El iPhone 18 Pro y Pro Max apostarían por tonos audaces y dejarían atrás el negro y el gris

Las filtraciones recopiladas por Macworld detallan que los iPhone 18 Pro y Pro Max estarían disponibles en cuatro colores inéditos. REUTERS/Priyanshu Singh

Guardar

El próximo lanzamiento de los iPhone 18 Pro y Pro Max marcaría una renovación estética, alejándose del negro y el gris tradicionales para apostar por una paleta de colores audaces. Según filtraciones recientes, Apple presentaría cuatro nuevas opciones: gris oscuro, plateado, cereza oscuro y azul claro, con el cereza oscuro como el gran atractivo de esta generación.

A su vez, se anticipan mejoras técnicas, un calendario de lanzamiento diferente y la posible llegada del primer iPhone plegable.

Nuevos colores del iPhone 18 Pro: qué se sabe

Las filtraciones recopiladas por Macworld detallan que los iPhone 18 Pro y Pro Max estarían disponibles en cuatro colores inéditos. El cereza oscuro, cercano al bordó o al vino, sería el principal distintivo visual y el más llamativo de la gama. A diferencia de generaciones previas, la propuesta dejaría atrás los tonos Cosmic Orange y Deep Blue, dando paso a una identidad visual renovada.

PUBLICIDAD

El cereza oscuro, cercano al bordó o al vino, sería el principal distintivo visual. Foto: Macworld

El azul claro se sumaría como una variante más suave, mientras que el gris oscuro y el plateado completarían la colección con matices más clásicos. Esta decisión evidencia una apuesta de Apple por diferenciarse en el diseño y ofrecer alternativas que se adapten a distintos estilos de usuarios. La intención sería captar tanto a quienes buscan un dispositivo con personalidad como a quienes prefieren opciones discretas.

El tono cereza oscuro representa la mayor novedad cromática y responde a una tendencia de personalización creciente en el mercado de smartphones de alta gama. Esta elección podría posicionar a los nuevos modelos como referentes en estética dentro del segmento premium.

PUBLICIDAD

Fecha de lanzamiento y novedades en la presentación del iPhone 18

La llegada de los iPhone 18 Pro y Pro Max estaría prevista para septiembre de 2026, en sintonía con los ciclos habituales de Apple, aunque con algunos cambios. Diversos rumores sugieren que el evento de presentación se celebraría en torno al 9 de septiembre, mientras que la disponibilidad en tiendas comenzaría el 18 de ese mes.

El próximo lanzamiento de los iPhone 18 Pro y Pro Max marcaría una renovación estética. REUTERS/Abdul Saboor

Otra característica destacada sería la inclusión del primer iPhone plegable en el mismo evento, lo que ampliaría la oferta de la marca para el próximo año. En contraste, el lanzamiento del iPhone 18 convencional, del modelo 18e y de una posible segunda versión del iPhone Air se pospondría hasta la primavera de 2027.

PUBLICIDAD

Características técnicas y cambios en el diseño del iPhone 18 Pro

Los cambios no se limitarían al aspecto externo. Entre los avances técnicos más relevantes figuran la adopción del nuevo chip A20 Pro, fabricado en 2 nanómetros, que promete mejoras en rendimiento y eficiencia energética. Esta evolución tecnológica permitiría que los dispositivos gestionen mejor el consumo y ofrezcan una experiencia de usuario más fluida.

Otra modificación esperada es la reducción de la Dynamic Island, que ocuparía menos espacio en la pantalla y favorecería un diseño más limpio. Además, el módem C2 desarrollado por la propia Apple posibilitaría una gestión optimizada de la conectividad.

PUBLICIDAD

Otra modificación esperada es la reducción de la Dynamic Island. REUTERS/Maxim Shemetov

En el apartado fotográfico, la cámara principal integraría apertura variable, una función pensada para controlar el ingreso de luz al sensor y mejorar las capturas en distintas condiciones de iluminación. Este avance responde a una demanda creciente de usuarios que priorizan la calidad fotográfica al elegir un teléfono móvil.

Batería del iPhone 18 Pro Max: capacidad y consideraciones de diseño

El modelo Pro Max sobresaldría por una batería de alta capacidad, cercana a los 5.500 mAh, según las filtraciones recientes. Este salto respecto a generaciones anteriores se traduciría en una autonomía más prolongada, aunque podría implicar que el dispositivo tenga un cuerpo algo más grueso y pesado.

PUBLICIDAD

El aumento en la batería responde a la necesidad de soportar las nuevas funciones y al mismo tiempo mantener un uso intensivo sin depender de cargas frecuentes. La decisión de priorizar la duración por sobre la delgadez del equipo refleja una tendencia en el sector, donde la autonomía es uno de los factores más valorados.