.

Qué otras estrategias permiten mejorar la velocidad del WiFi en casa

Más allá de la instalación de un repetidor WiFi, existen pautas útiles para optimizar la velocidad de internet. Una de las más efectivas consiste en reiniciar el router de manera regular. Desconectar el aparato, esperar unos segundos y volver a conectarlo elimina problemas temporales y restablece la calidad de la señal.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Se debe cambiar la banda de frecuencia de la red WiFi para un mejor funcionamiento del servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra medida útil es la ubicación del router. Se sugiere posicionarlo en un punto central de la vivienda y evitar sótanos, armarios o proximidad con fuentes de interferencia como microondas, teléfonos inalámbricos o acuarios.

Cambiar la banda de frecuencia entre 2.4 GHz y 5 GHz puede ofrecer beneficios según la distancia y los obstáculos presentes en el hogar. La banda de 2.4 GHz ofrece mayor alcance, mientras que 5 GHz garantiza mejores velocidades en distancias cortas.

Estas soluciones caseras y fáciles de implementar representan una alternativa para hogares con muchos dispositivos conectados que buscan maximizar el alcance y la calidad de su conexión inalámbrica a internet.

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